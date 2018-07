Argentina fyrer landstræneren

Fakta Direkte sport i tv DR1 17.00 Fodbold, VM: Frankrig-Kroatien TV 2 12.45 Tour de France: 9. etape TV 2 Sport 12.00 Atletik: U20-VM TV3 Sport 12.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Esbjerg 15.00 Tennis: Wimbledon, finale (m) TV3 Max 14.00 Roadracing: Tysklands Grand Prix Eurosport 1 12.30 Cykling: Tour de France 17.00/21.00 Formel E: GP USA 2, kval./løb 00.00 Fodbold: Los Angeles FC-Portland Eurosport 2 14.00 Fodbold: Vendsyssel-OB 20.15 Fodbold: Atlanta-Seattle Vis mere

Fodbold: Jorge Sampaoli er færdig som Argentinas landstræner. Det meddeler Det Argentinske Fodboldforbund (AFA) på sin hjemmeside. Argentina var langt fra overbevisende spillende ved VM og tabte i 1/8-finalen til de senere verdensmestre fra Frankrig.

Fodbold: Mathias Jensen har de seneste sæsoner været en stor profil for FC Nordsjælland. Jensen, som både er anfører for FCN og for det danske U21-landshold, menes at være interessant for flere udenlandske klubber.

»Der er stor interesse for ham, og hvis vi ville, kunne vi sagtens sælge ham i morgen. Interessen for ham er tiltagende, og der er da en chance for, at vi skal klare os uden ham i længere tid end bare i hans skadespause«, siger sportschef Carsten V. Jensen om midtbanespilleren, der udgik i sæsonens første kamp, hvor det noget skuffende blev 1-1 mod Esbjerg.

Den nye aftale med FC Nordsjælland løber til sommeren 2020, men Jensen erklærer sig klar til et skifte, hvis den rette mulighed byder sig.

»Jeg har sagt, at jeg er klar til at tage af sted, hvis både FC Nordsjælland og jeg føler, det er det rigtige«, siger Mathias Jensen.

Roning: Ved søndagens finaler i World Cup-stævnet i schweiziske Luzern sørgede Emil Espensen og Alexander Modest med en bronzemedalje for at vinde det første danske stykke ædelmetal i seks år i en letvægtsdobbeltsculler. Sidst det skete, var da Mads Rasmussen og Rasmus Quist vandt OL-guld i London i 2012. Duoen blev dog toppet af den dugfrisk sammensat firer uden styrmand for kvinder. Her blev det til sølv til Anne H. Larsen, Frida Sanggaard Nielsen, Lærke Berg Rasmussen og Ida Gørtz Jacobsen. Kvartetten havde før mødet med vandet i Luzerns Rotsee reelt kun haft fire dage til at få styr på samarbejdet, da Christina Juhl Johanssen efter lungehindebetændelse måtte erstattes Lærke Berg Rasmussen.

Ishockey: Oliver Bjorkstrand har skrevet under på en ny kontrakt med NHL-klubben Columbus Blue Jackets. Kontrakten løber til 2021. Kontraktens værdi er angivet til 7,5 millioner dollar, ca. 48 millioner kroner.

Fodbold: AC Horsens forstærker sig før holdets første kamp i den nye Superligasæson mod FC København mandag. Ind er kommet den østrigske angriber Martin Pusic på en toårig kontrakt, og han kan allerede få debut mod FC København, som Pusic i en kort overgang spillede for i 2017/2018. Horsens-træner Bo Henriksen kalder Pusic, der i 2014/2015-sæsonen som FC Midtjylland-spiller blev topscorer i Superligaen, for »et scoop«.

»Han har kvalitet og har scoret mål i alle de klubber, han har været i. Han har rutine, en vilje samt en sult efter at vise, at han kan score mål«. Pusic har senest spillet i AGF.

Fodbold: Belgiens bedste spiller ved VM, Eden Hazard, lufter tankerne om at forlade Chelsea og prøve noget nyt i klubkarrieren. »Efter seks vidunderlige år er det måske på tide at prøve noget nyt og særligt efter dette VM. Jeg kan godt beslutte, om jeg vil blive eller skifte, men det er Chelsea, som træffer den endelige beslutning. Alle kender min foretrukne destination«, siger Eden Hazard ifølge flere nyhedsbureauer til den belgiske avis Het Laatste Nieuws.

Fodbold: Premier League-klubben West Ham køber midtbanespilleren Felipe Anderson i italienske Lazio. Ifølge AFP koster brasilianeren 40 millioner euro (cirka 298 millioner kroner), og han tiltræder i klubben på en fireårig kontrakt. Beløbet er ny transferrekord i West Ham. 25-årige Anderson har siden 2013 spillet for Lazio.