Dansk tennisteenager rejser sig hurtigt efter ærgerligt nederlag

Tennis: Efter det triste nederlag trods matchbolde i sin kamp mod Grækenland under Fed Cup-stævnet samme sted, rejste 15-årige Clara Tauson sig hurtigt, da Danmark lørdag mødte Israel. I den første singlekamp vandt Tauson 6-2, 6-1 over Vlada Ekshibarova. Dermed gav teenageren danskerne et god start, før holdkammeraten Karen Barrtiza skulle møde Julia Glushko i den efterfølgende kamp senere lørdag.

Ishockey: Et sted i Aalborg ligger et parti af de guldhjelme, som danske ishockeymestre obligatorisk iklæder sig, når mesterskabet er hjemme. Hjelmene kunne være taget i brug fredag aften i Aalborg, men foran 5.000 tilskuere på hjemmebane tabte Aalborg Pirates med 2-3 til Herning Blue Fox i den fjerde DM-finale. Selv om en eventuel nordjysk guldfest er i aflysningsfare og i første omgang minimum er udskudt til søndag, fik Aalborg-spillerne trænerros efter fredagens finalenederlag. Det siger backen Jeppe Holmberg til Nordjyske.

»Vi fik stadig en god del ros, for vi har jo også leveret en virkelig stærk serie indtil nu, og vi var faktisk også tæt på at komme tilbage (i fredagens kamp, red.). Vi havde nogle chancer, der nærmest dansede på målstregen i de sidste minutter. Og jeg kan love dig for, at jeg også kan holde en fest søndag, hvis det skulle lykkes at blive mestre der«, siger Jeppe Holmberg.

Fodbold: Roy Bentley, der var anfører for Chelseas første mesterhold i 1955, døde fredag. Det oplyser den engelske klub. Han var den sidste spiller i live fra det hold, som repræsenterede England ved VM i 1950. Angriberen scorede 150 mål i 367 kampe for Chelsea, og han scorede ni mål i 12 landskampe. Roy Bentley blev 93 år.

Fodbold: 1. divisionsklubben Thisted FC får tilført stor rutine i næste sæson. Klubben meddeler på sin hjemmeside, at man har hentet kantspilleren Jeppe Mehl tilbage til klubben på en toårig kontrakt. Aftalen træder i kraft fra næste sæson. Mehl spillede også på førsteholdet i Thisted fra 2005-2007, inden han blev professionel. 31-årige Mehl spiller aktuelt for superligaklubben AC Horsens.

Skisport: Det norske langrendsløb Skarverennet er lørdag blevet aflyst på grund af dårligt vejr. Her var legenden Marit Bjørgen, der er tidernes mest vindende vinterolympiske atlet, udset til at sige farvel til sine fans, inden hun går på langrendspension. Og Therese Johaug skulle have gjort comeback efter sin dopingkarantæne, men hendes comeback må nu vente til næste sæson.

Fodbold: Manchester Citys manager, Josep Guardiola, vil have sine spillere til at bevare koncentrationen i sæsonens sidste fem ligakampe, selv om der reelt ikke er noget på spil. I sidste weekend sikrede klubben sig det engelske mesterskab, og derfor vil det være naturligt, at holdet går ned i kadence, siger Guardiola.

»Tidligere i min karriere har jeg vundet mesterskaber med Barcelona og Bayern München med fem, seks og syv spillerunder tilbage, og i den resterende del af sæsonen var vi ikke gode. Dengang forsøgte jeg at sige til spillerne, at de skulle blive ved med at præstere, men det var de ikke i stand til. Der er nødt til at være et mål, når man spiller. Nu har vi indfriet målet, som var at vinde mesterskabet, så hvorfor skulle spillerne kæmpe videre? Nu må vi gå efter at score så mange mål som muligt og slå pointrekorden. Det er et godt fokus«, siger Pep Guardiola.