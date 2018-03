E-sport: Tusindvis af skærme og klikkende taster holder påske i København Computerspillere, skoler og over 10.000 tilskuere er, hvad der venter i påsken ved Copenhagen Games. Også kvinderne er i fokus med deres egen turnering.

Lyden fra tusindvis af små blæsere vil blande sig med det blåhvide lys fra lige så mange skærme fra skærtorsdag til påskelørdag, når Copenhagen Games transformerer Bella Center fra kongrescenter til e-sportsmekka.

Begivenheden, der har været afholdt siden 2010, er i år udvidet fra de vante rammer i Øksnehallen. Udvidelsen betyder, at arrangørerne ud over de 1.500 tilmeldte spillere forventer, at over 10.000 mennesker kigger forbi i løbet af de tre dage. En udvidelse, som får hovedarrangør Zahid Butt til at kalde dette års udgave for »år 0«, og som vidner om e-sports stadig stigende popularitet her til lands.

I modsætning til de store Counter-Strike-turneringer (CS:GO) for kun de skarpeste museskytter, som København og Odense afholdt sidste år, forsøger Copenhagen Games at favne bredere. Ud over fire specielt inviterede professionelle hold, såsom det FCK-ejede Team North, er turneringen mere eller mindre åben for alle – almindelige udøvere såvel som kommende stjerner. Et mantra, som betyder meget for arrangørerne.

»Vores hjerte er e-sport i alle aspekter. Setuppet virker større i Royal Arena, men vi har lige så mange gæster, mere plads, og alle kan være med«, siger Zahid Butt.

Ud over turneringer i CS:GO og spil som Fifa og League of Legends, vil flere danske skoler, der tilbyder undervisning med fokus på computerspil være til stede. Og fordomme om, at computerspil er for drenge og mænd, kan man pakke væk. Der er også en CS:GO-turnering kun for kvinder med en samlet præmiesum på cirka 150.000 kroner.

En af deltagerne her er 20-årige Michaela Lautrup. Indtil sidste år spillede hun på det bedste kvindelige hold, Dynasty Gaming, men valgte at trække sig for at fokusere på en karriere som streamer. Til Copenhagen Games er hun tilbage i en holdturnering på holdet Spirifex sammensat specielt til lejligheden. Det er hun især, fordi Copenhagen Games er så åbent et arrangement.

»Jeg har været af sted de sidste mange år. Niveauet er anderledes hos kvinderne, men jeg skal bare have det sjovt med mine venner«, siger Michaela Lautrup.