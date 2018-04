Rusland afslører voldsplot mod stadion, hvor Danmark skal spille ved VM

Fodbold: De russiske myndigheder har forhindret et komplot planlagt af højreekstremistiske hooligans i forbindelse med sommerens VM-slutrunde, skriver AP. Den russiske statsanklager Yuri Chaika skriver i en rapport til parlamentet, at hooligans fra en gruppe med navnet T.O.Y.S. havde planer om at forstyrre afviklingen af kampe på Cosmos Arena i Samara. Det bliver ikke oplyst, hvordan de nævnte hooligans konkret havde tænkt sig at forstyrre VM-kampene. Stadion i Samara lægger græs til fire indledende kampe herunder Danmarks opgør mod Australien 21. juni. De russiske VM-værter spiller mod Uruguay 25. juni og derudover to øvrige gruppekampe skal der spilles en ottendedels- og en kvartfinalei Samara.

Fodbold: Den tidligere landsholdsspiller Uffe Bech har vundet en appelsag, efter at han ellers i februar var blevet idømt 50 dagsbøder à 1000 euro i byretten for at have bidt en mand i armen. I stedet er danskeren blevet frikendt, da retten har vurderet, at Uffe Bech handlede i selvforsvar. Det oplyser en pressetalsmand for byretten i Hannover til Tipsbladet, skriver Ritzau.

Fodbold: Det Russiske Fodboldforbund har fået en disciplinærsag om racisme på halsen. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) meddeler ifølge nyhedsbureauet AP, at en sag er blevet åbnet mod Rusland, der om under to måneder er vært for VM. Det sker, efter at tilskuere angiveligt kom med racistiske ytringer mod franske spillere under en landskamp mellem Rusland og Frankrig i marts. Sorte franske spillere som Paul Pogba blev angiveligt mødt med abelyde fra tilskuerpladserne under kampen i Sankt Petersborg.

Frankrigs sportsminister, Laura Flessel, krævede på Twitter handling, uden at hun dog kommenterede den konkrete kamp direkte. »Racisme hører ikke hjemme på en fodboldbane. Vi bør handle sammen på et europæisk og internationalt niveau for at stoppe den utålelige opførsel«, skrev ministeren på Twitter. Det er langt fra første gang, at der er problemer med racisme i russisk fodbold.

Fodbold: Uanset om 1. FC Köln rykker ud af Bundesligaen eller ej skal klubben have ny træner, og det bliver Markus Anfang. Den 43-årige træner har for øjeblikket stor succes i 2. Bundesliga med Holstein Kiel, der aktuelt ligger nr. 3 i rækken. Anfang afløser Stefan Ruthenbeck, der ikke får forlænget sin kontrakt.

Fodbold: Efter 8 måneders pause på grund af en korsbåndsskade er FC Københavns Erik Johansson tæt på et comeback. Den svenske midterforsvarer er med i truppen, når FCK onsdag møder AaB på hjemmebane i mesterskabsslutspillet.

Tennis: I en fremragende 2. runde-kamp ved Monte Carlo Masters mellem den unge russer Andrej Rublev og østrigske Dominic Thiem, vandt sidst nævnte tirsdag eftermiddag 5-7, 7-5, 7-5. Den 5.-seedede Thiem vaklede adskillige gange undervejs, måske fordi han ikke har spillet kamp siden Indian Wells, og han får brug for mere stabilitet i 3. runde, hvor han skal møde enten Novak Djokovic eller den unge kroat Borna Coric.

Håndbold: For første gang siden sæsonen s003/2004 har et andet hold end Larvik vundet det norske mesterskab for kvinder. Det blev en kendsgerning, da Vipers Kristiansand slog Gjerpen 28-23 og dermed vippede Larvik af pinden. Vipers råder blandt andet over tvillingerne Kristine Lunde-Borgersen og Katrine Lunde, der i en årrække var ledende skikkelser på det norske landshold.

Tennis: Danmarks kvindelige landshold bestående af Karen Barritza, Emilie Francati, Clara Tauson og Maria Jespersen trak Egypten og Grækenland i den indledende pulje ved årets Fed Cup-turnering. Grækerne har hjemmebane, når Tatoi Club i Athen lægger grus til kampene i Europe/Africa Zone Group II, der er det fjerdehøjeste landsholdsniveau. Det danske hold spiller sin første kamp onsdag mod Egypten. Fredag gælder det så Grækenland. Mens Grækenland og Egypten mødes torsdag.

Idrætspolitik: Danmarks Idrætsforbund (DIF) sætter i den kommende tid fokus på at fastholde teenagepigerne i idræts- og foreningslivet ved blandt andet at lancere en ny pulje, hvorfra foreninger kan søge om økonomisk hjælp til at afholde camps for piger. Teenagepigerne er en svær gruppe at fastholde i den organiserede idræt, skriver DIF i en pressemeddelelse. Mange specialforbund oplever et frafald af piger – specielt når de begynder på ungdomsuddannelserne, og medlemstallene i DIF understreger da også, at der stadig er langt flere teenagedrenge end piger, som dyrker foreningsidræt.

DIF sætter nu spot på teenageudfordringen blandt piger via en kampagne på de sociale medier, bogudgivelsen ’Gode idrætsmiljøer for piger’ samt et samarbejde med Always med henblik på at udbyde pigecamps for unge piger i foreningslivet.



»Målsætningen er at skabe bedre idrætsmiljøer, således at pigerne ikke opgiver idrætten og foreningslivet«, siger DIF-konsulent på børne- og ungeområdet Helle Carlsen i pressemeddelelsem.





Motorsport: Den hollandske racerkører Max Verstappen (Red Bull) kørte søndag Sebastian Vettel (Ferrari) af banen i forbindelse med en overhaling i weekendens formel 1-grandprix i Shanghai. Tirsdag får den 20-årige hollænder kritik af sin far, Johannes Verstappen, der selv har begået sig i formel 1 1994-2003. Faren mener ikke, at der var plads til at lave en overhaling. »Det var ikke muligt. Han tog den forkerte beslutning. I den slags situationer er han nødt til at tænke sig bedre om«, siger Johannes Verstappen til den hollandske tv-station Ziggo.

Generelt er Max Verstappen kendt for at gøre aggressivt og indimellem over grænsen. »Det er ikke sådan, at jeg ønsker, at han ændrer stil. Han overhalede to biler i forbindelse med starten på løbet. Det gjorde han perfekt. Det er den slags, vi ønsker at se. Men vi ønsker ikke at se sådan noget«, siger faren om den hasarderede overhaling af Vettel i Shanghai.

Ishockey: Odense Bulldogs skal have ny træner efter en skuffende sæson i Metal Ligaen i ishockey. Klubben oplyser i en pressemeddelelse, at Mikael Gath stopper i klubben efter et halvt år. Odense Bulldogs formåede ikke at spille sig frem til kvartfinalerne i denne sæson.