De største favoritter undgår hinanden Gentagelse af sidste års finale, Juventus og Real Madrid, i Champions League-kvartfinale.

26. maj er der Champions League-finale i Kijev.

Champions League Kvartfinalerne 3. april Sevilla-Bayern München Juventus-Real Madrid 4. april FC Barcelona-Roma Liverpool-Manchester City 10. april Roma-FC Barcelona Manchester City-Liverpool 11. april Bayern München-Sevilla Real Madrid-Juventus Semifinaler Lodtrækning 13. april 24. og 25. april 1. og 2. maj Finale 26. maj i Kijev Vis mere

Derfor var det den mangeårige ukrainske AC Milan- og Chelsea-spiller, Andriy Shevchenko, der som såkaldt finaleambassadør stod for lodtrækningen til kvartfinalerne.

Gentagelse af sidste års finale

Real Madrid har vundet turneringen de sidste to år.

Hjemme i Spanien har det dog langt fra været en godkendt sæson for klubben, så Champions League er nu eneste mulighed for at redde sæsonen.

Den skal i første omgang forfølges i en gentagelse af sidste års finale, når Juventus er modstanderen i kvartfinaleopgøret med første kamp på italiensk grund. Slutkampen i Cardiff endte 4-1 til Real Madrid.

Sevilla i 'storebrorturneringen'

Sevilla har de seneste år været dominerende i Champions Leagues lillebror, Europa League.

I år er holdet fra den spanske sydkyst kommet med i det fineste selskab, hvor man i ottendedelsfinalen slog vinderne fra sidste års Europa League, Manchester United. I dette års kvartfinale venter tyske FC Bayern München med første kampe på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Liverpool vandt senest mod Manchester C

I England er der lagt op til et nationalt brag, når Jürgen Kloops Liverpool skal op mod Premier Leagues førerhold, Manchester City.

De to klubber har mødt hinanden to gange i Premier League indeværende sæson. Første kamp vandt de lyseblå fra Manchester overbevisende med 5-0, mens Liverpool blev det første hold til at slå City, da de hjemme på Anfield vandt med 4-3 14. januar i år.

Det er efterhånden 13 år siden, Liverpool sidst hævede det prestigefyldte trofæ. De rødblusede er tilmed i kvartfinalerne for første gang siden 2009, hvor Liverpool også var oppe mod et andet engelsk hold. Dengang tabte drengene fra Beatles-byen sammenlagt 5-7 til Chelsea FC.

FC Barcelona kan tage tre trofæer

Modsat sidste års vindere af Champions League har ærkerivalerne fra FC Barcelona gang i lidt af en sæson.

De stribede cataloniere ser i øjeblikket ud til at løbe med mesterskabstitlen i La Liga og har mulighed for at vinde Copa del Rey i finalen mod Sevilla 21. april.

Med Champions League har FC Barcelona således mulighed for at gøre rent bord med en sjælden triple.

Første udfordring i jagten på denne bedrift bliver AS Roma, der i øjeblikket indtager tredjepladsen i den italienske Serie A, så Messi og holdkammeraterne er klare favoritter.