Belgien baskede brasilianerne og skabte den gyldne generations helt store øjeblik

Meget kan ændre sig på en lille uge ved en VM-slutrunde.

I mandags var Belgien nede 0-2 til Japan efter mere end en times spil.

Fredag indtraf så den gyldne generations største øjeblik, da Belgien med en af VM's flotteste holdpræstationer sendte Brasilien hjem efter et nederlag på 2-1.

Netop betegnelsen den gyldne generation er blevet brugt igen og igen de seneste fire-fem år på grund af navne som Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku og Thibaut Courtois.

Indtil Brasilien-kampen her i begyndelsen af juli 2018 har der dog manglet det sidste, når de stjerner har været samlet med holdkammeraterne på landsholdet.

For fire år siden røg Belgien ud i VM-kvartfinalen til Argentina. Ved EM i 2016 faldt belgierne også i en kvartfinale. Den gang mod Wales.

Ifølge bookmakerne skulle det samme været sket mod Brasilien.

Men efter den første halve time stod det klart, at det meget vel kunne gå anderledes. At det talentfulde belgiske landshold muligvis stod foran det helt store gennembrud ved en slutrunde.

Her førte 'de røde djævle' nemlig allerede 2-0. Først ramte Fernandinho bolden uheldigt på skulderen efter et hjørnespark, og inden målmand Alisson kunne nå at stoppe den fra et gå i nettet.

Dernæst lavede to af Belgiens største profiler et af VM-slutrundens flotteste mål.

Efter en brasiliansk chance modtog Lukaku bolden nær banens midte med en modstander i ryggen, hvorefter han vendte sig, satte et par brasilianere i fuld sprint og til sidst afleverede bolden til Kevin De Bruyne fem meter fra Brasiliens felt.

De Bruyne rørte bolden med en, to, tre små berøringer og knaldede derefter til kuglen, så den gik i en lige linje fra straffesparksfeltets kant og ned ved den ene målstolpe.

En situation, der på perfekt vis dokumenterede, hvad belgierne gjorde så godt fredag aften.

Brasilien havde bolden mest, men Belgien stod langt bedre defensivt end set tidligere ved slutrunden og skabte nogle meget farlige kontraløb hver gang, at bolden blev erobret.

Dette VM skulle have været slutrunden, hvor Brasilien fik helet det 1-7-sår, som Tyskland skabte for fire år siden.

De brasilianske spillere vil givetvis hævde, at Belgien-kampen kunne have udviklet sig helt anderledes, hvis Thiago Silva havde udnyttet en dødbold inden begge de belgiske scoringer og sendt bolden i nettet i stedet for på stolpen med låret.

I 70 minutter lignede det, at Brasilien ikke havde evnerne til både at bryde den belgiske defensiv op styret af en fremragende Vincent Kompany og tilmed også passere en endnu bedre Thibaut Courtois.

Hvilket et pinligt Neymar-forsøg på at snyde sig til et straffespark midt i anden halvleg blot understregede.

Neymars fald skete endda, selv om han havde et gult kort, men en af VM-slutrundens største navne fik lov til at blive på banen.

Derfor kunne han ligesom alle andre brasilianere brokke sig over, at Gabriel Jesus ikke fik et straffespark, da han først spillede bolden mellem benene på Kompany, der derefter nedlagde den lille angriber i straffesparksfeltet.

Men den serbiske dommer valgte med VAR-assistance blot at dømme målspark, efter bolden røg ud over baglinjen.

Brasilien fik dog reduceret og skabt 20 minutter, hvor alle belgiere må have befundet sig på kanten af stolen eller hoppende foran en tv-skærm.