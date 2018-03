'Zanka' midt i succesen: »I drømmene er der bare sol og liv, men i virkeligheden er der også gråvejr« Mathias ’Zanka’ Jørgensen udlever sin drøm om at spille i Premier League. Og selv om virkeligheden er knap så glamourøs som tanken, stortrives han sportsligt, personligt og med fansene, som han på usædvanlig vis har opbygget et særligt bånd til.

Der er noget ved måden, Mathias ’Zanka’ Jørgensen løber på. Evigt rank ryg, slentrende fjed, armene ind til siderne med et retvinklet knæk, så de knyttede næver peger lige frem. Det er karakteristisk, udstråler overskud og virker næsten overlegent – som den stærke midterforsvarer da også var i stort set alle dueller, da Danmark torsdag slog Panama med 1-0 i en VM-testkamp. Overlegen.

Sådan har han sikkert altid løbet, så det er nok mentalt bedrag at udlede det store af den næsten majestætiske stil, men det passer bare så godt til hans person. Og til hans situation lige nu. For Mathias ’Zanka’ Jørgensen har vitterlig et gedigent overskud, mens store dele af hans liv udfolder sig på overlegen vis.

FAKTA Blå bog Navn: Mathias Jattah-Njie Jørgensen, men går under kaldenavnet ’Zanka’ Født: 23. april 1990 i København (27 år) Position: Midterforsvaret Højde: 1,91 meter Klubber: B93 (ungdom), FC København (2007-2012), PSV Eindhoven (2012-2014), FC København (2014-2017), Huddersfield Town (2017-i dag) Landshold: 12 landskampe for Danmark fra 2008 til i dag

I sommer skiftede han som en af Superligaens største profiler fra FC København til Premier League-oprykkerne fra Huddersfield, hvor han er i gang med at udleve sin barndoms drømme. Dem, der udsprang på drengeværelset i den danske hovedstad, da han så fodbold fra England og tænkte, at det var der, han hørte til.

»Premier League er vel næsten en drøm for alle fodboldspillere«, som han siger.

Men kun få ender med muligheden for at gøre den til virkelighed. Det er Mathias ’Zanka’ Jørgensen i fuld gang med som profil for Huddersfield, der har overrasket mange ved indtil videre at ligge til endnu en sæson i Premier League. Og overordnet set »lever det op til alle drømmene« – med et lille forbehold:

»Det er ikke helt så glamourøst, som mange nok bilder sig ind. Det hænger måske også sammen med, at jeg ikke spiller for den største klub i Premier League. I drømmene er der bare sol, liv og glade dage, men i virkeligheden er der også gråvejr en gang imellem. Så det går op og ned. Det gør det jo i virkelighedens verden«, siger Mathias ’Zanka’ Jørgensen.

Trænersnak og kunsten at tabe

Vejen til England åbenbarede sig for danskeren med den gambianske far i sommeren 2017. Efter at undertippede Huddersfield havde skabt store overskrifter ved at rykke op i Premier League, udså den tyske manager, David Wagner, sig FCK-stjernen som den perfekte mand til sit forsvar.

Umiddelbart var det nok en mindre klub, end de fleste havde forestillet sig Mathias ’Zanka’ Jørgensen skifte til. Måske endda inklusive ham selv. Men David Wagner insisterede så meget på idéen, at han fik den danske landsholdsspiller til at rejse til Tyskland for at tage en grundig snak om tyskerens planer og tanker.

Jeg har kendt Jonas (Lössl, red.), siden jeg var 18 år gammel, og vi har altid haft det rigtig godt sammen Mathias 'Zanka' Jørgensen

Selv om ’Zanka’ Jørgensen havde gedigne tømmermænd efter en heftig bytur med drengene i Stockholm, var det en god oplevelse. Han klikkede godt med Wagner, de snakkede i tre timer – og da danskeren tog derfra, var han sikker på, at han i Huddersfield ville få en stærk træner, der havde stor tiltro til ham. Modsat det mislykkede ophold i PSV Eindhoven, da hans oprindelige træner blev fyret, og han aldrig vandt tillid hos den næste. Derfor drog han hjem til FCK og spillede sig tilbage i de større klubbers søgelys.

