Bakken Bears vinder den første kvartfinale i Europe League

Tennis: Serena Williams bliver sportsligt straffet for at have fået et barn. Det mener direktøren for turneringen i Miami og opfordrer WTA til at ændre sine seedningsregler for spillere, der har været på barsel. »Man burde være beskyttet, efter at man har været på barsel… Det burde ikke være sådan her. Hun har vundet turneringen så mange gange, at hun har brug for beskyttelse«, siger direktør James Blake ifølge AFP. Serena Williams, der er nede som nr. 493 på ranglisten og er med i Miami på et wild card, spiller i 1. runde mod vinderen af sidste uges turnering i Indian Wells, Naomi Osaka.

Håndbold: Topholdet i mændenes bedste række, GOG, henter den svenske playmaker Josef Oujol til klubben fra den kommende sæson. Pujol skifter fra tyske Gummersbach og skal fylde hullet efter norske Gøran Søgard Johannessen, som skifter til Flensburg-Handewitt.

Fodbold: Bayern München har ikke i sinde at lade topscorer Robert Lewandowski skifte til Real Madrid efter VM. I spanske medier har det længe været et faktum, at polakken og kongeklubben er enige, men ifølge det tyske magasin Kicker har sydtyskerne for længst taget en principbeslutning om, at angriberen ikke er til salg. Historisk plejer det dog at være sådan, at når Real Madrid viser interesse og åbner pungen, så får Champions League-vinderne også deres vilje.

Fodbold: Spanien kvalificerede sig til EM i Frankrig i 1984 efter at have brugt doping. Det siger en spiller fra Malta, der var med til at tabe 1-12 i en afgørende kvalifikationskamp i 1983. Silvio Demanuele siger ifølge den spanske sportsavis AS, at spanierne i deres nærmest umulige jagt på den sejr på 11 overskydende mål, der skulle til for at komme forbi Holland i tabellen, var på steroider. »Den energi, som de spanske spillere havde, var ikke normal. Der kom fråde ud af munden hos nogle af dem, og de drak store mængder vand… Det er det, der sker, når man tager steroider«, siger Demanuele, der også mener, at kampens tyrkiske dommer favoriserede spanierne. Spanien nåede EM-finalen i 1984, men tabte til Frankrig efter at have slået Danmark i en nervepirrende straffesparkskonkurrence i semifinalen.

Ishockey: Jokerit er eneste ikke russiske hold tilbage i KHL-slutspillet og fik mandag reduceret til 1-2 i kvartfinaleserien mod CSKA Moskva. På hjemmebane sejrede Helsinki-klubben med den danske landsholdskvartet Peter Regin, Nicklas Jensen, Jesper Jensen og Oliver Lauridsen 2-1 efter forlængelse.