Nord- og Sydkorea vinder sammen guld i bordtennis

Bordtennis: To spillere fra hver sin ende af Den Koreanske Halvø kan tage hjem fra turneringen Korea Open med gyldent metal. Det fælles koreanske hold med den mandlige spiller Jang Woo-jin fra Sydkorea og den kvindelige spiller Cha Hyo Sim fra Nordkorea besejrede nemlig sammen et kinesisk par i finalen i mixeddouble. Det er første gang i næsten tre årtier, at et fælles koreansk sportshold vinder guld. Senest skete det i 1991, da Korea slog Kina i kvindernes double ved bordtennis-VM i bordtennis.

Bueskydning: Et dansk mixhold med Tanja Jensen og Stephan Hansen skød sig lørdag til sølv i finalen ved årets sidste World Cup, der blev afholdt i Berlin. Det skriver Bueskydning Danmark. Danskerne tabte til en duo fra USA, der ligger nr. 4 på verdensranglisten, hvor Danmark er nr. 2. Stephan Hansen er eneste dansker, der har kvalificeret sig til den afsluttende World Cup-finale i Samsun i Tyrkiet i slutningen af september.

Fodbold: Da den svenske stjerneangriber Zlatan Ibrahimovic vendte tilbage til Manchester United i august sidste år, var der sikkert mange af klubbens fans, der havde håbet, at svenskeren kunne fortsætte med at banke mål i kassen i lige så høj frekvens, som han havde sæsonen før. Men knæskaden, der endte svenskerens 2016/2017-sæson før tid, hæmmede stadig Ibrahimovic.

Det blev derfor kun til syv kampe og et enkelt mål for den flamboyante angriber, inden Premier League-klubben ophævede Ibrahimovics kontrakt i marts, og han skiftede til amerikanske Los Angeles Galaxy. Den 36-årige svensker erkender da også nu, at han ikke var fysisk klar til at gøre comeback for United, da han igen var på banen for holdet i november sidste år.

Foto: Chris Carlson/AP Zlatan Ibrahimovic scorer flittigt for LA Galaxy, efter han måtte forlade Manchester United som følge af en skade.

»Hovedet kan være klar, men det var knæet ikke. Da jeg endelig blev klar, sagde jeg til mig selv, at jeg ikke var den samme. De havde en Zlatan før. Efter skaden var jeg ikke klar til at være den samme Zlatan«, siger svenskeren til BBC. Ibrahimovic nåede i alt at score 29 mål i 53 kampe for Manchester United. Efter skiftet til USA er det blevet til 11 mål i 14 kampe for Galaxy.

Motorsport: Det blev ikke til ret meget træning, da formel 1-kørerne lørdag havde en sidste mulighed for at finpudse formen forud for kvalifikationen til søndagens grandprix på Hockenheim-banen i Tyskland. Vedvarende regnbyger gjorde det svært for de 20 kørere, og flere nåede da heller ikke at sætte en tid, efter at regnen holdt alle biler i garagerne i halvdelen af den timelange træning. Danske Kevin Magnussen var tidligt i træningsseancen ude at mærke asfalten i sin Haas-bil, men var én af 11 kørere, der ikke kom på tidstavlen. Hurtigste mand var Sauber-køreren Charles Leclerc efterfulgt af holdkammeraten Marcus Ericsson og Sergey Sirotkin fra Williams. Senere lørdag skal startplaceringerne til søndagens løb findes.

Atletik: Kenyas Beatrice Chepkoech satte en imponerende verdensrekord hos kvinderne i 3.000 meter forhindringsløb fredag aften ved Diamond League-stævnet i atletik i Monaco. Her løb Chepkoech i tiden 8 minutter og 44,32 sekunder, og hun distancerede dermed den hidtidige verdensrekord med mere end otte sekunder. Den forrige verdensrekord lød på 8 minutter og 52,78 sekunder og blev sat af Bahrains Ruth Jebet i 2016. Chepkoechs bedste tid inden fredag lød på 8 minutter og 59,36 sekunder. Den blev sat i Paris 30. juni. Hun blev nummer fire både ved OL i Rio og ved VM i atletik i London i fjor.