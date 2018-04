Tip mod redaktøren: Skarphed er påkrævet for at nå finale 3-1 til FC Nordsjælland gav to læsere den perfekte start på ugens konkurrence.

Efter påskepause er tipskonkurrencen mellem læserne og redaktøren tilbage med slutspillets 2. runde og en del uenighed om forudsigelserne. Læserne mod redaktøren Stillingen Foreløbige finalister 9 point: Henrik Gudmandsen, Saksild 9 point: Christian Hjorth, Brønshøj Øvrige 8 point: Peter Frandsen, Frederiksberg 8 point: Hans Skaanning, Rødovre 7 point: Per S. Sørensen, Allerød 7 point: Mads Larsen, Bjert 6 point: Karsten Larsen, Hillerød 6 point: Flemming Astrup, Brønshøj 6 point: Thomas Lund Larsen, Rask Mølle 6 point: Jan Birch, Rødovre 5 point: Niels Mathiesen, Ballerup 5 point Jacob Jørgensen, Ringkøbing 5 point: Holger Hautopp, Smørum 5 point: Palle Nielsen, Skive 5 point: Arne Kyhnauv, København S 5 point: Carsten Nielsen, Roskilde 5 point: Carsten Andersen, Aarhus 5 point: Kristian Koch Enstrøm, København 4 point: Jørn Kehlet, Varde 4 point: Ernst Nielsen, Odense NV 4 point: Janus Ravn Eriksen, Haderslev Redaktøren Runde 26: 4 point Runde 25: 3 point Runde 24: 6 point Runde 23: 7 point Runde 22: 7 point Runde 21: 6 point Runde 20: 5 point Vis mere De tre udtrukne læsere er Ole Porst Andersen, Ikast

Benny Normind, Farum

Torben Kristiansen, Hornbæk Ole og Torben kom optimalt fra start med forudsigelsen af 3-1 til FC Nordsjællands over AaB, mens ingen til gengæld havde regnet med uafgjort mellem Lyngby og OB. Ugens tips Ole Benny Torben S-M FCN-AaB 3-1 2-1 3-1 2-1 Lyngby-OB 0-2 0-2 0-2 1-2 Helsingør-Hobro 1-0 1-2 2-2 3-1 SøE-Randers 1-0 2-2 4-1 0-1 Brøndby-Horsens 3-0 4-1 3-1 1-0 AGF-Silkeborg 1-2 2-1 3-2 2-0 FCM-FCK 1-1 1-1 2-1 3-2 Som altid giver det 3 point at ramme det præcise resultat og 1 point, hvis det ’kun’ er udfaldet, der er forudset. Derfor siger det sig selv, at der skal en vis skarphed til for at nå finalen. De læsere, der opnår flest point OG har slået redaktøren, kæmper i sidste ende om to billetter til landskampen mod Wales 9. september. Foreløbige finalister er Henrik Gudmandsen fra Saksild og Christian Hjorth fra Brønshøj med 9 point. Vil du tage udfordringen op, så skriv til tips@pol.dk. I hver runde udtrækkes tre deltagere.