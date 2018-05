USA slår Tjekkiet og er i semifinalen ved VM

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA BNL d’Italia, Rom (k) 16.15 Ishockey: VM, kvartfinale 20.15 Ishockey: VM, kvartfinale TV3 Sport 7.30Billard: Pool-VM 12.00 Tennis: ATP BNL d’Italia, Rom(m) 18.00 Fodbold: Helsingør-Silkeborg 20.30 Dart: Premier League 2.05Ishockey: Washington-Tampa Bay TV3 Max 19.00 Håndbold: Bundesligaen (m) Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 20.00 Fodbold: Lyngby-Randers Vis mere

Ishockey: USA er som første nation klar til semifinalen ved VM i Danmark. Amerikanerne slog i Boxen i Herning Tjekkiet 3-2. USA tog teten fra start og kom foran 2-0, men tjekkerne svarede godt igen og fik udlignet til 2-2. Matchvinder for amerikanerne blev Patrick Kane, der i 3. periode scorede til slutresultatet. Canada er også blandt de sidste fire efter en kneben sejr på 5-4 over Rusland. Der måtte overtid til, før sejren i Royal Arena var en kendsgerning. Ryan O'Reilly scorede det afgørende mål for Canada.

Tennis: Verdensranglisten nummer 1, Simona Halep fra Rumænien, fik en fribillet til kvartfinalerne ved WTA-turneringen i Rom. Hendes modstander i 3. runde, amerikaneren Madison Keys, matte trække sig på grund af en skade. Elina Svitolina og Jelena Ostapenko måtte derimod arbejde hårdt i tre sæt i 3. runde for at besejre henholdsvis Daria Kasatkina og Johanna Konta. Simona Halep kan i øvrigt miste toppositionen på ranglisten i Rom, såfremt Caroline Wozniacki kommer længere i turneringen end rumæneren. Caroline Wozniacki spiller i aften kl. 21 mod letten Anastasija Sevastova.

Ishockey: Næste sæson i Metal Ligaen bliver uden Gentofte Stars, skriver flere medier. Klubben har ikke meldt noget ud officielt, men både JydskeVestkysten og TV2 Sport skriver, at klubben ikke får licens til at spille i ligaen i næste sæson. Det skyldes angiveligt, at klubben ikke har samlet nok penge til at fremsætte et tilfredsstillende budget. Ifølge TV2 Sport skal klubben derfor en tur ned i 1. division, mens den forsøger at samle økonomiske kræfter til at rykke tilbage i den bedste danske ishockeyrække.

Doping: Ruslands Antidopingagentur (Rusada) er stadig suspenderet, meddeler Det Internationale Antidopingagentur (Wada). Rusada har nemlig ikke opfyldt betingelserne for at bliver officielt anerkendt, og Wadas præsident sir Craig Reedie vil nu ikke længere afvise, at krisen kan vare flere år. Hvis Rusada atter skal have det officielle stempel, skal Wada have adgang til agenturets laboratorie i Moskva og de prøver fra blandt andet OL i Sotji, der opbevares der. Desuden skal de russiske myndigheder anerkende konklusionen i den såkaldte McLaren-rapport, der dokumenterede organiseret og statsstøttet doping i Rusland.

Fodbold: Perus præsident Martin Vizcarra har bedt sin regering og landets ambassadør i Schweiz undersøge, om dopingkarantænen på 14 måneder til landsholdets anfører Paolo Guerrero udstedt af den Internationale Sportsdomstol (Cas) kan blive prøvet ved højesteret i netop Schweiz. Cas hævede den oprindelige karantæne på 6 måneder til 14 måneder, og dermed kan Paolo Guerrero ikke deltage ved VM, hvor Peru blandt andet er i pulje med Danmark

Fodbold: Atlético Madrid har fået en sag på halsen i kølvandet på Europa League-triumfen onsdag mod Marseille. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil nemlig se nærmere på et banner md racistiske undertoner, som den spanske klubs tilhængere havde med på lægterne i Lyon. På banneret har der ifølge Uefa været et nazi-symbol.

Håndbold: Aalborgs mænd kan også i næste sæson gøre brug af den norske landsholdsspiller Sebastian Barthold. Kontrakten er forlænget til sommeren 2019.

Fodbold: Ikonet Gianluigi Buffon forlader Juventus, når den italienske Serie A slutter i weekenden. Karrieren indstilles dog ikke. Men hvor karrieren fortsætter og i hvilken funktion, afslørede Gianluigi Buffon ikke, da han holdt hof for fodboldens verdenspresse. Men der foreligger tilbud, lød det fra Buffon. »Det er kun to uger siden, at jeg egentlig havde tænkt mig at stoppe med fodbold, men så kom der tilbud både på og uden for banen«, siger Buffon. Målmanden, der som 40-årig fortsat holder verdensklasse, kom til Juventus fra Parma i 2001 og har siden stået mellem stængerne 655 gange for Torino-klubben. Kamp 656 bliver mod Hellas Verona lørdag kl. 15.

Fodbold: Bayern München-angriberen Sandro Wagner erklærer sig som færdig med det tyske landshold. Det sker, efter at Wagner ikke er blevet udtaget til den tyske VM-bruttotrup. »Det står klart, at min åbne facon ikke stemmer overens med trænerens«, siger angriberen ifølge avisen Bild. 5 mål i 8 landskampe blev det til for den 30-årige.

Fodbold: Italieneren Claudio Ranieri er færdig som træner i franske Nantes efter denne sæson – et år før kontraktudløb. Nantes ligger 10’er i Ligue 1 og Ranieris sidste kamp bliver lørdag mod Strasbourg.

Fodbold: Det danske landshold er fortsat nummer 12 på Fifa’s verdensrangliste, der toppes af Tyskland foran Brasilien, Belgien, Portugal og Argentina. Danmarks VM-modstandere Peru, Australien og Frankriger er nummer 11, 40 og 7.