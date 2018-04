Tosset selvmål sikrer Silkeborg første pokalfinale i 17 år Fredericia ramte bolden de sidste to gange, inden den havnede i målet til semifinalens afgørelse.

Med sine 63 år har DBU's landspokalturnering, der nu hedder DBU Pokalen, er lang historik, som Silkeborg har en beskeden rolle i.

Jo, Silkeborg vandt med 4-1 over AB pokalfinalen i 2001, dengang klubben med profiler som Peter Kjær, Morten Bruun, Bora Zivkovic, Thomas Røll Larsen og Henrik 'Tømrer' Pedersen var en mere etableret del af dansk fodbolds top og samme sæson med bronze vandt det fjerde og foreløbig sidste sæt DM-medaljer.

Nu får Silkeborg en ny chance for at vinde noget, efter det i dag lykkedes klubben for anden gang at kvalificere sig til en pokalfinale.

Store chancer i ensidig første halvleg

Det skete med en 1-0-sejr i semifinalen over FC Fredericia, der var alt for længe om at vise, at holdet var involveret i den største kamp i 1. divisionsklubbens historie.

Superligaholdet var totalt dominerende i første halvleg, hvor hjemmeholdet fra fæstningsbyen havde rigelig travlt med at forsvare sig.

Davit Skhritladze ramte stolpen og Magnus Matsson sparkede forbi mål på de to største chancer, der kom ud af den ensidige dominans.

To kiksede hovedstød gav selvmål

Der skulle dog et tosset selvmål til at afgøre kampen - og give den et helt nyt udtryk.

Et hjørnespark til Silkeborg blev headet op i luften af Fredericia-spilleren Adrian Lopez Rodriguez, hvorefter Oliver Fredsted lige foran sin egen mållinje formåede at ramme bolden så skævt med hovedet, at den røg den forkerte vej ind i hans eget mål.

Først derefter kom der noget udtryk og offensiv vilje ind i hjemmeholdet, der pressede godt på for den forløsende udligning, men alligevel ikke formåede at skabe den helt åbne målchance. Der blev afsluttet flittigt, men uden præcision eller skarphed.

Nu tager anføreren med spillerbussen

Da Silkeborg var i pokalfinalen i 2001 tog den nuværende anfører Simon Jakobsen som 10-årig sammen med sin far turen til Parken med fantoget.

»Men nu bliver det med spillerbussen. Det blievr så fedt«, sagde Simon Jakobsen til 3+.

»Det var åndssvagt hektisk i anden halvleg, men vi står det imod. Vi har supergodt styr på det i første halvleg, men efter scoringen fik de lidt tro på det, og der skete det, der er typisk for fodbold, at vi måske bliver lidt bange for at vinde«, forklarede Simon Jakobsen om opfattelsen af kampen.

Silkeborg skal i den resterende del af sæsonen spille for at undgå nedrykning fra Superligaen, og indimellem altså pokalfinalen i Parken 10. maj, hvor modstanderen bliver vinderen af torsdagens semifinale mellem Brøndby og FC Midtjylland.

Brøndby har været i pokalfinalen ni gange med seks sejre, mens FC Midtjyllan har tabt alle sine fire tidligere finaler.