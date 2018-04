Bolt insisterer på fodbold, og Dortmund tester ham i tre uger

Fodbold: Verdens hurtigste mand, Usain Bolt, skal endnu en gang træne med spillerne i Borussia Dortmund. Den pensionerede atletikstjerne fortæller, at han efter to dages prøvetræning i marts nu er inviteret på et længere træningsophold over tre uger. Samtidig slår den 31-årige jamaicaner fast, at han vil prøve sig af som fodboldspiller.

»For mig er det kæmpestort. Men alle tror bare, at jeg laver fis og ballede«, siger Usain Bolt til den australske avis Herald Sun. »Jeg skal faktisk tilbage til Dortmund om et par uger og arbejde med dem i yderligere tre uger for at teste mig selv på et højere niveau, så vi kan vurdere mit niveau, hvad jeg mangler, og om jeg kan. Det er noget, jeg er fokuseret på at gøre, og jeg ser frem til udfordringen, da det er det, jeg ønsker. Jeg ønsker en ny udfordring i mit liv, og det er mit fokus.

Fodbold: I 2026 bliver VM-slutrunden udvidet fra 32 til 48 nationer, men står det til medlemmerne i Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol), så bør udvidelsen allerede ske fra 2022, hvor VM spilles i Qatar. Derfor har Conmebol med præsident Alejandro Dominguez i spidsen sendt en skrivelse til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og anmodet om, at VM-slutrunden udvides allerede fra 2022.

Fodbold: Brøndby er blevet enig med Eintracht Frankfurt om et salg af målmand Frederik Rønnow, skriver superligaklubben i en meddelelse. Prisen lyder på 21 millioner kroner. Keeperen har været en stor profil og tilspillet sig en fast plads i den danske landsholdstrup, siden han i sommeren 2015 tog fra Horsens til Brøndby for at afløse finske Lukas Hradecky - som dengang skiftede til selvsamme Eintracht Frankfurt. »Frederik har igennem sine gode præstationer gennem tre sæsoner for Brøndby IF i den grad fortjent, at han nu banker på til at spille i Bundesligaen«, siger sportsdirektør Troels Bech. Frederik Rønnow skifter ved udgangen af sæsonen.

Skiskydning: Præsidenten for Den Internationale Skiskydning Union (IBU) gennem 26 år, norske Anders Besseberg, er torsdag trådt tilbage. Tidligere på ugen slog østrigsk politi til mod IBU's hovedkvarter i Salzburg i en sag, der omhandler doping og bestikkelse. Anklagere mener, at personer i IBU har taget imod bestikkelse for at dække over positive dopingprøver. Samlet skulle der være betalt op mod 1,8 millioner kroner i bestikkelse. Derudover er der udbetalt præmiepenge for godt 200.000 kroner til dopede skiskytter, vurderer anklagerne.Snyderiet er foregået fra 2012 og frem til februar 2017.

72-årige Anders Besseberg afviser over for nyhedsbureauet NTB, at han personligt har taget imod bestikkelse. »Det er en meget ubehagelig sag, at jeg skal stoppe med det her. Det er lidt tragisk«, siger Besseberg, der var vicepræsident i fire år, før han i 1992 overtog præsidentposten. »Jeg har trukket mig, så længe efterforskningen er i gang, og har bedt generalsekretæren udnævne en fungerende præsident, indtil efterforskningen er overstået«, siger han.

Basketball: Hvis en basketklub gerne vil have mindst 10 point på kontoen i hver kamp, skal den bare have LeBron James på holdet. I hvert fald går NBA-stjernen ind til årets slutspil med lidt af en rekord. I alle sine seneste 873 grundspilskampe har Cleveland Cavaliers-profilen scoret et tocifret antal point - stimen begyndte 6. januar 2007. For mere end 11 år siden. Den tidligere rekord tilhørte Michael Jordan, der 'kun' lavede 10 point eller mere i 866 kampe på stribe. I slutspillet møder LeBron James og Cleveland i første runde Indiana Pacers.