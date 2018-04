Der er fejl i »mange« kommunale sponsorater af topidrætten Mange kommunale sponsoraftaler med topklubber i dansk sport er på kant med loven, påpeger konsulent, der har rådgivet talrige kommuner på området.

Danske kommuner er vilde med at støtte lokal topidræt – håndboldklubben, fodboldholdet, ishockeymandskabet. Alene i de tre store sportsgrene tegner kommunerne sig for mindst 54 sponsorater, viser Politikens gennemgang af professionelle klubbers partneroversigter.

FAKTA Kommunerne og topidrætten Politiken har gennemgået partneroversigterne hos de professionelle klubber i fodbold, håndbold og ishockey, og det viser sig, at mange kommuner er stærkt engageret i topidræt. Mindst 54 sponsorater har kommunerne tilsammen tegnet med sportsklubberne. Aktindsigt viser, at beløbene varierer fra nogle få hundrede tusinde kroner til op mod 1,5 millioner kroner. Mindst 66 sponsorater har kommunale selskaber tilsammen tegnet med sportsklubberne. Aktindsigt viser, at beløbene varierer fra nogle få tusinde kroner til op mod 700.000 kroner. Vis mere

Det kan der være mange gode grunde til. F.eks. kan det sætte egnen på danmarkskortet og give kommunen værdifuld reklame. Der er bare et problem: En række af sponsoraterne er på kant med loven – bl.a. fordi nogle af dem reelt set dækker over støtte af eliteidrætten snarere end egentlige indkøb af markedsføring.

Sådan lyder det fra Ronnie Hansen, der blandt andet som direktør i konsulentfirmaet Burson-Marsteller Sport har rådgivet flere kommuner på det område.

»Problemet i en forvaltningsmæssig kontekst er for en del af kommunerne, at de enten ikke indgår aftalerne under forhold, der er favorable nok for dem selv – underforstået at aftalerne ikke er indgået på markedsvilkår – eller også, at de ikke får indhentet de nødvendige vurderinger af aftalens reelle værdi til at starte med. Det er min vurdering, at kun en lille andel af kommunerne følger denne regel. Dermed er mange kommunale sponsorater reelt ikke i overensstemmelse med den forventede forvaltningspraksis«, siger Ronnie Hansen.

Ren støtte eller reelt sponsorat

Tidligere har Politiken beskrevet, hvordan flere forskere også er skeptiske over for en del af de mange kommunale sportssponsorater.

I udgangspunktet må kommunerne ikke »yde økonomisk støtte til eliteidræt«, når der er tale om erhvervsvirksomheder – som det er tilfældet med de professionelle klubber i blandt andet håndbold, fodbold og ishockey. Derfor er det kun lovligt at sende skattekroner ind i topidrætten, hvis kommunerne kan påvise, at de får en reel værdi ud af sponsoraterne, der modsvarer beløbet i aftalen. Så det ikke længere bare er støtte, men køb af en ydelse – typisk reklame for lokalområdet.

Men ifølge kritikerne er det udbredt, at lokalpolitikerne reelt set bare ønsker at bakke op om de lokale topklubber, forpligter sig til at lægge en sjat offentlige kroner i kassen og dækker sig ind under at kalde det et sponsorat. Selv om det måske bare er begyndt som en løs snak mellem en borgmester og en direktør, måske over en fadøl på stadion eller i hallen.

Også Ronnie Hansen oplever, at nogle aftaler mest handler om støtte.

»Flere aftaler i kommunerne er nok reelt lavet med hensigten at understøtte en idrætsklub eller en kulturel aktivitet – og ikke med den hensigt at indkøbe markedsføring eller aktivering, som reelt bør være udgangspunktet. Vores erfaring med vurdering af en lang række kommunale sponsorater viser, at det er problematikken i en nøddeskal«, siger han.

Kommunernes typiske fejl

Ronnie Hansen påpeger, at kommunerne i udgangspunktet har »har vide rettigheder i forhold til erhvervsfremme og turismefremme«. Men det forudsætter, at de »indhenter de nødvendige vurderinger og på den måde kan sandsynliggøre, at aftalerne er indgået på markedsvilkår«.

»Den helt overordnede tanke er, at vilkårene for at indgå aftaler skal afspejle det private marked for sponsorater. Altså skal kommunerne kunne sandsynliggøre, at det er fornuftigt at indgå en sponsoraftale«, siger Ronnie Hansen.