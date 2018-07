Overlegen: Viktor Axelsen nådesløs på blandet dansk VM-dag Mia Blichfeldt og Rasmus Gemke vandt også, mens Line Kjærsfeldt og især Sara Thygesen/Niclas Nøhr skuffede på de kinesiske badmintonbaner.

Duarte Nuno Anjo tog det med et smil og havde såmænd heller ikke grund til andet.

Den 22-årige portugisiske badmintonspiller vidste på forhånd, at han ville være chanceløse mod den forsvarende verdensmester i herresingle og havde derfor tydeligvis besluttet sig for at tage kampen mod Viktor Axelsen som en oplevelse.

Det blev en kort en af slagsen, for mindre end en halv time - 26 minutter - tog det for den lange dansker at komme godt og sikkert i gang med sit titelforsvar. 21-8, 21-7 er sejrscifrene, der klart fortæller, hvor overlegen Viktor Axelsen var på banen.

VM i badminton Udvalgte resultater Herresingle, 1. runde Viktor Axelsen (seedet 1)-Duarte Nuno Anjo, Portugal 21-8, 21-7. Huang Yuxiang, Kina-Cao Cuong Pham, Vietnam 21-19, 21-11. Ng Ka Long Angus, Hongkong (10)-Ivan Rusev, Bulgarien 21-13, 21-10. Raul Must, Estland-Vladimir Malkov, Rusland 21-13, 15-21, 21-15 Chen Long, Kina (8)-Hsu Jen Hao, Taiwan 21-13, 21-15. Khosit Phetpradab, Thailand-Georges Julien Paul, Mauritius 21-15, 21-12. Kenta Nishimoto, Japan (14)-Rosario Maddaloni, Italien 21-13, 21-18. Sergey Sirant, Rusland-Milan Ludik, Tjekkiet 21-14, 21-16. Shi Yuqi, Kina (3)-Adam Mendrek, Tjekkiet 21-13, 21-11. Rajiv Ouseph, England-Zvonomir Durkinjak, Kroatien 21-17, 21-13. Lin Dan, Kina (9)-Mark Caljouw, Holland 21-14, 21-15. Sameer Verma, Indien-Lucas Corvee, Frankrig 21-13, 21-10. Rasmus Gemke-Adrian Dziolko, Polen 21-11, 21-6. Prannoy H.S., Indien (11)-Abhinav Manota, New Zealand 21-12, 21-11. Ygor Cuelvo, Brasilien-Wong Wing Ki Vincent, Hongkong 22-20, 19-21, 11-4 opgivet. Luis Enrique Penalver, Spanien-Kazumasa Sakai, Japan uden kamp. Sai Praneeth, Indien-Son Wan Ho, Sydkorea (4) uden kamp. Brice Leverdez, Frankrig-Lee Chong Wei, Malaysia (2) uden kamp. Damesingle, 1. runde Mia Blichfeldt-Natalia Perminova, Rusland 21-13, 21-9. Chen Xiaoxin, Kina-Line Kjærsfeldt 21-10, 17-21, 21-13. Hsuan-Yu Wendy Chen, Australien-Kate Foo Kune, Mauritius 21-13, 21-17. Cloe Birch, England-Beatriz Corrales, Spanien 21-17, 21-19. Yip Pui Yin, Hongkong-Pornpawee Chochuwong, Thailand uden kamp. Aliye Demirbag, Tyrkiet-Sabrina Jaquet, Schweiz, uden kamp. Busanan Ongbamrungphan, Thailand-Jamie Hsu, USA 21-10, 21-11. Soniia Cheah, Malaysia-Gayle Mahulette, Holland 21-13, 21-12. Goh Jin Wei, Malaysia-Pai Yu Po, Taiwan 21-8, 21-15. Rachel Honderich, Canada-Martina Repiska, Slovakiet 21-12, 21-18. Thi Trang Vu, Vietnam-Neslihan Yigit, Tyrkiet 21-19, 21-17. Fitriani Fitriani, Indonesien-Linda Zetchiri, Italien 21-10, 19-21, 21-13. Gregoria Mariska Tunjung, Indonesien-Kirsty Gilmour, 21-18, 18-21, 21-14. Soraya de Visch Ejbergen, Holland-Maria Ulitina, Ukraine 21-15, 21-15. Fabienne Deprez, Tyskland-Evgeniya Sosetskaya, Rusland 21-19, 21-16. Mixed double, 1. runde Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa, Indien-Sara Thygesen/Niclas Nøhr 21-9, 22-20. Vis mere

