Topscorer Kane på vej mod vildt hurtigt comeback

Fodbold: Tottenham-stjernen Harry Kane kan være tilbage efter en skade, når holdet søndag spiller en vigtig Premier League-kamp mod Chelsea. Det åbner manager Mauricio Pochettino for på torsdagens pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP. »Vi skal vurdere ham over de næste par dage. Jeg kan ikke sige nej, men jeg kan heller ikke sige ja«, siger Spurs-manageren. 24-årige Kane pådrog sig en skadet ankel i kampen mod Bournemouth 11. marts, og der var frygt for, at Tottenham skulle undvære angriberen i en længere periode. »Efter Bournemouth troede alle, at han skulle sidde ude længe. Men fremgangen har været fantastisk«, vurderer Pochettino.

Fodbold: Tirsdagens testkamp mellem Rusland og Frankrig i Skt. Petersborg får nu et efterspil. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har således indledt en undersøgelse af, hvad der foregik, da sorte, franske spillere blev udsat for racistiske tilråb i løbet af kampen. »Fifa indsamler de forskellige kamprapporter og de potentielle beviser i forhold til de diskriminerende episoder, der er blevet beskrevet i medierne. Vi kan ikke kommentere det yderligere, før vi har evalueret alt tilgængeligt materiale«, oplyser Fifa ifølge AP. Undersøgelsen finder sted mindre end tre måneder, før VM-slutrunden sparkes i gang i Rusland. Onsdag beskrev AP, hvordan de involverede, franske spillere flere gange blev mødt med abelyde, når de modtog bolden i kampen. Det gik blandt andre ud over stjernespilleren Paul Pogba, efter at han på et direkte frispark havde scoret Frankrigs andet mål i 3-1-sejren.

Tennis: Amerikanske Danielle Collins nærmer sig den helt store triumf i WTA-turneringen Miami Open. Natten til torsdag dansk tid overraskede den 24-årige kvalifikationsspiller, da hun spillede sig frem til semifinalerne med en sejr på 6-2, 6-3 over storfavoritten Venus Williams. Før mødet med den ottendeseedede Williams havde verdensranglistens nr. 93 sendt bl.a. den olympiske mester Mónica Puig ud af turneringen. Nu venter Jelena Ostapenko fra Letland i semifinalen.

Foto: Wilfredo Lee/AP Upåagtede Danielle Collins viser lovende spil i Miami, hvor hun meget overraskende har kæmpet sig frem til semifinalen. Her venter den unge lette Jelena Ostapenko.

Trods sine 24 år har Danielle Collins aldrig tidligere gjort det store væsen af sig på WTA Touren. Amerikaneren indledte året som nr. 167 på verdensranglisten, men den seneste måned er der begyndt at ske ting og sager. For nylig nåede hun ottendedelsfinalerne i Indian Wells, hvilket resulterede i et pænt spring på verdensranglisten. Det var dog ikke nok til at sende hende ind i hovedturneringen i Miami. I den anden semifinale står amerikanske Sloane Stephens over for Victoria Azarenka fra Hviderusland.

Fodbold: Vendsyssel tog torsdag et stort skridt mod oprykning fra 1. division. Hjemme mod Esbjerg, der også har ambitioner om at rykke op i Superligaen, vandt Erik Rasmussens tropper 3-2 i en underholdende kamp. Med to mål spillede Emmanuel Ogude en vigtig rolle for nordjyderne, der med sejren overtager førstepladsen i rækken med 42 point. Esbjerg ligger på femtepladsen med 37 point. Vejle har 41 point og kan senere torsdag kravle tilbage på toppen med en sejr over Fremad Amager.

Kricket: Kaptajnen for det australske kricketlandshold, Steve Smith, kommer ikke til at spille topcricket i de næste 12 måneder. Det australske kricketforbund har idømt stjernespilleren et års karantæne, fordi han var med til at manipulere med bolden i en landskamp mod Sydafrika. Vicekaptajn David Warner har fået samme straf for sin rolle i sagen, der bliver anset som en skandale i Australien. I den forgangne weekend indrømmede Steve Smith, at han sammen med Warner og en tredje holdkammerat, Cameron Bancroft, forsøgte at manipulere med bolden for at få den til at flyve mere ujævnt. En følelsesladet Smith tog torsdag det fulde ansvar for snyderiet og kaldte det for en »stor fejl«. Tv-billeder viste Bancroft forsøge at gøre boldens overflade uregelmæssig ved at kradse på den ved hjælp af medbragt tape og jord fra banen. Bancroft er sluppet lidt billigere med en karantæne på ni måneder.

Olympisk: De italienske byer Milano og Torino har planer om afholde vinter-OL i 2026 i fællesskab. Torsdag har Italiens Olympiske Komité (Coni) sendt et brev til Den Internationale Olympiske Komité (IOC) med en beskrivelse af, hvordan legene kan afholdes. Eksempelvis kan konkurrencerne i speedskating afvikles i Torino, mens de alpine skikonkurrencer kan foregå i Sestriere eller Bormio. IOC vælger en vært for vinter-OL i 2026 i september næste år.

Olympisk: Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, har torsdag indledt et tredages besøg i Nordkorea. Tyskeren blev modtaget af Nordkoreas sportsminister, Kim Il Guk, i lufthavnen i hovedstaden Pyongyang. Under påskebesøget skal Bach blandt andet føre samtaler med nordkoreanerne om deltagelsen i fremtidige sportsbegivenheder og tale om sportens udvikling i det isolerede land. Det er uklart, om Bach i løbet af påskedagene skal mødes med landets leder Kim Jong Un.

Fodbold: Championship-klubben Ipswich, der har landsholdsspiller Jonas Knudsen på lønningslisten, skal på jagt efter en ny manager. Mick McCarthy stopper i klubben, når hans kontrakt udløber ved udgangen af sæsonen. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. McCarthy kom til Ipswich i 2012, og med ham i spidsen har Knudsen været en sikker mand i startopstillingen. Holdet ligger på 12.-pladsen i den næstbedste engelske række.

Tennis: Andy Murray har tilmeldt sig ATP-turneringen i Rosmalen i juni. Murray har ikke været i kamp, siden han tabte kvartfinalen i Wimbledon i juli sidste år. Han blev opereret i hoften i begyndelsen af 2018 og sigter nu mod at blive klar til årets udgave af Wimbledon. Skotten har tidligere toppet verdensranglisten, men på grund af sin skade er han nu dumpet ned som nr. 29.