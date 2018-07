Lyngby henter Nicki Bille tilbage til dansk fodbold

FAKTA DIREKTE SPORT I TV TV 2 12.10 Cykling: Tour de France, 19. etape TV 2 Sport 10.00 Tennis: WTA fra Moskva TV3 Sport 10.55 Formel 1: Ungarns GP, træning 16.45 Formel Renault 2.0: Belgiens GP 19.00 Fodbold: Sønderjyske-Horsens 21.45 Dart: World Matchplay TV3 Max 11.00 Tennis: ATP fra Hamburg Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour de France, 19. etape 18.45 Skihop: Summer Grand Prix Eurosport 2 10.00 Fægtning: VM 14.30 Billard: Snooker, Riga Masters Vis mere

Fodbold: Nicki Bille vender hjem til de danske fodboldbaner. Det står klart, efter 1. divisionsklubben Lyngby har givet den danske angriber en etårig kontrakt. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Den 30-årige angriber, der senest har spillet i græske Panionios, skifter til Lyngby på en fri transfer. Han er netop kommet ud af fængsel, efter at have afsonet en voldsdom. Ud over en kontrakt i Lyngby har Nicki Bille fået job som assisterende træner for U10-drengeholdet i Boldklubben Rødovre.

Fodbold: Det er nu to år siden, at Jerome Valcke blev idømt en karantæne fra al fodbold i ti år og en bøde på cirka 640.000 kroner af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) appelkomité. Fifas mangeårige generalsekretær valgte at appellere straffen til Den Internationale Sportsdomstol (Cas), som nu har afvist Valckes anke. Det skriver Cas i en pressemeddelelse. »Panelet har konkluderet, at Jerome Valckes overtrædelser samlet set er af så alvorlig karakter, at sanktionerne på ti års karantæne og 100.000 schweizerfranc er helt proportionelle«, skriver Cas. Valcke blev blandt andet idømt karantænen for at have deltaget i fusk med salg af billetter til VM. Franskmanden har afvist alle anklager.

Fodbold: Lidt over ni måneder efter at projektet først blev offentliggjort, har FC Nordsjællands kvindehold nu skrevet kontrakt med den første spiller. Det drejer sig om den 22-årige amerikanske angriber Nicole Robertson. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Nicole Robertson, der kommer fra Californien, har tidligere spillet for de danske klubber Vildbjerg og Brøndby.

Fodbold: AS Monaco henter den russiske midtbanespiller Aleksandr Golovin til klubben fra CSKA Moskva. Det skriver klubben på sin hjemmeside. 22-årige Golovin får en femårig kontrakt i den monegaskiske klub. Golovin var en del af den russiske trup ved sommerens fodbold-VM, hvor han bidrog med et mål og to assister. Han har i alt spillet 23 landskampe, siden han fik debut i 2015.

Fodbold: Et brud på Uefa's regler for Financial Fair Play koster den engelske klub Queens Park Rangers en bøde på lidt over 142 millioner kroner. Samtidig får klubben et forbud mod at købe spillere, når transfervinduet åbner til januar. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Championship-klubben brød Financial Fair Play-reglerne tilbage i 2013/2014-sæsonen, hvor klubben vandt oprykning til Premier League. Financial Fair Play-reglerne siger groft sagt, at klubberne ikke må bruge mere på lønninger, end de tjener.

Cykling: Det danske cykelhold Team Virtu Cycling skifter navn til Team Waoo, når PostNord Danmark Rundt starter 1. august, da holdet har indgået en sponsoraftale med tv- og internetudbyderen Waoo. Det skriver holdet i en pressemeddelelse. »Med samarbejdet får vi en passioneret partner, der ligesom vi er optaget af fart, og vi er meget tilfredse med at dele vores passion for sporten med dem«, siger holdejer Bjarne Riis i pressemeddelelsen.

Fodbold: Den 25-årige svensker Simon Kroon skifter fra FC Midtjylland til Östersunds FK i hjemlandet. Kantspilleren skiftede fra Malmö FF til SønderjyskE i 2016. Året efter blev han købt af de regerende danske mestre, hvor han dog har haft blandet succes.

Fodbold: Efter blot én sæson i Premier League-klubben Everton skifter hollandske Davy Klaasen til Werder Bremen i den tyske Bundesliga. Den 25-årige offensivspiller nåede kun 16 kampe for Liverpool-klubben efter sit skifte fra Ajax Amsterdam.