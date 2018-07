Sportsdøgnet: Dansk bjergrytter leverer topresultat i alperne

Cykling. Danske Cecilie Uttrup Ludwig fik undervejs lov til at snuse til den helt store triumf, men måtte i sidste ende tage til takke med fjerdepladsen i det franske cykelløb La Course, der blev kørt i Alperne. Efter et flot soloridt måtte hun til sidst overgive sig og se den forsvarende mester, hollænderen Annemiek van Vleuten, vinde løbet.

»For en måneds siden kørte jeg så dårligt, men så fik jeg revet en visdomstand ud, og siden er det bare gået bedre dag for dag«.

»Og nu sidder jeg og kører med verdenseliten. Det er for sindssygt at ligge derude alene, bare mig og bjerget. Det er for vildt«, sagde hun fuldstændigt udmattet til TV2 efter løbet, mens glædestårer væltede frem.

Fodbold: VM’s bedste unge spiller, 19-årige Kylian Mbappe, har doneret hele sin verdensmesterbonus på 3,3 millioner kroner til velgørenhed. Premiers de Cordee, der hjælper handicappede børn med at dyrke sport, har i forvejen Mbappe som ambassadør. »Han er meget god med børnene og til at opmuntre dem med de rette ord«, siger formand i organisationen Sebastien Ruffin ifølge NTB.

Fodbold: Endnu en VM-træner er færdig i modsætning til mange andre, har Islands Heimir Hallgrímsson dog selv valgt, at han ikke ønsker at fortsætte. Island skabte overskrifter under VM ved at spille sig til 1-1 mod Argentina. Det islandske fodboldforbund siger ifølge Ritzau, at de havde håbet, at Hallgrímsson ville fortsætte på sin post, men forgæves.

Fodbold. Den hollandske forsvarsspiller Daley Blind vender efter fire år i Manchester United tilbage til Ajax Amsterdam. Den 28-årige Blind har skrevet under på en fireårig aftale med den hollanske hovedstadsklub.

Badminton. Verdensmesteren i badminton Viktor Axelsen har fået en svær lodtrækning, når han skal forsøge at forsvare titlen ved det kommende VM. I første runde er Axelsens modstander på papiret en overkommelig opgave i den useedede portugiser Duarte Nuno Anjo. Men allerede i tredje runde kan Axelsen møde Ng Ka Long fra Hong Kong, som er seedet som nummer ti. I en eventuel kvartfinale står Axelsen til at møde den forsvarende OL-vinder, kinesiske Chen Long. VM-turneringen begynder den 30. juli i Nanjing i Kina.

Fodbold. Mens Manchester United-mandskabet er fløjet til USA på træningslejr, så må klubbens chilenske angriber Alexis Sánchez blive hjemme i England. Ifølge nyhedsbureauet AFP er han blevet nægtet visum til USA. Sanchez modtog i februar en straf på 16 måneders betinget fængsel for skattesnyd i Spanien. Ifølge amerikansk lov kan personer, der er fundet skyldige i bedrageri, ikke få visum til at komme ind i landet.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Julie Trustrup skifter Brøndby ud med den norske klub Vålerenga. Midtbanespilleren har skrevet under på en kontrakt, der løber til udgangen af 2019. Det skriver Vålerenga på klubbens hjemmeside. 24-årige Trustrup missede EM-slutrunden, da hun blev korsbåndsskadet. I foråret gjorde hun comeback på fodboldbanen for Brøndby.