Dansk stortalent er hurtigste mand på racerbane i Frankrig

Formel 1: Var man stået tilpas tidligt op søndag til at overvære Kevin Magnussens overhaling af Max Verstappen kort efter starten på Australiens grandprix, oplevede man et særsyn. Det blev nemlig kun til fem overhalinger i direkte dueller i løbet af de 58 omgange. Formel 1's sportsdirektør, Ross Brawn, har efterfølgende anerkendt at løbet havde for få overhalinger, og Formel 1 har et stort arbejde at gøre med at få flere overhalinger ind i sine løb fremover, hvis man vil holde på sine fans.

Amerikansk fodbold: Siden den første kamp i London i 2007 har NFL vist større og større interesse i at komme ind på det europæiske marked. Der arbejdes sågar på en dag at placere en NFL-klub i den engelske hovedstad. Men Londons borgmester, Sadiq Khan, har flere planer end det. I et interview med mediet Talksport udtaler han, at London vil gå efter en dag at være vært for Super Bowl. London har i alt i alt været vært for 21 NFL-kampe siden 2007. I år skal tre yderligere afvikles til efteråret på Tottenhams nye udgave af White Hart Lane.