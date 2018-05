Rekord-Real led, Bayern græmmede sig og fodboldelskerne nød det Real Madrid er som første hold i 20 år i Champions League-finalen for tredje år i træk.

Som neutral iagttager var det bare at læne sig tilbage og nyde endnu en hæsblæsende fodboldkamp med action fra første til sidste minut.

For det var der - bogstavelig talt - da Real Madrid måtte trække på hele arsenalet af klasse, rutine, medgang og en veloplagt målmand for som det første hold i 20 år at nå Champions League-finalen for tredje år i træk.

En berusende god fodboldkamp

Det skete med 2-2 mod Bayern München, der scorede efter to minutter og i det sjette tillægsminut fik sendt en høj bold frem mod Real Madrids mål, som Thomas Müller kastede sig forgæves efter, inden Cüneyt Cakir sendte sin tyrkiske ært i rotation for sidste gang.

»Berusende god«, lød tv-kommentator Per Frimanns kortfattede opsummering af semifinalen, som Bayern München fuldstændig dominerede, nøjagtig som i sidste uge, men igen blev en grusom fejl og en kolossal masse afbrændere afgørende.

Efter 1-1 ved pausen havde Bayern en hel halvleg til at score det mål, der ville forlænge dramaet, men efter mindre end et minut blev Sven Ulreich skrupforvirret, da Niklas Süle spillede en halvlunken bold tilbage til sin målmand, der i sin ubeslutsomhed formåede at ramme ved siden af bolden, så Karim Benzema blot skulle løbe bolden over stregen til 2-1.

Heynckes missede chancen for at blive den ældste

»Ulreich fik et lille blackout. Han vidste ikke, om han kunne samle den op, fandt ud af, at det kunne han ikke, blev nervøs og det er, hvad der skete. Det er forfærdeligt for en spiller at gennemleve. Det var et skidt øjeblik for holdet, men vi havde masser af chancer for at score, og min målmand spillede overordnet rigtig godt«, forsvarede Jupp Heynckes sin målmand.

Heynckes missede med det samleder nederlag på 4-3 muligheden for at tage rekorden som turnerings ældste vindende træner fra Raymond Goethals, der som 71-årig vandt med Marseille i 1993. Heynckes fylder 73 år om en uge.

Nu gik det som i de foregående fire år for Bayern, der for femte år i træk blev slået ud af turneringen af et spansk hold, men overskrifterne i spansk presse - og træner Zinedine Zidane - var enige om, at Real Madrid måtte lide, inden den fjerde finale på fem år var sikret.

»Madrid dør aldrig«, var overskriften i sportavisen Marca, og AS havde en forklaring på, at det endte lykkeligt.

»En finale for en helt: Navas«, meddelte den første overskrift om målmanden fra Costa Rica, Keylor Navas, der blev noteret for 8 redninger i en kamp, hvor Bayern 'vandt' 20-9 i afslutninger.

»Det var en skør kamp, men samtidig var det imponerende at se på. Vi må gratulere Bayern med en stor kamp. Vi startede dårligt, slap et mål ind og kunne ikke finde rytmen i vores spil. Det blev bedre i anden halvleg«, sagde Zidane, der endnu aldrig har prøvet at tabe som Real-træner i Champions Leagues knockoutfase.

Skuffede spillere og en respektfuld udskiftning

At have bidraget til fremragende underholdning kunne Bayernspillerne naturligvis ikke bruge til en hujende fodboldfis.