Ronaldo viser sin fænomenale klasse for 117. gang - helt bogstaveligt Cristiano er Cristiano, siger Zinedine Zidane om sin umættelige målscorer, der har scoret i 9 Champions League-kampe i træk.

Uanset hvilken lejr man tilhører i den fodboldreligiøse diskussion om, hvorvidt Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi er den bedste, mest effektive og betydningsfulde spiller lige nu og nogensinde, så er det bare om at flå klaphatten af i respekt for den adrætte portugisers indsats i Champions League.

I aftes gjorde han det for 117. gang - sådan helt bogstaveligt. Scorede et mål i Champions League - og et helt klassisk et af slagsen med et hovedstød efter at have svævet i et luftlag, ingen andre kan nå op i.

Det gav Real Madrid en afgørende føring på 1-0 i den anden ottendedelsfinale mod Paris Saint Germain, der så havde 39 minutter til at score tre gange for bare at få forlænget spilletid.

Rødt kort for at brokke sig

Selv om italieneren Marco Verrati gjorde opgaven endnu vanskeligere ved at brokke sig til sin anden advarsel fik Paris SG udlignet, da bolden ramte Edson Cavani på skinnebenet, men det endte med en sejr på 2-1 til Real Madrid, da Casemiro scorede sit 4. mål i Champions League - det første siden sidste års finale, og alle brasilianerens mål i turneringen er scoret i knockoutfasen.

Cristiano Ronaldo er blevet topscorer i Champions League de seneste fem sæsoner i træk - i 2015 godt nok delt med Messi - og er godt på vej mod at blive det igen.

Ronaldo har scoret i samtlige Real Madrids otte kampe i denne sæson - 12 mål i alt, hvilket er 5 flere end Harry Kane og Roberto Firmino som nærmeste udfordrere - og i 2018 har Ronaldo scoret 15 mål i sine 9 kampe, når ligaen tælles med.

Inklusive sidste års finalesejr over Juventus har Cristiano Ronaldo scoret i ni kampe i træk i turneringen og dermed har han tangeret en rekord, som hollænderen Ruud van Nistelrooy hidtil har været ene om med sin 12 mål i 9 kampe i 2002/2003-sæson, da der var to gruppespil og van Nistelrooy stod over i flere af kampene.

Real Madrids boldsikre mandskab leverede mod Paris SG en klasseindsats, der aftvinger lige så meget respekt som Ronaldos mål.

Zidane: Cristiano er Cristiano

Real Madrid-træner Zinedine Zidane havde sat Toni Kroos, Luka Modric og Gareth Bale på bænken for at stille med yngre og friskere spillere, og den strategi lykkedes til perfektion.

»Vi pressede dem højt fra start, og jeg mener, at vi spillede en perfekt kamp. Jeg er virkelig glad for, at vi kvalificerede os. Jeg træffer beslutninger og forbereder holdet. Derefter er det op til spillerne. Taktisk spillede vi kampen, som vi ønskede, og vi tror på det, vi laver«, forklarede Zidane ifølge uefa.com.

I et interview ved TV3+ blev franskmanden bedt om at sætte nogle ord på den umættelige Cristiano Ronaldo.

»Han har en fantastisk attitude. Han bliver aldrig træt af at præstere og score mål. Cristiano er Cristiano«, sagde Zidane, der selv scorede 45 mål for Real Madrid i perioden 2001-2006, blandt sejrsmålet til 2-1 i finalen i 2002 mod Bayer Leverkusen med en mindeværdig helflugter.