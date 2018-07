William Kvist færdig som anfører, men vil gerne spille for FCK, Rafael van der Vaart vil spille i Esbjerg, og FCM skal bare til at vinde nu

FC MIDTJYLLAND sluttede sidste sæson på mesterlig vis med fem sejre på stribe, to af dem i udekampe mod FC København og Brøndby. Nu kan midtjyderne ikke vinde mere, har i hvert fald ikke gjort det i den nye sæsons første tre kampe. Det sætter mestertræner Jess Thorup og hans spillere under stort pres. For der er krav om sejr og forventninger fra klubben, sponsorer og tilskuere før hjemmekampen i morgen mod Esbjergs superligaoprykkere og returmødet med kasakherne fra FC Astana i kvalifikationsturneringen til Champions League med fyldte tribuner på MCH Arena. Det var bittert, at FCM til allersidst indkasserede scoringen, der gav Astana 2-1-sejren forleden, fire dage efter midtjydernes nederlag til AaB med de samme cifre i Aalborg.

Anfører Jakob Poulsen erkender, at det for øjeblikket er »tungt« at være FCM-spiller, men ved jo, at i fodbold kan nedtur hurtigt blive vendt til optur. »Vi lavede nogle individuelle fejl i de to første superligakampe – jeg brændte selv et straffespark mod AGF – men i Astana leverede vi en bestemt godkendt anden halvleg og havde fortjent uafgjort«. Dog, ved begge hjemmeholdets mål bakkede FCM-forsvaret for meget og gav plads til skytten, der sendte bolden i kassen. Især ved sejrsmålet skulle FCM’erne have været mere aggressive og fremadrettede i forsvarsarbejdet i stedet for at stille sig tilbage og sige, værsgo at skyde. Tak sagde Laslo Kleinheisler og scorede fra 28 meter.

RAFAEL VAN DER VAART vil ikke være i Esbjergs trup til opgøret i morgen, men der spekuleres kraftigt i, at den 35-årige hollænder snart skriver kontrakt med vestjyderne. Van der Vaart bor jo i Esbjerg med sin kæreste og deres barn, han har trænet i klubben, der har hollandsk cheftræner, John Lammers, og han vil så gerne spille videre. Hans fodboldhjerne fungerer fint, og overblikket er stadig i top. Men spørgsmålet er, om fødderne kan følge med, og om Lammers er indstillet på at indrette holdet og spillemåden efter den tidligere stjernespillers ønsker. Han skal have bolden serveret, for han er ikke selv en bolderobrer, og han er måske lidt rusten efter at have spillet mest på FCM’s reservehold i sidste sæson, da han fik spilletid i 2 superligakampe. Henholdsvis i 1 og 7 minutter. Men held og lykke til Esbjerg.

HANY MUKHTAR TRÆNER med i Brøndby efter at have holdt en skadepause og er i spil til truppen, der skal til Hobro på søndag. Den tyske offensivspiller pynter altid på Brøndby-holdet, som måske på et tidspunkt i løbet af efteråret spiller med 11 udlændinge i startformationen? Lasse Vigen Christensen var den eneste dansker på Brøndby-holdet mod Vejle i søndags. Interessant at se, hvilket land den nye 6’er kommer fra, hvis Brøndby jagter en Christian Nørgaard-type til den position. Vejle havde 6 udenlandske spillere på holdet, så der var 16 i alt fra første fløjt, det højeste tal i Superligaens historie. Det har været i alt 4 kampe med så få danskere på holdene indtil videre i Superligaen.

WILLIAM KVIST VAR tv-seer til FCK’s kamp mod islandske Stjarnan. Ligesom Andreas Bjelland var han ikke udtaget til Ståle Solbakkens trup, hvor anførerhvervet er overtaget af Carlos Zeca. Kvist har kontrakt med FCK frem til sommeren 2020 og vil selvfølgelig gerne spille meget. Han bedyrer , at han har det fint med, at træneren vil give mere ansvar til andre spillere. »Det ændrer ikke noget på min tilgang til tingene. Jeg vil arbejde lige så hårdt som før for at få klubben tilbage på den rette hylde«, siger Kvist. Han er firmaets mand. Spørgsmålet er, om Kvist – der har vundet DM-guld 7 gange i Superligaen, hvad ingen andre har præsteret – i længden vil kunne leve med måske kun at få korte indhop på førsteholdet en gang imellem?