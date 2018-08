Tændt reserve koster Bromer den tredje EM-medalje i træk

Svømning: James Guy havde kvalificeret sig til EM-finalen i 200 meter butterfly med fjerdebedste tid, men briten meldte fra for at koncentrere sig om finalen i 4x200 meter fri lige efter. Den prioritet gav ham en guldmedalje sammen med Storbritannien, og bidrog til, at Viktor Bromer ikke fik medalje for tredje EM i træk. Den 18-årige ungarske junioreuropamester, Kristof Milak, vandt med 1.52,79 min. guldet foran landsmanden Tamas Kenderesi i 1.54,36 min., men reserven for James Guy, den italienske sølvvinder fra junior-EM, Federico Burdisso, udnyttede chancen ved med 1.55,97 min. at snuppe bronzen. Bromer svømmede med 1.56,33 min. dog langsommere end i både indledende heat og semifinalen i går og havde således sin egen andel i skuffelsen.

Fodbold: Med en scoring til 2-0 efter 9 minutter bidrog Patrick Mortensen til Sarpsborgs 3-1-sejr i en udekamp mod Stabæk, hvor alle mål blev scoret i de første 23 minutter.

Cykling: Movistar-rytteren Mikel Landa bliver ikke klar til etapeløbet Vuelta a España, som starter 25. august. Det meddeler holdet, efter at Landa lørdag var involveret i et voldsomt styrt i det spanske World Tour-løb Clasica San Sebastian. Styrtet, der skete mindre end 20 kilometer fra målstregen, kostede Landa et brud på en ryghvirvel. Sky-kometen Egan Bernal var også en tur i asfalten, ligesom en række andre ryttere var det. Efter løbet blev det konstateret, at Bernal pådrog sig en brækket næsen og skrammer i ansigtet i styrtet.

Orientering: Det danske kvindelige stafethold kom i mål i tiden 59 minutter og 14 sekunder på sprintdistancen, og det rakte til en bronzemedalje bag Sverige og Schweiz ved VM i Letland. Svenskerne var i mål 47 sekunder før danskerne i disciplinen, hvor hvert hold består af to mænd og to kvinder. Lørdagens verdensmester i sprint, Maja Alm, var sidste løber for det danske mandskab. Hun sørgede for, at danskerne fik medaljer ud af anstrengelserne med en stærk sidste tur. Ved første mellemtid var hun på syvendepladsen 1 minut og 35 sekunder efter Sveriges sidste løber. Men langsomt løb Alm sig frem i feltet og distancerede flere løbere på vej mod medaljen.

Fodbold: Tyskland må indlede sin jagt på oprejsning efter VM-skuffelsen uden angriberen Mario Gómez. Den 33-årige Stuttgart-angriber meddeler på sin Facebook-side, at han stopper på landsholdet. »Min tid på landsholdet var ikke altid nem, ikke altid succesfuld, men alligevel var den smuk. Nu er tiden kommet til, at de mange unge talenter skal udleve deres drømme og bevise sig selv, samle erfaring og opnå det bedst mulige for Tyskland«, skriver han.

Fodbold: Kinesisk fodbold er blevet ramt af en sag om racisme. Ligaen er kendt for sine lukrative kontrakter til udlændinge, men den tidligere Premier League-profil Demba Ba har måttet sande, at der ikke kun er positive ting ved at spille i det fodboldgale milliardland. Lørdag aften blev den senegalesiske angriber angiveligt udsat for racisme, da han sammen med sin klub, Shanghai Shenhua, spillede 1-1 mod Changchun Yatai. En nærkamp mellem Demba Ba og en modstander gjorde Changhun-spilleren Zhang Li så oprevet, at kineseren verbalt overfaldt Demba Ba med racistiske gloser rettet mod Demba Bas mørke hudfarve.

»Jeg har hørt, at der blev brugt diskriminerende sprog mod Demba Ba. Rundt om i verden bliver det understreget, at man ikke skal fornærme sorte atleter. I den kinesiske liga har vi spillere med mange forskellige hudfarver. Vi skal respektere alle vores modstandere, der skal ikke være nogen former for diskrimination«, siger Shanghai Shenhuas kinesiske cheftræner, Wu Jingui, med en appel til at stoppe den slags udtalelser, som kan skade ligaens renommé.

Badminton: Japaneren Kento Momota er ny verdensmester efter en knusende sejr på 21-11, 21-13 over Shi Yuqi, der ellers havde hjemmebane i kinesiske Nanjing. Finalen var overstået på 49 minutter. Hos kvinderne vendte spanieren Carolina Marin tilbage på tronen med en finale sejr over inderen Pusarla Sindhu 21-19, 21-10.

Fodbold: Han spillede i klubben i 24 år og er nærmest synonym med AC Milan. Ni år efter at han spillede sin sidste kamp for den italienske traditionsklub, vender Paolo Maldini nu tilbage i en rolle som direktør for sportsstrategi og udvikling. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Det er uklart, hvilke konkrete opgaver Paolo Maldini skal udføre i sin nye rolle.

Fodbold: Esbjerg-spilleren Anders Dreyer kan meget vel blive den næste danske i Premier League. Søndag er Dreyer i England, hvor han forhandler kontraktbetingelserne på plads med Brighton. Det bekræfter Esbjergs administrerende direktør, Brian Knudsen, over for Jydske Vestkysten. »Det er korrekt, at Anders Dreyer er i Brighton, men der forhandles stadig, og så længe det pågår, har jeg ikke yderligere kommentarer«, siger Brian Knudsen. Brighton sluttede i sidste sæson på 15.-pladsen i Premier League.

Roning: Mette Dyrlund sluttede på sidstepladsen i finalen i kvindernes singlesculler ved EM. Danskeren lå nummer fem ved de tre mellemtider, men blev overhalet og sluttede som sekser. Hun var over 19 sekunder efter schweizeren Jeannine Gmelin, som vandt guld.

Cykling: Det kom som en overraskelse for banerytteren Casper Folsach, at han lørdag var i stand til at hente EM-bronze i disciplinen omnium i Glasgow. Den 25-årige dansker havde kun sat næsen op efter at være blandt de 10 bedste i feltet med 22 startende ryttere, men trods en fejl undervejs overgik han langt egne forventninger med tredjepladsen. Det siger han til TV2 Sport. »Det er fedt. Det havde jeg ikke forventet - og heller ikke håbet på. Jeg kørte løbet defensivt efter en top-10-placering. Men det gav mig muligheden til sidst, og det hele faldt ud til min fordel. Jeg sad og ærgrede mig rigtig meget undervejs, for jeg missede fem point på et afgørende tidspunkt i pointløbet, der gjorde, at jeg ret sikkert kunne være blevet nummer to«, siger Casper Folsach.