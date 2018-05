Gareth Bale giver Zidane hovedbrud før den store finale

Fodbold: Den walisiske stjernespiller Gareth Bale leverede en fornem præstation, da Real Madrid lørdag besejrede Celta Vigo med hele 6-0 på hjemmebane. Bale scorede kampens to første mål og banker dermed på til en plads i startopstillingen i Champions League-finalen mod Liverpool 26. maj i Kijev. Træner Zinedine Zidane fandt ikke plads til Bale i startformationen i de to semifinaler mod Bayern München, hvor Bale blot blev skiftet ind i den ene kamp til 20 minutters spilletid.

»Kampen var vigtig for at slutte sæsonen godt af på hjemmebane og i forberedelsen til det, der kommer. Jeg er glad for Bales kamp og mål. Det viser, at han er klar til finalen«, siger Zinedine Zidane. »Alle er topmotiverede og klar, og det bliver en hovedpine at sammensætte holdet til finalen«.

Fodbold: Italieneren Roberto Mancini stopper som træner i den russiske klub Zenit Skt. Petersborg. Det meddeler den russiske klub på sin hjemmeside. Nyheden forstærker formodningerne om, at Mancini snart vil blive præsenteret som Italiens næste landstræner. Roberto Fabbricini, der er midlertidig leder i Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), udtalte tidligere på måneden, at man var et skridt nærmere en ny træner, men at detaljer stadig skulle falde på plads.

Fodbold: Den tyske stjernemålmand Manuel Neuer er tilbage i træning hos Bayern München og regner med at blive klar til sommerens VM-slutrunde i Rusland ovenpå en langvarig skade og operation i foden. Men er det nu også klogt at stille med en målmand, der ikke har spillet en kamp siden september sidste år? Det tvivler den tyske keeperlegende Oliver Kahn på. Han vogtede Tysklands bur i perioden fra 1995 til 2006.

»Manuel må stille sig selv spørgsmålet, om han gør sig selv en tjeneste, som situationen er nu«, siger Oliver Kahn til avisen Bild. »Spørgsmålet er, om det er klogt at udtage en spiller, der ikke har spillet kamp i mere end et halvt år. Bare Manuel selv kan vurdere, om det er fornuftigt at spille VM, og om det i det hele taget er muligt. Så længe han ikke spiller kampe, er det en klar indikation på, at han ikke er hundrede procent klar«, siger Kahn.

Tennis: Tjekkiske Petra Kvitova vader i succes. Efter titelgevinsten for nylig hjemme i Prag vandt hun lørdag aften den store grusbaneturnering Madrid Open. Det skete med en 7-6, 4-6, 6-3-sejr over hollandske Kiki Bertens, der tidligere i turneringen besejrede Caroline Wozniacki. Mændenes Madrid-finale mellem Alexander Zverev og Dominic Thiem spilles søndag aften.

Foto: Francisco Seco/AP Petra Kvitova måtte gennem en meget udmattende dyst over tre tætte sæt, før hun tog titlen i Madrid.

Fodbold: Efter 17 års samarbejde skal Manchester United-manager José Mourinho på markedet for at finde en ny assistent. Rui Faria forlader denne stilling i United, meddeler klubben på sin hjemmeside. Faria har fulgt Mourinho i storklubberne Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid og altså United, og sammen har de vundet 25 trofæer. Men nu kommer det til en ende.

»Efter store overvejelser og med et meget tungt hjerte er jeg kommet frem til, at det er tid til at komme videre«, siger Faria til Uniteds hjemmeside.