FCM tjener 15 komplet uventede millioner på bare 20 dage

Fodbold: 28-årige Dominick Drexler var udset til at skulle blive en bærende kraft i FC Midtjylland, men tyskeren er efter blot 20 dage i Herning og omegn solgt igen. Angriberen havde ifølge en pressemeddelelse fra FC Midtjylland svært ved at falde til i Danmark, og da den nedrykkede storklub FC Köln så var villige til at betale op i mod 34 millioner kroner for ham, var det let for FCM at sige farvel igen. »Selvfølgelig ærgrer det os, at vi ikke får Dominick at se i FCM-trøjen, men vi glæder os til gengæld over, at sagen endte med at give klubben en meget flot økonomisk gevinst«, siger FCM- sportschef Svend Graversen. Ifølge Transfermarkt købte FCM angriberen i Holstein Kiel for ca. 19 millioner kroner, mens det tyske fagmagasin Kicker beretter, at FC Köln altså har betalt 34 millioner kroner for ham. Det er det man kalder godt købmandskab.

Fodbold: Superligaklubben Hobro og Quincy Antipas kan alligevel ikke undvære hinanden. Quincy Antipas’ kontrakt var ellers udløbet og angriberen fra Zimbabwe var på vej væk. Nu er han tilbage på en kontrakt gældende året ud.

Golf: Thorbjørn Olesen vil ærgre sig over de tre bogeys, han lavede på 2. runde af The Open på Carnoustie-banen i Skotland. For havde danskeren ikke haft de tre dyre slag på de sidste syv huller, så havde han været med helt fremme i det absolutte topfelt. I stedet ligger Olesen efter endnu en runde i 70 slag på 140 slag samlet. Det rækker i skrivende stund til en delt 12.-plads. Den kun 17-årige Nicolai Højgaard er først færdig med sin 2. runde omkring kl. 19.

Formel 1: Et sammenstød mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean for et par uger siden har fået Haas-bossen Günther Steiner til at løfte pegefingeren over for sine to kørere inden søndagens grandprix i Tyskland. »Gør ikke noget, der kan ødelægge det for holdet«, har det lydt fra Steiner, der formentlig kom i lidt bedre humør efter fredagens to træninger på Hockenheim. For både Magnussen og Grosjean leverede glimrende kørsel og flotte tider. Grosjean havde kun fem biler foran sig, mens Kevin Magnussen kørte sig til en syvendeplads. Max Verstappen (Red Bull) var hurtigst i anden træning.

Fodbold: AS Romas præsident James Pallotta skal afsone tre måneders karantæne i den kommende Champions League-turnering. James Pallotta kritiserede dommeren efter en kamp mod Liverpool i maj, og kan altså ikke udføre sit job som repræsentant for sin klub, i det kommende Champions League-gruppespil.

Fodbold: Sydkoreaneren Heung-Min Son og Premier League-klubben Tottenham har givet hinanden håndslag og underskrift på en kontraktforlængelse til 2023.

Fodbold: Brasilianeren Alisson Becker kan kalde sig for verdens dyreste målmand efter skiftet fra AS Roma til Liverpool FC. En aftale til sommeren 2024 har kostet en transfersum på 541 millioner kroner.

Fodbold: For anden gang på fire dage leverede FC København en utilfredsstillende præstation i Parken foran eget publikum. 1-1 mod finske KuPS var dog nok til at gå videre i Europa League. »Nu skal vi til Island, og Stjarnan er nok et hold på niveau med Valur, der var tæt på at slå Rosenborg ud«, siger FCK-manager Ståle Solbakken. FC Nordsjælland kom også videre til næste runde. Efter 2-1 mod Cliftonville, venter nu den svenske storklub AIK.