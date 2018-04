Læserne mod redaktøren: Tæt på er langt fra nok 8 point gav en sej tipper fra Holbæk ugens bedste score, men ikke en plads i finalen.

Småklynkende kan denne redaktør konstatere, at rekorden i tipskonkurrencen mod læserne var inden for rækkevidde.

Læserne mod redaktøren Stillingen Foreløbige finalister 9 point: Henrik Gudmandsen, Saksild 9 point: Christian Hjorth, Brønshøj Øvrige 8 point: Torben Seye Jensen, Holbæk 8 point: Peter Frandsen, Frederiksberg 8 point: Hans Skaanning, Rødovre 7 point: Ole Porst Andersen, Ikast 7 point: Torben Kristiansen, Hornbæk 7 point: Per S. Sørensen, Allerød 7 point: Mads Larsen, Bjert 6 point: Ejnar Bo Pedersen, Odense 6 point: Benny Normind, Farum 6 point: Karsten Larsen, Hillerød 6 point: Flemming Astrup, Brønshøj 6 point: Thomas Lund Larsen, Rask Mølle 6 point: Jan Birch, Rødovre 5 point: Klaus Baggers, København K 5 point: Niels Mathiesen, Ballerup 5 point Jacob Jørgensen, Ringkøbing 5 point: Holger Hautopp, Smørum 5 point: Palle Nielsen, Skive 5 point: Arne Kyhnauv, København S 5 point: Carsten Nielsen, Roskilde 5 point: Carsten Andersen, Aarhus 5 point: Kristian Koch Enstrøm, København 4 point: Jørn Kehlet, Varde 4 point: Ernst Nielsen, Odense NV 4 point: Janus Ravn Eriksen, Haderslev Redaktøren Runde 29: 7 point Runde 28: 6 point Runde 26: 4 point Runde 25: 3 point Runde 24: 6 point Runde 23: 7 point Runde 22: 7 point Runde 21: 6 point Runde 20: 5 point Vis mere

1-0 stod det som tippet til AaB mod Horsens, da Kasper Kusk - nok så flot - absolut skulle score i tomt mål nærmest fra midten et godt stykke inde i overtiden.

Og 1-1 var som forudset stillingen mellem Brøndby og FC København, da Hany Mukhtar - mindst lige så flot - frisparkede sejrsmålet ind i sidste minut af den ordinære spilletid.

Derfor blev det kun til 7 point for skribenten - et færre end Torben Seye Jensen fra Holbæk, der således blev spillerundens vinder, men manglede 1 point i at kvalificere sig til finalen.

Nye læsere gør forsøget i midtugerunden:

Jakob Sølvsten Fuglsang, Åbyhøj

Mads Larsen, Hillerød

Carsten Møgelgaard, Brønshøj

Tre deltagere bliver udtrukket til hver spillerunde i Superligaen.

Hvis du vil være med i konkurrencen om to landskampbilletter, skal du sende en mail med navn og adresse til tips@pol.dk.

De læsere, der opnår fleste rigtige i konkurrenceforløbet OG samtidig slår redaktøren, får adgang til finalen.

Indtil videre skal der mindst 9 point til - og der bliver givet 3 for rigtigt tippet resultat, 1 for rigtigt udfald.