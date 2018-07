Tænd alle skærme: Årets vildeste sportsdag er i gang Værsgo: Badminton, superliga, brosten i Tour de France, centre court i Wimbledon og VM-finale i fodbold

Lige dele frustration og fryd rammer utvivlsomt danske hjem og sommerresidenser i dag.

Årets vildeste sportsdag Højdepunkterne 8.00 Badminton: Thailand Open (TV2 Sport) 12.00 Superliga: FC Nordsjælland-Esbjerg (TV3 Sport) 12.45 Tour de France: 9. etape (TV2 og Eurosport) 14.00 Superliga: Vendsyssel-OB (Eurosport 2) 15.00 Wimbledon: Novak Djokovic-Kevin Anderson (TV3 Sport) 17.00 VM-finale: Frankrig-Kroatien (DR1 og TV2 Play)

Frustrationen vil plage dem, der er inderligt ligeglade med professionelle sportsfolks aktiviteter med ketsjer og bold, mens de frydefuld smil vil være klistret om munden på dem, der har det stik modsat:

Vi er i gang med årets vildeste sportsdag - og der skal gang i alle tilgængelige skærme for at følge med i det hele, for den ene store begivenhed overlapper den anden uafbrudt i et halvt døgn.

Foto: Jens Dresling Gaby og Chris Adcock spiller finale i Thailand

Verdens bedste badmintonspillere er ved at skærpe formen til VM, der begynder inden månedens udgang. Den danske elite har sprunget Thailand Open over, men dagens finaler er såmænd interessant nok alligevel og indikerer, at Japan har en del at skyde med, når der om et par uger skal spilles om medaljer. Start: 8.00.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Ja, hvordan skal det mon gå? Jens Bertel Askou står i spidsen for Vendsyssel, der debuterer i Superligaen.

Den danske superliga i fodbold er sparket i gang og har tydeligvis været savnet, selv om der ellers har været så rigeligt med fodbold på tv i den seneste måned. Et par af oprykkerne skal teste niveauet i dag. Traditionsklubben Esbjerg er tilbage i landets bedste række og er på besøg i Farum, mens Hjørring for første gang nogensinde præsenterer fodbold for mænd på topplan, når Vendsyssel er værter for OB. Start 12.00 og 14.00.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix I dag rammer feltet brostenene.

Feltet i Tour de France har lagt de flade sprinteretaper bag sig og får sig en ordentlig rystetur i dag. 156 kilometer skal tilbagelægges i landskabet, mange vil kende fra Paris-Roubaix - og det inkluderer som bekendt adskillige strækninger med brostensbelægningen, der garanterer uforudsigelige episoder og stor spredning i feltet. Det er en dag med stor betydning for klassementet. Start: 12.45.

Foto: Nic Bothma/AP Novak Djokovic måtte strække sig til det yderste for at nå Wimbledon-finalen.

178 partier blev der spillet i mændenes semifinaler ved Wimbledon, før Kevin Anderson og Novak Djokovic havde slået henholdsvis John Isner og Rafael Nadal. Men uanset hvor møre de to vindere end måtte være, så vil omstændighederne give dem overskud til endnu en stor præstation. En Wimbledon-finale skal alle tennisspillere have energi til at spille. Start: 15.00.

Foto: Darko Bandic/AP Luka Modric er førsteudfordrer til de franske favoritter.

Danmark rejste fra VM i fodbold uden at have tabt til hverken Frankrig eller Kroatien - i hvert fald ikke i ordinær tid. Nu mødes de to nationer i VM-finalen, som kun kan blive medrivende. De kreative kroater drevet frem af Luka Modric skal prøve at dirke den stramme franske organisation op og samtidig undgå, at det unge fænomen Kylian Mbappe sprinter igennem til målchancer. De må blive dramatisk. Start: 17.00.

Skulle den kamp gå i forlænget spilletid - og det er langt fra usandsynligt - har du 12 timers uafbrudt sportsdrama ved en eller flere skærme i din nærhed at gå i gang med.

God fornøjelse!

PS. Skulle du kede dig et øjeblik eller have lyst til endnu mere, byder dagen altså også på ungdoms-VM i atletik, racerløb for standardvogne og motorcykler og fodbold fra den amerikanske liga til et godt stykke efter midnat.