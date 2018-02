Real Madrid taber i tillægstiden i Ronaldos fravær

FOR ABONNENTER

Fake news er russiske troldefabrikker, der producerer falske historier for at destabilisere den vestlige verden. Eller konspirationsteorier på højreekstreme medier om en pædofiliring på et pizzeria ledet af Hillary Clinton .

Sådan noget har vi ikke i Danmark. I mediernes selvforståelse er de nemlig ansvarlige formidlere af information, der skal gøre borgerne klogere og bedre i stand til at forholde sig til problemerne i samfundet. Som f.eks. hvad man stiller op med flygtninge, der efter mange år i Danmark ikke taler dansk og ikke er i job.

Problemet er bare, at medierne ikke selv ved det, når de spreder misinformation. Som nu historien i TV 2 om de somaliske kvinder. Tv-stationen har opsøgt dem for at give et indblik i, hvor dårligt det står til med integrationen i Vollsmose, og i, hvordan det kan være, at hovedparten af dem ikke er i arbejde.

Meget indblik og forståelse bliver det ikke til. TV 2 spørger, hvor mange af kvinderne der kan dansk, og da ingen svarer, konkluderer journalisten, at det gør ingen af dem. Men måske havde de ikke lyst til at blive udstillet; det viser sig bagefter, at flere af dem faktisk taler dansk.