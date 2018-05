IOC-kender om statsministerens udmelding om kronprinsen: »Det er en billig omgang« Statsminister vil holde kronprinsen i strammere snor efter årevis med kritik af kronprins Frederiks ja til russiske atleter ved OL i Rio. Det er et fremskridt, men statsministeren skylder svar på, hvordan regeringen vil håndtere tronfølgerens IOC-medlemskab fremover, mener forfatter til bog om IOC.

Et overraskende holdningsskifte.

Sådan lyder en af reaktionerne på statsminister Lars Løkke Rasmussens udtalelser i dagens Politiken om, at kronprins Frederik fremover vil blive holdt i kortere snor.

Statsministerens udmelding kommer på bagkant af den skarpe kritik, der rettede sig mod tronfølgeren, da han som medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) stemte for at lade russiske atleter deltage i de olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016.

Det gjorde kronprinsen, selv om regeringen med et bredt politisk flertal bag sig ville udelukke Rusland efter afsløringen af et statsstøttet dopingprogram. Dermed havde kronprinsen en anden udenrigspolitisk holdning end den danske regerings.

Kronprinsen har ikke ønsket at kommentere statsministerens udmelding i Politiken.

»At kronprinsen nu skal i kortere snor er overraskende. For et år siden udtalte statsministeren tværtimod, at kronprinsen havde udført sit medlemskab af IOC på en »hensigtsmæssig og tilfredsstillende måde«, siger Lars Jørgensen, journalist og forfatter til bogen ’Konge af en anden verden’ om kronprins Frederiks første 8 år som IOC-medlem (2009-2017), der udkom tidligere i år.

Lars Jørgensen har de seneste 10 år beskæftiget sig med Den Internationale Olympiske Komité herunder særligt kronprinsens medlemskab. Kronprinsen er netop blevet genvalgt til endnu 8 år i komiteen.

Noget som Lars Jørgensen finder bekymrende med tanke på, at statsministeren er meget lidt konkret, om præcis hvordan kronprinsen skal holdes i strammere snor.

»Det er en billig omgang, når statsministeren bare siger, at der skal være strammere rammer uden at konkretisere, hvad de er. Hvad er det for politiske udfordringer, han ser i kronprinsens medlemskab, og hvordan vil han løse dem?«, siger han.

Hvad stod i ministeriets emails til kronprinsen?

I interviewet i Politiken ønsker statsministeren ikke at gå i detaljer om den fastere ramme over for kronprinsen.

Men det er tidligere afdækket af dagbladet Information, at Kulturministeriet gentagne gange forsøgte at få kontakt til kronprinsen op til IOC-afstemningen om russisk deltagelse i 2016, uden at det lykkedes. Blandt andet blev fem emails angående russernes statsstøttede dopingskandale afsendt til kronprinsen i perioden lige omkring afstemningen i IOC.

Men aktindsigter har ikke givet noget svar på, hvad der stod i de efterhånden famøse emails mellem Kulturministeriet og kronprinsen, da man ikke kan få aktindsigt i ministeriets kommunikation med kongehuset.

Enhedslisten: Regering til ansvar for kronprins

Også i Folketinget er der overraskelse at spore over statsministerens udmelding om de fremtidige strammere rammer for kronprinsen.

Enhedslistens udenrigspolitiske ordfører Søren Søndergaard hilser det velkomment, at statsministeren nu pludseligt vil stramme tøjlerne om kronprinsens IOC-medlemsskab.

Sidste år rejste han og Enhedslisten den forespørgselsdebat, som stillede spørgsmålstegn ved regeringens håndtering af episoden ved OL i 2016. Dengang kom der ingen indrømmelser fra regeringen.

Søren Søndergaard (Ø) regner med, at man på baggrund af statsministerens udtalelser i dag nu kan regne med, at man fremover kan stille de ansvarlige politikere til ansvar for kronprinsens politiske ageren i IOC:

»Vi må nu gå ud fra, at når kronprinsen fremover udtaler sig som IOC-medlem, så er det regeringens holdning«, siger han.

Han understreger, at man stadig mangler svar på, hvad der stod i kulturministeriets mails til kronprinsen op til afstemningen om russisk OL-deltagelse i 2016.

»Kronprinsen udtalte i portrætbogen ’Under bjælken’, at han ikke havde talt imod dansk udenrigspolitik ved at stemme for at lade russerne deltage. Men så må vi vel gå ud fra, at det betyder, at der i de mails, vi aldrig har kunnet få at vide indholdet af fra kulturministeriet til kronprinsen, stod, at han ikke skulle genere Rusland på trods af Danmarks officielle politik om at stemme imod russisk deltagelse«, siger Søren Søndergaard.

DF: Kronprins ikke ansvarlig

Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen er ligeledes målløs over statsministerens udmelding i dag. Han mener imidlertid, at Søren Søndergaards udtalelser om emails'enes indhold er »gætværk«.

Espersen peger pilen mod regeringens »elendige« kommunikation med kronprinsen. At det ikke har været tydeligt nok, hvordan regeringen ønskede, at han skulle agere.