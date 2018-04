Hvad pokker var det? En næsten almindelig kamp - med ualmindeligt mange afbrændere Real Madrid sikrede sig et godt udgangspunkt ved at vinde det 25. indbyrdes opgør mod Bayern München.

Man bliver hurtigt forvænt, så når et gigantmøde mellem store Bayern München og kæmpestore Real Madrid ender som en næsten helt almindelig fodboldkampe med et helt almindeligt resultat som 1-2, er det jo nærmest en skuffelse for den neutrale iagttager.

Endnu større var skuffelsen naturligvis hos det eneste tilbageværende mesterhold i Champions League.

Lewandowski var uskarp

Foran 1-0 og med overtal i spil og ikke mindst åbne scoringschancer føles et nederlag værre end at få en flere dage gammel, klam karklud klasket i ansigtet.

»Havde vi vundet 5-2 i dag, ville Real ikke have kunnet beklage sig«. Niklas Süle, Bayern München

Men Bayern var selv uden om det med ellers træfsikre Robert Lewandowski i rollen som en uskarp og anonym angriber.

»Vi havde nogle vældig gode chancer, men måske spillede kampens betydning en rolle. Det er svært at vinde, når man ikke scorer på sine chancer«, funderede Bayern München-spilleren Thomas Müller ifølge uefa.com, mens hans holdkammerat Niklas Süle, der kom ind i stedet for Boateng, var endnu mere konkret:

1-0, 1-1 og 1-2

Joshua Kimmich udnyttede et midlertidigt fravær af Reals venstre offensive back, Marcelo, til at sparke Bayern foran 1-0 på et kontraangreb, hvor Real-målmanden Keylor Navas blev snydt af et afslutning i det korte hjørne.

»Bayerns mål var en konsekvens af flere fejl, ikke kun Navas. Han var til gengæld stærk i anden halvleg«, sagde Real-manager Zinedine Zidane i et forsvar for sin målmand, der blandt andet diskede op med en fin refleksredning, da Franck Ribery havde snoet sig fri.

Foto: Matthias Schrader/AP En af Bayerns mange muligheder tilfaldt i første halvleg Franck Ribery, men i helt fri position løb bolden fra franskmanden, så Keylor Navas nemt kunne sikre sig den.

Franskmanden var i det hele taget den bedste på et Bayern-hold, der tidligt måtte tage afsked med en skadet Arjen Robben og senere i første halvleg måtte også Jerome Boateng humpe skadet fra banen i første halvleg.

Marcelo udlignede sin egen fejl ved at sparke udligningen fladt i mål, og så udnyttede Real Madrid en fejl i Bayerns opspil til et kontraangreb, som indskiftede Marco Asensio køligt afsluttede.

»På så højt et niveau kan man ikke lave den slags fejl i forsvaret, og man må være mere klinisk, når chancerne opstår. Det var hårdt at miste Robben og Boateng, og så gav vi nogle fjollede mål væk, men vi skabte mange chancer. Vi giver ikke op. Der er stadig 90 minutter tilbage«, sagde den erfarne Bayerntræner Jupp Heynckes på pressemødet.

Kampen var den 25. mellem de to klubber, der har vundet turneringen henholdsvis 5 og 12 gange. Ingen andre klubber har mødt hinanden så ofte i de europæiske klubturneringer, så det var jo også en slags rekord.

Så var det slut med Ronaldos rekord

Men var der slet ingen scoringsrekorder, som semifinalen mellem Liverpool og Roma aftenen inden var så rig på?

Ikke sådan rigtigt. Tværtimod faktisk, for der blev sat en stopper for Cristiano Ronaldos fænomenale rekord på scoringer i 11 Champions League-kampe i træk.

Portugiseren sparkede godt nok bolden i kassen ved stillingen 1-2, men det blev vurderet at medløbstæmningen var foregået med overarmen, så scoringen blev til Ronaldos store fortrydelse underkendt, og nu har Ronaldo spillet i 93 minutter uden at score. Og det er jo også en slags sjældenhed.

Og så blev Real Madrid det første hold, der vinder 150 kampe i Champions League. Det holder liv i muligheden for at vinde Champions League for tredje år i træk, så rekorderne skal nok fortsætte.