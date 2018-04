FCK’s bøn om et genopstået hold blev hørt I løbet af et kvarter hentede FCK seks point på FCN i kampen om en plads iEuropa. Ståle Solbakken oplever et hold med overskud og sender en stikpille mod Farum.

Indtil da ukendte Jonathan Amon, som sprinter forbi landsholdsbacken Peter Ankersen. Ligatopscorer Emiliano Marcondes, der med ryggen mod FCK-fansene løfter op i egen trøje efter endnu en scoring. FCK-fansenes banner med beskeden »Landets dyreste træner, stab og trup. Bevis I er penge værd«.

I en hel efterårssæson under vanligt niveau var 1-3-nederlaget i Parken til FC Nordsjælland det måske største lavpunkt for FCK. Den søndag aften efter 18. spillerunde af grundspillet havde FC Nordsjælland et forspring ned til FC København på 11 point.

Nu er afstanden nede på tre point.

2. påskedag kom foråret ikke kun til Superligaen. De 12.000 FCK-fans efterlod i deres udbrud om »sejr, sejr« et klar indtryk af, netop kampen mod FC Nordsjælland skulle være opgøret, hvor deres hold genopstod i noget nær fordums styrke. At man havde været igennem nok skuffelser i denne sæson.

I 75 minutter så FCN-kampen ikke ud til at blive noget vendepunkt efter Ernest Asantes føringsmål på en dødbold i første halvleg. Men i det sidste kvarter vendte FC København ikke kun opgøret. Man hentede seks point på FC Nordsjælland og gav sig selv en sejr mod et top tre-hold, som der kun var sket en gang før i hele grundspillet.

Foto: Jens Dresling FCKs Rasmus Falk og Viktor Fischer jubler efter udligning til 1-1. Foto: Jens Dresling

Først viste Viktor Fischer dribleevner over Superliga-niveau, da han førte bolden fra udkanten af feltet og helt ind til stolpen, inden han assisterede Rasmus Falks udligning. Til sidst headede Federico Santander sejrsmålet i nettet, da Parkens to storskærme viste 93 minutter spillet.

Sektion 12 blev en samlet masse af øl-sprøjt og knyttede næver. Nicolai Boilesen kastede sig ned på Parkens græs med udstrakte armene. FC Nordsjælland-spillerne røg samme vej, som var de blevet ramt af et Mikkel Kessler-hook. Ståle Solbakken spurtede grinende henover banen og ud gennem spillertunnellen med en fart, der ikke er set siden Rosenborg-kampen i Champions League-kvalifikationen, da FCK sikrede sig billet til den fineste klubturnering.

»Sejren betyder meget for vores trup. Jeg synes, der er stor forskel på de to hold i dag. Det havde været meget uretfærdigt både med nul og et point i forhold til, hvordan vi spillede. Nogle spillere havde ikke deres bedste dag, men vi blev ved med at jagte sejren«, siger Ståle Solbakken og tilføjer.

»Sidste gang FC Nordsjælland var i Parken, havde de fire skud på mål og scorede tre gange. Den gang virkede det til, at de havde læst os. Sådan var det slet ikke i dag. De sparkede langt, og vi vandt derefter bolden. De havde den næsten ikke. Der var meget stor forskel på holdene«.

Sejren var FCK’s sjette i træk. Det kan intet andet Superliga-hold overgå p.t. Men lige så vigtigt var det også tre point mod et af de andre top seks-hold, som FC København kun hentede syv point mod i ti grundspilskampe.

Foto: Jens Dresling Cheftræner Ståle Solbakken mener, at dansk fodbold er bedst tjent med FCK i Europa på grund af klubbens historik i de store turneringer. Foto: Jens Dresling.

Viktor Fischer ser flere årsager til, at FC København nu ligner et godt bud på et hold, som sikrer sig bronze og dermed selv kvalificerer sig til Europa League uden at skulle håbe på FC Midtjylland eller Brøndby som pokalvinder.