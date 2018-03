Sverige øser priser ud over dansk fodboldspiller

Fodbold: Midtbanespilleren Anders Christiansen skiftede i januar fra Malmö FF til belgiske Gent, men han fortsætter med at høste fornemme priser for sine præstationer i Allsvenskan. Fredag kårede Spillerforeningen i Sverige Christiansen til årets spiller i den bedste svenske række. »Absolut den største anerkendelse, som man kan få og er derfor stolt over denne pris«, skriver danskeren i et opslag på Twitter. Anders Christiansen har vundet en række personlige priser i Sverige. Han blev bl.a. kåret til sæsonens mest værdifulde spiller ved en prisuddeling i november.

Ishockey: Chicago Blackhawks måtte natten til fredag dansk tid ty til en sjælden nødløsning i et opgør mod Winnipeg Jets i NHL. På grund af skader endte en amatør med at vogte målet i de sidste 14 minutter for Chicago i sejren på 6-2. Før kampen trak Chicagos førstemålmand Anton Forsberg sig med en skade, og reserven Collin Delia måtte i tredje periode opgive af gennemføre kampen på grund af krampe. Så var der ikke flere målmænd at tage af i Chicagos NHL-trup.

Foto: Kamil Krzaczynski/AP Chicago Blackhawks' målmand Scott Foster forsvarer sig i opgøret mod Winnipeg Jets' Paul Stastny under tredje periode af NHL-kampen.

Chicagos stab havde dog forudset det mulige skadesscenario og havde kort før kampen givet den 36-årige revisor Scott Foster en dagskontrakt, så han kunne komme på isen. Efter en kort opvarmning blev Scott Foster til et kæmpe jubelbrøl fra næsten 22.000 tilskuere sendt ind til sin første og formentlig sidste kamp i NHL. Og så holdt han målet rent.

Fodbold: Superligaklubben Sønderjyske sælger offensivspilleren Philip Zinckernagel til den norske klub Bodø/Glimt. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Fodbold: Forsvarsspilleren John Stones kommer ikke i aktion mod sin tidligere klub Everton, når Manchester City lørdag gæster Goodison Park i Premier League. Manager Pep Guardiola siger fredag, at Stones døjer med en hjernerystelse, der holder ham ude af kampen. Angriberen Sergio Agüero, der har siddet ude med en knæskade, er ifølge Guardiola i bedring, men det er tvivlsomt, om han kommer i aktion.

Amerikansk fodbold: Danske Sidsel Andersen har scoret en kontrakt i Finland hos klubben Lohja Lions, der konkurrerer i den finske liga. Ifølge nationalligaen.dk er hun den første danske kvinde til at skrive kontrakt med en udenlandsk klub inden for sportsgrenen. »Først føltes det lidt som en joke, men jeg skrev med både trænere og spillere, og jeg var også ovre og besøge dem. Det hele gik over al forventning, og i november blev vi faktisk enige om, at begge parter gerne ville det her«, siger hun til nationalligaen.dk. Sidsel Andersen har hidtil spillet for klubben Copenhagen Tomahawks, som dannede et kvindeligt hold i amerikansk fodbold så sent som i 2017. Men på grund af manglen på danske hold spiller Tomahawks med i den svenske liga.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV TV 2 Sport 19.20 Ishockey: Esbjerg-Aalborg, 2. DM-semifinale 02.00 Basketball: Cleveland-New Orleans, NBA TV3 Sport 13.45 Fodbold: Oxford-Scunthorpe, League 1 16.00 Fodbold: Brentford-Sheffield United, Championship 19.00/01.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 18.30 Fodbold: Middlesbrough-Wolverhampton, Championship 20.45 Fodbold: Derby-Sunderland, Championship 01.05 Ishockey: NY Islanders-Toronto, NHL Eurosport 17.00 Vægtløftning: EM, 69 kg (k) Vis mere

Tennis: Når sidste års US Open-vinder Sloane Stephens finder rytme og dybde i sine hårde grundslag, og når amerikaneren ikke er for hård i kritikken af sig selv undervejs, er hun en farlig modstander for alle rivaler på WTA Touren. Det mærkede den tidligere verdensetter Victoria Azarenka natten til fredag dansk tid, da hviderusseren efter et ellers godt comeback ved Miami Open tabte semifinalen i tre sæt, 6-3, 2-6, 1-6. Stephens spiller lørdag aften finale mod den unge lette Jelena Ostapenko, som bremsede sensationen Danielle Rose Collins med en 7-6, 6-3-sejr.