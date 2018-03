Bendtner & co. åbner sæsonen med et nederlag til fire danskere

Direkte sport i tv Søndag DR3 07.25 De paralympiske lege: Ishockey - Korea-Tjekkiet 10.55 De paralympiske lege: Ishockey - Canada-Italien 03.50 De paralympiske lege: Snowboard - cross TV 2 13.40 Cykling: Paris-Nice - 8. etape TV 2 Sport 12.00 Badminton: German Open 17.50 Ishockey: Herlev-Herning 20.30 Basketball, NBA: Minnesota-Golden State 23.10 Tennis: BNP Paribas Open (k) TV3+ 18.00 Fodbold: AC Horsens-Brøndby TV3 Sport 13.45 Fodbold: FC Roskilde-Vejle 16.15 Fodbold: Atlético Madrid-Celta Vigo 19.45 Tennis: BNP Paribas Open (m) 01.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) TV3 Max 12.00 Fodbold: SønderjyskE-Lyngby 14.30 Fodbold: Arsenal-Watford 17.00 Fodbold: Bournemouth-Tottenham 22.00 Motorsport: Nascar TicketGuardian 500 00.05 Ishockey: Calgary-NY Islanders 6'eren 20.00 Fodbold: Sarpsborg 08-Rosenborg Canal9 16.00 Fodbold: FC Nordsjælland-FCM 20.45 Fodbold: Inter-Napoli Eurosport 10.15 Alpint: World Cup - super-G (m) 12.00 Langrend: World Cup - 30 km fri (k) 13.30 Skiskydning: WC - samlet start (k) 14.15 Skihop: World Cup 16.15 Cykling: Paris-Nice 19.45 Billard: Snooker - Gibraltar Open Eurosport 2 09.45 Billard: Snooker - European Tour 14.00 Fodbold: AaB-Randers 16.00 Cykling: Tirreno-Adriatico 16.55 Rally: VM-afdeling 20.45 Fodbold: Athletic Bilbao-Leganés Vis mere

Fodbold: Det mindede om superligatilstande, da Rosenborgs mesterhold åbnede den norske fodboldsæson med et 0-1-nederlag på udebane mod Sarpsborg. For det første var det koldt og snevejr under kampen, for det andet var i alt syv danske spillere i aktion. Sparpsborg 08 havde Matti Lund Nielsen, Patrick Mortensen og Mikkel Agger i startopstillingen, indtil sidstnævnte blev erstattet af Ronnie Schwartz. Foruden Nicklas Bendtner spillede Jacob Rasmussen og Mike Jensen hele kampen for Rosenborg, da blev slået, da en flot redning af målmand André Hansen endte for fødderne af Kristoffer Zachariassen.

Fodbold: Tottenham avancerede med en 4-1-sejr over Bournemouth til tredjepladsen i Premier League, men det skete uden topscoreren Harry Kane, der humpede fra banen med en ankelskade efter en halv time, da Tottenham var bagud 1-0. Dele Alli udlignede til 1-1, men måtte også senere forlade banen ufrivilligt med en skade. Heung-min Son scorede til 2-1 og 3-1 (på en aflevering fra Christian Eriksen) og har nu scoret i Tottenhams fire seneste kampe.

Tennis: Verdensranglistens nr. 9 var i kamp mod nr. 149 - og det gik langtfra som forventet. Således måtte Petra Kvitova se sig sendt ud af WTA-turneringen i Indian Wells i tredje runde, da den blot 16-årige amerikanske kvalifikationsspiller Amanda Anisimova vandt opgøret. Anisimova vandt med cifrene 6-2, 6-4, og sejren, der tog lidt over en time, var ikke mindre imponerende af, at Kvitova forinden havde vundet 14 kampe i træk. Med sejren er Amanda Anisimova den yngste, kvindelige tennisspiller, der når så langt i turneringen siden 2005.

Foto: Matt Dunham/AP For første gang siden februar 2011, da han var Chelseamålmand, reddede Petr Cech et straffespark i Premier League, hvilket sikrede tjekken et af kampens tre jubilæer.

For første gang siden februar 2011, da han var Chelseamålmand, reddede Petr Cech et straffespark i Premier League, hvilket sikrede tjekken et af kampens tre jubilæer. Foto: Matt Dunham/AP

Fodbold: Med den første sejr efter tre nederlag i træk er Arsenal solidt isoleret på 6.-pladsen i Premier League, så den største historie i 3-0-sejren over Watford stod inde i målet. For første gang i 16 forsøg lykkedes det Petr Cech at redde et straffespark, da han sprang til højre og stoppede Troy Deeneys forsøg, og dermed lykkedes det endelig tjekken at opnå sit clean sheet nummer 200 i Premier League. Da Shkrodan Mustafi scorede på hovedstød til 1-0, var det Arsenals hjemmebanemål nummer 1.000 i Premier League, og yderligere scoringer af Pierre-Emerick Aubameyang og Hendrik Mkhitaryan var med til at sikre manager Arsene Wengers sejr nummer 700 i Premier League.

Fodbold: Lidt mere end en tredjedel af sæsonen i 1. division resterer, men kampen om oprykning til Superligaen ser ud til at blive ekstrem tæt. Ingen af topholdene vandt i 21. runde, hvor topholdet Vejles Imed Louati brændte et straffespark begået mod ham selv, så udekampen mod FC Roskilde, der var flyttet til kunstgræsbanen i Gentofte, endte 0-0. Afstanden til nummer to voksede dog, da Thisted tabte 3-2 ude mod HB Køge, og Esbjerg missede muligheden for at overtage andenpladsen ved på hjemmebane at tabe 4-2 til Fredericia. Øvrige resultater: Brabrand-Viborg 0-0, Skive-Fremad Amager 0-1. Nykøbing FC-Vendsyssel blev udsat.

Foto: Michael Reaves/Ritzau Scanpix Brølene er tilbage, konstaterede amerikaneren Brandt Snedeker, der inden finalerunden deler andenpladsen med Tiger Woods. Det er interessen for den 42-årige Tiger Woods, der har skabt ekstraordinær furore omkring banen i Florida.

Brølene er tilbage, konstaterede amerikaneren Brandt Snedeker, der inden finalerunden deler andenpladsen med Tiger Woods. Det er interessen for den 42-årige Tiger Woods, der har skabt ekstraordinær furore omkring banen i Florida. Foto: Michael Reaves/Ritzau Scanpix

Golf: Inden sidste runde af Valspar Championship i Florida er Tiger Woods på en delt andenplads, 1 slag efter den 26-årige canadier Corey Conners, der er i gang med sin første sæson og endnu ikke har været i top-10 i en PGA Tour-turnering. Efter fire birdies på sine første 10 huller var Woods oppe og dele førstepladsen, men han ligger nu side om side med Justin Rose og Brendt Snedeker. Tiger Woods vandt sin 79. og seneste PGA-sejr med Bridgestone Invitational i august 2013, og mangler 3 i at nå Sam Sneads rekord fra 1965.

Badminton: 8-5 og 9-8 i første sæt var føringerne, der skabte håb for Niclas Nøhr og Sara Thygesen, men finalen i mixed double i German Open gav sejr på 21-14, 22-20 til det 3.-seedede malaysiske par, Soom Huat Goh og Shevon Jemie Lai, der er 10 på verdensranglistn, hvor danskerne er nummer 55. Efter 0-5 var danskerne bagud i hele andet sæt, men fik med tre point i træk udlignet til 18-18.