Premier League: Engelske topklubber behøver Europa for at beholde spillere Inden deres kamp i dag mærker Chelsea og Tottenham presset for at deltage i Champions League, hvis de vil holde på deres bedste spillere i næste sæson.

Eden Hazard, Harry Kane, Christian Eriksen, N’Golo Kanté. Listen af ombejlede spillere hos Chelsea FC og Tottenham Hotspurs, som andre fodboldklubber misundelsesværdigt sukker efter at tilføje til holdkortet, er lang.

Fodboldspillere er dybest set som folk er flest. Hvis de kan, så vil de hen, hvor pengene og prestigen er størst. Så ofte som muligt vil de have følelsen af, at deres klub, deres job, er noget specielt. Er man blandt verdens bedste fodboldspillere, er få ting mere prestigefyldt end Champions League. For hvor den europæiske klubturnering er eftertragtet herhjemme på grund af de mange millioner, det medfølger, står det anderledes til i milliardforretningen Premier League. Her er præmiepengene en dråbe i havet.

»Relativt set, så er pengene i Champions League næsten ubetydelige for de store Premier League-klubber. Til gengæld er det meget vigtigt i forhold til at være sportsligt attraktiv og tiltrækkende for sponsorer, og på den måde bliver det virkelig vigtigt for dem. Det bliver hurtigt selvforstærkende, hvis man glipper Champions League«, siger Jesper Jørgensen, sportsøkonom hos Deloitte.

Derfor er Champions League absolut essentiel, hvis man som topklub vil holde på sine spillere sæson efter sæson og tillokke folk af tilsvarende kvalitet.

Mere værd end tre point

Fodboldklicheen om, at en kamp kan være mere værd end tre point, passer derfor perfekt, når Stamford Bridge til eftermiddag lægger græs til, når de for tiden to bedste Londonhold møder hinanden. Taber hjemmebaneholdet Chelsea vil de pludselig befinde sig syv point bag rækkens nummer fire, der i givet fald vil være Liverpool. Og dermed skal de indhente et point på Liverpool i hver af sæsonens resterende runder, før de bliver deltagere i næste sæsons dyst om den velproportionerede pokal.

Presset vil i den grad være på Chelsea-manager Antonio Conte, som i denne sæson utilregneligt har skiftet mellem at være velkendt animeret på sidelinjen det ene øjeblik og helt opgivende det næste.

Da klubben tabte til Manchester United i slutningen af februar, var italieneren også ude at sige, at han mente, der var en risiko for, at de kongeblå ikke ville kvalificere sig til Champions League næste sæson.

Udover Antonio Contes fremtid vil mange bekymringer blandt fans nok også dreje sig om to af holdets bærende kræfter, belgierne Eden Hazard og Thibaut Courtois. Den laveste af de to, Hazard, har konsekvent måttet forholde sig til rygter om fremtiden, og spørgsmålet er, om han kan se sig selv fortsætte i Chelsea, hvis de ikke spiller med blandt de bedste i Europa næste sæson.

Selvom rygterne ikke har svirret i samme grad om Tottenhams bedste spillere, så vil en kvalifikation til Champions League også her lune gevaldigt. Især snakken om Harry Kane til kongeklubben Real Madrid vil blive forstærket, hvis de ikke kvalificerer sig.

Christian Eriksens klub skal i hvert fald satse på, at deres tur i den italienske skærsild stoppede ved nederlaget i Champions League til Juventus. Taber Tottenham i dag vil blot to point adskille dem fra Chelsea, og så er det næppe utænkeligt, at Antonio Contes vindermentalitet vender tilbage.