Han fik tid og plads til at spille sig ind i den store hal i Nanjing, hvor trækvinde ikke burde være så stor en faktor, som de er i andre haller. Det fik Viktor Axelsen bekræftet med slag til både side- og baglinjer, samtidig med at han havde overskud til at give sine kinesiske fans prøver på de fintede slag, der næppe bliver luft til i resten af turneringen.

»Det var rigtig fedt at komme i gang. Jeg har glædet mig til det. Vi er landet forholdsvis tidligt til turneringen, så jeg har gået lidt rundt som en løve i et bur«, siger Viktor Axelsen til TV2 Sport og fortæller, at der trods alt er udbytte at hente i en kamp, han umuligt kunne tabe.

»De bolde, vi har trænet med, er ikke de samme som dem, vi spillede med i dag. De var lidt hurtigere, så det var godt at få styr på slag og løft til baglinjen«, siger den forsvarende verdensmester, der nu får en ekstra dag til restitution og træning frem mod 2. runde på onsdag.

Der venter Kinas nr. 4, Huang Yuxiang, så den opbakning, Viktor Axelsen oplevede fra publikum under første kamp i Nanjing vil være svær at høre til den tid.

»Men det var fedt at høre mit kinesiske navn blive råbt i dag. Det bliver en rimelig svær kamp, for han er stærk i store haller. Det så vi ved All England. Jeg forbereder mig seriøst og sørger for at slappe af og træne, så jeg er helt klar til onsdag. Finder jeg mit niveau, skal jeg nok komme forbi ham, men det kan blive hårdt«. siger Viktor Axelsen til TV2 Sport.

Den anden danske herresingle i mandagsprogrammet, VM-debutanten Rasmus Gemke, vandt lige så overbevisende, da han slog polakken Adrian Dziolko 21-11, 21-6. Det giver - efter alt at dømme - adgang til mødet med Chou Tien Chen fra Taiwan, der er seedet nr. 7.

Dansk sejr og nederlag i damesingle

Mia Blichfeldt bekræftede sin fortsatte fremgang i damesingle på internationalt plan, da hun meget sikkert besejrede Natalia Perminova.

Som nr. 19 på verdensranglisten er danskeren placeret lige uden for feltet af seedede spillere og skulle ganske enkelt besejre russeren, der er nr. 74. Derfor er det også en kvalitet at gøre det så sikkert som 21-13, 21-9.

Næste modstander for Mia Blichfeldt bliver en tidligere verdensmester, thailænderen Ratchanok Intanon, der er seedet som nr. 4 ved VM. De to mødtes i Malaysia Open for et par måneder siden, hvor favoritten var presset til 21-19 i første sæt, så Mia Blichfeldt ved, der er en lille mulighed at forfølge.

Line Kjærsfeldt holdt to et halv sæt mod kineseren Chen Xiaoxin, før hun knækkede taktisk snarere end fysisk, syntes danskeren selv.

»Jeg havde i hvert fald mere at give af. Jeg kom jo egentlig op, men smed det alt for nemt til sidst, så det gør ondt lige nu«, siger Line Kjærsfeldt, der tabte første sæt stort, spillede sig fornuftigt til sejr i andet og nåede næsten med i det afgørende, inden den 20-årige kineser rykkede fra 15-12 til 21-13.