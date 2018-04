Portræt: Peter ’den Store’ står på mål for Putins VM og sin egen pengepung

Peter Aleksejvitj var næsten to meter høj og enevældig tyrannisk russisk tsar gennem mere end 40 år i det 17. og 18. århundrede. Derfor er han gået over i verdenshistorien som Peter den Store.

Anledningen til genbrug af tilnavnet i moderne tid blev givet, da Peter Schmeichel mere end to et halvt århundrede efter tsarens død indtog sin dominerende rolle i fodboldens verden. Alene fysisk havde han med sine 191 centimeter i højden og den brede brynje en intimiderende fremtoning, der kun blev understreget af attituden på og uden for græsbanerne.

Når den mægtige danske målmand løb, sprang og kastede sig ud efter bolden for Manchester United og det danske landshold, var han i sandhed så enevældig i målfeltets rige, at kåringen som verdens bedste i både 1992 og 1993 var ganske indlysende. Den ledsagende selvforståelse af den position gav ad åre Peter Schmeichel en attitude i forhold til omgivelserne, der til tider kunne få tsarens ufejlbarlige og tyranniske udtryk.

Verbale vulkanudbrud

Adskillige holdkammerater har gennem årene fået blæst ørerne af led af målmandens verbale vulkanudbrud over fejl – også i nogle af de situationer, hvor det kunne være til legitim debat, om målmanden ikke også selv bar en del af ansvaret for, at modstanderne en sjælden gang fik scoret.

Den slags kritiske diskussioner tog Peter Schmeichel aldrig del i, fordi han igen og igen og igen syntes at kunne feje enhver tvivl om sine kompetencer af bordet med præstationer som dem, der fik så afgørende betydning for Danmarks landshold under det uforglemmelige EM i 1992 og Manchester Uniteds triumf i Champions League i 1999.

Foto: Jens Dresling I sin aktive karriere skældte og smældte over for både med- og modspillere.

Ufejlbarlighedens udtryk forstærkede Peter Schmeichel over for omverdenen med pressen som formidler.

I begyndelsen af karrieren var han en ganske udadvendt karakter i omklædningsrummenes ret aparte kulturmøder mellem fodboldspillere på vej ind eller ud af brusebad og journalister med blokken i hånden, men blev efterhånden stadig mere selektiv i forhold til mediernes adgang.

Han kunne finde på åbenlyst at betvivle reporteres ret til overhovedet at stille spørgsmål, hvis han ikke vidste, hvem de var. Og kun de mest rutinerede i pressekorpset havde i storhedstiden modet til direkte at foreholde Peter Schmeichel blot den mildeste kritik af hans præstationer.

De blev – selvfølgelig – dårligere, i takt med at alderen begyndte at få overtaget i duellen med den store målmands krop. Men han var dygtig til at beskytte sit omdømme.

I kampene havde Peter Schmeichel helt frem til den bemærkelsesværdige afrunding på karrieren hos Manchester City udbytte af sin særlige evne til at udstråle autoritet ved sin blotte tilstedeværelse.

Til træning og under opvarmning pålagde han sine holdkammerater særlige restriktioner for at beskytte sin perfektionisme – eksempelvis kunne de sagesløse reservespillere, der varmede Peter Schmeichel op til landskamp med spark på mål, godt belave sig på en gevaldig skideballe, hvis de formastede sig til at sparke bolden i mål. Den udstilling af sårbarhed brød målmanden sig bestemt ikke om.

Den tilgang til tilværelsen har Peter Schmeichel fastholdt som pensioneret fodboldspiller.

Tv-vært og quizmaster

Han sagde med største naturlighed ja til rollen som ekspertkommentator på BBC’s succesprogram ’Match of The Day’ og nægtede at lade sig degradere til en mindre profileret udsendelse, da han – i følge engelske medier – blev vejet og fundet for let i forhold til kvalitetskravene. I stedet indgik han økonomisk forlig og stoppede.

Europamester Peter Schmeichels navn klinger så godt i danske ører, at han alligevel blev hentet til TV3+ som vært for stationens Champions League-transmissioner med en nebengesjæft som quizmaster. Han varetog opgaverne i en årrække, indtil ledelsen fra sidelinjen råbte på udskiftning i et forløb, som målmanden selv kaldte »respektløst«, mens der i krogene blev hvisket om samarbejdsproblemer, stort ego og for høj løn.

Foto: Philip Ytournel/POLITIKEN Som nationalhelt befinder Peter Schmeichel sig under en skarpere etisk projektør end de fleste andre.

Peter Schmeichels bevidsthed om egen værdi er imidlertid uforandret høj, så da markedsvilkårene efter en periode som løsarbejder på fodboldmarkedet flyttede mulighedernes grænse til den statsstøttede russiske tv-station RT, sagde han ja til at være vært for programmer om VM op til og under slutrunden.

Med den beslutning er karrieretanken løbet tør for ufejlbarlighedens brændstof.

Selv om han i virkeligheden bare tjener penge på at have en russisk samarbejdspartner, sådan som så mange andre danske entreprenører gør det, har Peter Schmeichel fuldstændig undervurderet, at han som nationalhelt befinder sig under en langt skarpere etisk projektør end stort set alle andre.