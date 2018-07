Nu skal han forsvare titlen: Selv en verdensmester må indse, at han er dødelig I januar blev Viktor Axelsen ramt af en skade med operation og lang pause til følge. Oplevelsen har ændret verdensmesterens syn på, hvad der skal til for at holde sig på toppen i badminton.

Med alt andet end ideel forberedelse bag sig overrumplede badmintonspilleren Viktor Axelsen nærmest mere end nogen anden sig selv, da han for 11 måneder siden krydsede et stiksmash ned i Lin Dans baghånd, uden at kineseren kunne returnere fjerbolden. Det slag – og mange, mange, mange før det – afgjorde ikke blot finalen for den første danske verdensmester i herresingle i 20 år, men fik samtidig den nu 24-årige fynbo til at forstå, at det ikke nødvendigvis er uafbrudt hård træning, der skaber de bedste resultater.

»Jeg tror, at jeg har brugt tiden, fra jeg var 18, til jeg var 21 år, på at være i nærmest konstant overtræning. Derfor blev VM en kæmpe øjenåbner for mig. På grund af en skade trænede jeg kun fuldt ud hver anden dag op til turneringen og kunne stadig spille på det niveau. Det fik mig til at tænke: Okay, måske er det virkelig sådan, at less is more. Efter VM skippede jeg så træningen i en uge, trænede den næste og gik så ud og vandt Japan Open. Det, mesterskaberne har lært mig, er, at det først og fremmest er vigtigt, at jeg er mentalt skarp. Så er jeg langt sejere, end hvis jeg er overtrænet«, fortæller Viktor Axelsen, der ved halvsekstiden mandag morgen begynder sit titelforsvar i den kinesiske by Nanjing.

fakta År 1 efter VM-guld Viktor Axelsen har spillet 43 kampe på højeste niveau, siden han blev verdensmester, vundet 35 og tabt 8 til Kento Momota, Japan (2), Lee Chong Wei, Malaysia (2), Chen Long, Kina, Shi Yuqi, Kina, Kidambi Srikanth, Indien samt Kazumasa Sakai, Japan, som han måtte opgive mod i Indonesien på grund af den skade, der førte til seks ugers pause. Kampene er spillet i 10 turneringer Japan Open (sep ’17)vinder Denmark Open (okt ’17)kvartfinale China Open (nov ’17)finale Sæsonfinale (dec’ 17)vinder Malaysia Masters (jan ’18)vinder Indonesia Masters (jan ’18)2. runde EM (apr ’18)vinder Thomas Cup (maj ’18)3 sejre, 2 nederlag Malaysia Open (juli ’18)kvartfinale Indonesia Open (juli ’18)finalist Vis mere

Brusk flød rundt i anklen

Den erkendelse blev kun skærpet, da han i januar efter en serie gode resultater oven på VM måtte trække sig fra kampen mod japaneren Kazumasa Sakai i 2. runde af Indonesia Masters. Han landede forkert på sin venstre fod og havde så store smerter, at det var umuligt at fortsætte. Det viste sig, at et stykke brusk havde revet sig løs og »flød rundt« i venstre ankelled, så der måtte en operation til – for første gang i karrieren var Viktor Axelsen sat helt ud af spillet på grund af en skade og måtte holde seks ugers pause fra egentlig badmintontræning.

»Inderst inde ved man jo godt, at det kommer til at ske, men igen – 7-9-13 – har jeg jo været enormt heldig lige på den front. Indtil da har det kun været småting, hvor jeg har været ude måske i en uge eller to, så det var lidt et slag, at jeg skulle være ude i hvert fald i seks uger«, fortæller Viktor Axelsen.

»Dem, der kender mig, ved godt, at jeg ikke ligefrem er den bedste til at ligge stille, så det var en kæmpe udfordring. Midt i det hele meget fedt at vide, at det trods alt ’kun’ var seks uger. Havde det nu været et halvt år, kunne tvivlen om at nå tilbage på samme niveau have været større«, konstaterer verdensmesteren, der fortsat har Sean Casey ansat som personlig træner for netop at holde træning og andre nødvendige forberedelser »på rette spor«.

Det bedste træningspas er oftest det, du ikke laver Viktor Axelsen

»Hvis du bare er alene, kan hovedet godt drille dig lidt. Hvis jeg en søndag eftermiddag lå på sofaen, er jeg den type, der kunne tænke, at det måske ville være meget godt lige at hoppe ned i Fitness World og bare køre et eller andet igennem. I sådan en situation kan Casey sige: »Husk lige på, hvad der er målet«. Det bedste træningspas er oftest det, du ikke laver«, siger Viktor Axelsen med den indbyggede selvfølgelighed, at de grundige forberedelser helt overordnet bliver gennemført.

Det dokumenterer programmet for den sidste dag inden afrejsen til VM i Kina: En times fysisk træning fra klokken syv om morgenen, to timers spilletræning med landsholdet, halvanden times fysioterapi, fodterapi, skadeforebyggende stabilitetsøvelser efter dette interview og så – måske – noget ekstra fysisk styrketræning.

»Eller også skubber vi det til dagen efter«, siger Viktor Axelsen.

»Hvis der tidligere stod styrketræning i mit ugeprogram tirsdag eftermiddag, så skulle jeg have det virkelig, virkelig skidt for ikke at lave styrketræning tirsdag eftermiddag. Nu kan det godt været sådan, at jeg når frem til, at det måske er det bedre, jeg laver det i morgen«, synes verdensmesteren med et allerede ret skarpt billede af, hvordan han vil udvikle sig som badmintonspiller i de kommende år.

»Jeg tror ikke, jeg kommer til at tage sådan et her mere«, siger han og viser et stort hop fremad i en håndbevægelse.

»Mit mål er snarere helt steady at blive bedre og bedre. Frem mod slutningen af min karriere – den er forhåbentlig meget lang endnu – kommer det an på at kunne time både træning og turneringer på den helt rigtige måde, så jeg først og fremmest ikke går hen og bliver skadet, men for det andet også bevarer min lyst og min vilje til at vinde og gøre det godt på topplan. Det bliver en stor udfordring, for jeg er typen, der har været vant til, kunne holde til og har haft lyst til bare at banke derudad. Men jeg kan godt mærke, at der kommer flere og flere dage, hvor det – uden at min krop er ved at blive nedbrudt – er bedst at tænke sig om. Skaden, jeg fik i januar, har mindet mig om, at jeg også er dødelig«, siger Viktor Axelsen, der vendte perfekt tilbage ved at vinde EM i april.