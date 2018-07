Bornholm hylder øens første etapevinder i Tour de France

Cykling: Magnus Cort blev den første bornholmske Tour de France-etapevinder nogen sinde, og det blev markeret med cykelhjul og rosende ord fra borgmester Winni Grosbøll (S), da Astana-rytteren landede i Rønne Lufthavn. »Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg var slet ikke forberedt på det her. Tak til alle dem, der har støttet mig, siden jeg var helt lille. Uden alle de frivillige havde jeg ikke stået her i dag. Mange af jer, der er her, har været med, siden jeg startede«, sagde Magnus Cort ifølge Bornholms Tidende. Magnus Corts næste løb er EM, der køres 12. august i Glasgow.

Fodbold: William Kvist er stoppet på landsholdet, men han kommer alligevel til at spille en rolle for fremtidens landsholdsfodbold i Danmark. Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen genoptager mandag forhandlingerne om en ny landsholdsaftale for mændenes landshold, og William Kvist vil være en del af Spillerforeningens forhandlingsteam. Det oplyser Spillerforeningen i en pressemeddelelse. Den 33-årige FCK-spiller tilslutter sig dermed et forhandlingsteam, der består af Thomas Lindrup, der er chef for spillerrådgivning, og direktør Mads Øland.

DBU og Spillerforeningen har både hos mænd og kvinder tidligere haft problemfyldte forhandlinger om landsholdsaftaler. Størst konsekvens fik det for damelandsholdet sidste år, da holdet udeblev fra en VM-kvalifikationskamp i Sverige på grund af en manglende landsholdsaftale.

Fodbold: AC Horsens har hentet den norske midtbanespiller Sivert Heltne Nilsen fra Brann på en femårig kontrakt. Ifølge AC Horsens' hjemmeside er han klubbens dyreste indkøb nogensinde, og manager Bo Henriksen er begejstret over tilgangen. »For os er det en gave at byde velkommen til en spiller, som var med til at vinde sølv i Norge sidste år og er en profil for Brann Bergen, der fører Eliteserien i denne sæson. Han er en leder, der på alle parametre går forrest og kan binde et hold sammen, og det er en perfekt signing for os, for vi har mange unge talenter, der har brug for at blive guidet«, siger Bo Henriksen.

Man kan godt forstå, at holdkammeraterne i Los Angeles Galaxy er glade for Zlatan Ibrahimovic. Der er stadig mange mål i den rutinerede svensker. Foto: Katharine Lotze/Ritzau Scanpix

Fodbold: Zlatan Ibrahimovic fortsætter med at imponere i nordamerikanske Major League Soccer (MLS). Natten til mandag scorede svenskeren hattrick for første gang i sin tid i USA, da han sammen med Los Angeles Galaxy nedlagde Orlando City med 4-3. Svenskerens tre mål faldt mellem det 47. og det 71. minut. Hans første mål var en udligning til 2-2 på hovedstød, men kort efter kom Orlando foran 3-2. Egenhændigt fik 36-årige Zlatan Ibrahimovic vendt den føring, så Los Angeles Galaxy vandt 4-3. Først headede han igen bolden i nettet, mens han efterfølgende blev matchvinder med en scoring på en halvflugter. Før pausen lagde han tilmed op til sit holds første mål.

Håndbold: Tvillingsøstrene Fie og Cecilie Woller skal fra den kommende sæson ikke længere spille sammen i SG BBM Bietigheim, der i sidste sæson blev nummer to i den bedste tyske række. Cecilie Woller vender efter et år i Bietigheim tilbage til dansk håndbold, hvor hun i de næste to år skal spille for Ajax København i den bedste række. 25-årige Cecilie Woller vender dermed tilbage til klubben, som hun for lidt over et år siden var med til at sikre oprykning til den bedste række.

Atletik-EM: 11 atleter skal forsvare de danske farver ved det forestående EM i atletik, der begynder mandag i Berlin.Dermed er antallet af udtagne danske atleter færre end ved de seneste mesterskaber i henholdsvis 2016 og 2014. Blandt de udtagne er Danmarks aktuelt største atletiknavn, hækkeløberen Sara Slott Petersen, men hendes deltagelse er ikke endegyldigt sikret på grund af en skade.