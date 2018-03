Storesøster viste ingen hensyn i Serenas barselscomeback

Tennis. Det er muligt, at Serena Williams har store ambitioner for sit comeback til tennistoppen. Men hun fik ingen hjælp fra storesøster Venus, da de to mødtes i tredje runde af WTA-turneringen Indian Wells. Venus Williams slog sin et år yngre lillesøster 6-3, 6-4 i det, der var Serena Williams' første turnering i merer end et år efter i fjor blev mor. Den tidligere verdensetter forlod tennissporten i januar 2017, efter at hun vandt Australian Open og dermed tog sin 23. grand slam-titel. Siden fødte hun en datter i september, og turneringen i Indian Wells var altså 36-årige Williams' første på topniveau i over et år. »Det gode er, at jeg ikke kan sige, at jeg spillede min bedste tennis, men tabte. Der er enorm plads til forbedring«, sagde Serena Williams efter kampen. Det var søstrenes tidligste møde i en turnering i 20 år. Ikke siden en 17-årig Venus Williams slog sin lillesøster i anden runde af 2018-udgaven af Australian Open, har de to mødt hinanden så tidligt i en turnering.

Ishockey. Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers stod for en fornem soloscoring, da han sammen med Winnipeg Jets var på besøg hos Washington Capitals i verdens bedste ishockeyliga, NHL. Det var dog Ehlers' danske landsholdskollega Lars Eller og resten af Capitals-mandskabet, der trak sig sejrrigt ud af opgøret i USA's hovedstad. Hjemmeholdet vandt den tætte kamp 3-2 efter forlænget spilletid. Sejren betyder, at Washington rykker op på førstepladsen foran Pittsburgh Penguins i Metropolitan Division i Eastern Conference. Winnipeg ligger fortsat nummer to i Central Division i Western Conference.

Basketball. James Harden var igen i topform, da Houston Rockets vandt 109-93 over San Antonio Spurs i den amerikanske NBA. Harden, der har været helt ustyrlig i denne sæson, scorede 16 af sine 28 point i tredje periode. Dermed satte NBA-topscoren en fed streg under, at Rockets er blandt de allerstørste favoritter til at vinde NBA i denne sæson.