Mathias ’Zanka’ Jørgensen har trænet sammen med resten af landsholdet i Malmø. Foto: Jens Dresling

I sidste ende besluttede Mathias ’Zanka’ Jørgensen, at kombinationen af Premier League og David Wagner var det helt rigtige for ham. Siden har det vist sig som et godt valg. Danskeren har spillet samtlige minutter for Huddersfield i den bedste engelske fodboldrække – den, som så mange kalder verdens stærkeste liga.

»Det var hele idéen bag det her karrierevalg, der måske var en lille smule ... uventet. Jeg vil ikke kalde det uortodokst, for det er trods alt stadig Premier League, men det var et større, kalkuleret sats. Og jeg brugte rigtig lang tid inden på at vurdere, om det var fornuftigt eller ej. I snakkene med Wagner sagde han blandt andet, at han mente, at vi sagtens kunne spille med – selv om en del nok havde forventet, at vi ville have udspillet vores rolle på det her tidspunkt i sæsonen. Så vi er glade for at have ændret folks forestilling«, siger Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der også føler, at han selv har løftet sit niveau.

»Generelt tror jeg, at jeg er blevet et nøk bedre til alt. Der er bare større krav både fysisk og mentalt, ligesom tingene går lidt hurtigere. Men den menneskelige hjerne kan vænne sig til stort set alt, og det er jo imponerende i sig selv«.

Som mangeårig FCK-spiller er han opflasket i en vinderkultur, men i Huddersfield har han skullet vænne sig til at tabe. I hvert fald mere end tidligere – det hørte til sjældenhederne i Danmark såvel som Holland. Og det er en »underlig følelse«.

»I FCK var jeg måske i høj grad personificeringen af klubben, så jeg kunne ikke tillade mig at være tilfreds med min egen kamp, medmindre vi vandt. Det er lidt anderledes i Huddersfield. Selvfølgelig skal vi stadig præstere, men det har på en måde været en lettelse, at jeg i bund og grund kan være lidt mere egoistisk og sige, at jeg egentlig selv gjorde det godt, selv om vi måske ikke gjorde det som hold«, siger ’Zanka’, der nyder stor popularitet blandt fansene.

Zanka Claus og ZankaTime

En solrig novemberdag i 2017 oplevede han noget specielt. På udebane i sydengelske Bournemouth tabte Huddersfield med 4-0 i en helt igennem sløj kamp, men da opgøret var slut, mødte danskeren en helt anden reaktion, end han havde forventet. De medrejsende fans klappede ham og hans holdkammerater fra banen. De inkarnerede grundtanken om at støtte i medgang og modgang.

Gennem noget tid grublede han over, om han kunne gøre et eller andet for at vise tilhængerne, hvor stor pris han satte på deres støtte. Og i juledagene kom han på noget. På sit foretrukne medie Twitter lagde han en video ud til sine knap 60.000 følgere med en tekst, der bekendtgjorde, at han ville sponsere en drink til hver af de op mod 2.600 tilhængere, der 23. december tog med til Southampton for at bakke Huddersfield op i det sydengelske. En omgang til mange tusinde kroner.

»Your support this year has been truly amazing, so I thought I would think up something special for those of you travelling to Southampton this weekend. I hope you like it«, sagde ’Zanka’ Jørgensen, mens han storsmilende sad i sin smarte bil, klædt i rødt og med sort hue på.

»Zanka Claus out«, sluttede han.

#ZankaClaus is coming to Town!



A drink on me for every @htafcdotcom fan going to Southampton on Saturday! Grab a token on the way in. #MerryXmas #UTT #HTAFC pic.twitter.com/5cZmmYjAVv — Mathias Zanka (@mzanka) December 20, 2017

Og et fænomen var født. Hastigt gik videoen om ’Zanka Claus’ de engelske medier rundt og direkte ind i hjertet på Huddersfield-tilhængerne samt så mange andre, der elsker topfodbolden.

»Ja, jeg slipper nok aldrig af med ’Zanka Claus’, selv om det faktisk ikke var mig, der fandt på det nickname. Men det er catchy«, siger forsvarsspilleren.