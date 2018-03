Messi og co. viser svaghedstegn få dage før titelstriden spidser til

Fodbold: Mindre end tre døgn før storkampen med mesterskabsundertoner på hjemmebane mod Atlético Madrid satte FC Barcelona uventet point til i udebaneopgøret mod Las Palmas. Barcelona måtte nøjes med 1-1 efter to scoringer på dødbolde. Lionel Messi åbnede med sit venstreben og en direkte frisparksperle i 21. minut, mens Messis argentinske landsmand udlignede på straffespark kort efter pausen, inden gæsterne uden held pressede på i jagten på et forløsende sejrsmål. Med 1-1-resultatet mod det nedrykningstruede hold på Gran Canaria - ubesejrede Barcelonas sjette uafgjorte kamp i 26 ligaopgør i denne sæson - er topholdet nu kun 5 point foran Atlético, der onsdag storsejrede 4-0 på fire kasser af Antoine Griezmann.

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 5.50 Basketball: LA Clippers-Houston 18.30 Banecykling: VM 1.30 Basketball: Miami-LA Lakers TV3+ 20.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 5.00 Tennis: Abierto Mexicano (m) 12.00 Tennis: Dubai (m) 18.00 Fodbold: SønderjyskE-AaB 20.30 Dart: Premier League 23.30 Tennis: Abierto Mexicano (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Kiel-Melsungen (m) 21.00 Fodbold: Las Palmas-Barcelona 1.05 Ishockey: Boston-Pittsburgh 6’eren 20.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City Eurosport 13.45 Snooker: Welsh Open 19.45 Snooker: Welsh Open Eurosport 2 10.45 Snooker: Welsh Open 18.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Silkeborg 21.30 Fodbold: Alavés-Levante Vis mere

Fodbold: Videodommersystemet VAR kom onsdag aften ved en test på ny under kritik, da Tottenham med en storsejr banede sig vej til FA Cuppens kvartfinaler med en 6-1-gevinst på Wembley mod Rochdale. Tottenham-manager Mauricio Pochettino kalder VAR-kendelserne i opgøret for direkte pinlige. Og han er bestemt ikke tilhænger af teknologiens indtog, der i opgøret førte til stribevis af afbrydelser, to underkendte Tottenham-mål og seks minutters tillægstid. »Jeg mener, vi har de bedste dommere i Europa, måske i hele verden. Jeg mener ikke, vi har brug for mere. Fodbold handler også om fejl, for både vi trænere og spillerne kan lave fejl, og det kan dommerne også«, siger Pochettino ifølge Sky Sports.

VAR giver dommeren mulighed for at gense en situation på en lille skærm ved sidelinjen eller mulighed for at konsultere en assistent, der følger kampen på tv. Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) præsident Gianni Infantino har varslet, at VAR formentlig kommer i brug ved VM i Rusland senere i år. »Vi skal basere kendelser på fakta, ikke på fornemmelser«, sagde Infantino på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) kongres tidligere i denne uge.

Fodbold: Riza Durmisi var tilbage i startopstillingen hos Real Betis, da Sevilla-holdet spillede 0-0 på hjemmebane i den bedste spanske række mod Real Sociedad.

Basketball: Hørsholm 79ers vil ikke stille med et herrehold i landets bedste række i næste sæson. I en pressemeddelelse oplyser selskabet bag klubbens ligahold på herre- og damesiden, at man har været tæt på en konkurs på grund af en stram økonomi. Klubbens herrehold vil i næste sæson spille i 1. division, mens der er penge til, at damerne kan fortsætte i den bedste række. (Ritzau)

Fodbold: Bror Blume fortsætter karrieren i AGF. Blume, der valgte at blive løst fra sin Lyngby-kontrakt under den nervepirrende økonomiske krise i klubben for nogle uger siden, bliver dermed genforenet med sin tidligere træner David Nielsen. »David Nielsen har en stor del af æren for, at jeg etablerede mig i Alka Superligaen og på Lyngbys førstehold. Så jeg er glad for, at jeg nu igen skal spille under ham«, siger Blume.

Golf: Jeff Winther gik 1. runde af Tshwane Open i Sydafrika i 67 slag og er dermed nr. 7 tre slag efter den førende sydafrikaner Louis De Jager. På Winthers scorekort stod der otte birdies, men også to bogeys og en dobbeltbogey.

Fodbold: Et ublidt møde med en frosthård bane i Hobro koster FCK-målmanden Robin Olsen en måneds pause. Svenskeren blev båret fra banen og efterfølgende kørt til undersøgelse på hospitalet, og hans agent, Hasan Cetinkaya, siger til Aftonbladet, at Robin Olsen skal opereres. »Kravebenet er gået af led, så han skal opereres. Normalt ønsker man, at det heler af sig selv. Men operationen skal gøre, at han kommer tidligere tilbage. Det er for, at han skal være klar til VM«, siger Cetinkaya til Aftonbladet. Holder den plan stik, vil Robin Olsen kunne være kampklar igen om halvanden måned og dermed i god tid før den svenske VM-trup skal udtages.

Ishockey: Der vil fortsat være action på isen i denne og i næste sæson i Odense Bulldogs. Klubben har nemlig fundet den million kroner, der skal sikre driften halvandet år frem. »Når man går ud med hatten i hånden, så er man jo afhængig af, at der er nogen, der synes, at ishockey i Odense er en fed ting, og noget de gerne vil støtte op om. Det har der heldigvis været«, siger klubformand Henrik Benjaminsen ifølge Ritzau.

Gymnastik: København bliver om tre et halvt år vært for VM i redskabsgymnastik. Stævnet, der strækker sig over små to uger, skal foregå i Royal Arena i Ørestaden. »En event af dette format passer rigtig godt ind i den retning og udvikling, vi har sat for gymnastikken i Danmark og er i god tråd med den professionalisering af forbundet, der foregår«, siger Anders Jacobsen, formand i GymDanmark. Royal Arena skal senere i år også bruges til VM i ishockey for mænd og i 2019 til VM i håndbold for mænd.

Fodbold: Emil Berggreen må følge Mainz’ bundopgør mod Hamburger SV på lørdag i tv. Danskeren er blevet syg, meddeler klubben.