Topseedede Wozniacki vinder suverænt i årets første gruskamp

»Det har været en svær beslutning for mig at forlade denne specielle klub til sommer. Men nogle gange byder livet på unikke muligheder, som man ikke kan sige nej til. Jeg har fået sådan en«, skriver venstrefløjen på sin profil på det sociale medie Instagram.

Ritzau skriver, at en fremtidig destination ikke er bekræftet, men at rygter sender den 28-årige dansker sydpå til Barcelona.

Fodbold: Mens snakken stadig går på, om Fifa allerede fra 2022 vil udvide VM fra 32 til 48 hold, kan BBC fortælle historien om, at den internationale fodboldorganisation vil udvide VM for klubhold til for fremtiden at tælle 24 klubber og blive afholdt hvert fjerde år. Angiveligt har asiatiske investorer afgivet et tilbud på 25 milliarder dollars - 152 milliarder kroner - for at få turnering op at stå. VM for klubhold bliver i dag afholdt hvert år omkring december, og her deltager syv hold normalt.

Ishockey: Mens morgenen gryede var danske Frederik Andersen atter på isen i Canada, hvor han sammen med sit hold Toronto Maple Leafs vandt 3-1 over Boston Bruins, og dermed udlignede til 3-3 sammenlagt i NHL's første playoffrunde efter at have været bagud 3-1. Dermed skal de ud i et syvende og afgørende opgør om at gå videre.

Frederik Andersen spillede nok engang en vigtig rolle i sejren med 32 redninger på 33 forsøg, blandt andet en imponerende redning hvor han med staven i langt oppe i luften får blokeret pucken. Efter kampen var 28-årige Andersen forståeligt glad.

»Det er den slags kampe, vi alle drømmer om at spille. At være med i disse store øjeblikke«, sagde herningenseren til nhl.com.

Nattens sejr øger tvivlen, om hvorvidt Frederik Andersen når hjem til VM i Danmark, der starter næste fredag. Andetsteds scorede Lars Eller det sidste mål for Washington Capitals, da de slog Oliver Bjorkstrands Columbus Blue Jackets 6-3 og dermed avancerede til næste runde af slutspillet med sammenlagt 4-2.