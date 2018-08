Suveræn Blume sender Danmark i EM-finalen med hurtigste tid EM's allersidste finale bliver med den danske holdmedley på bane 4 efter et soldt indledende heat.

»Interessante«, svarede Pernille Blume smilende på TV Sports spørgsmål om, hvordan de seneste dage havde været.

Efter polemikken om alle tiders mest omtalte danske EM-semifinale leverede Pernille Blume dog varen, da hun som den sidste dansker i medleyholdkappen svømmede helt op til sit niveau og sikrede Danmark hurtigste tid i formiddagens indledende heat.

3.58,40 min. sikrede Danmark placeringen på bane 4 i aftenens finale, hvor flere af modstanderne dog i modsætning til danskerne kan forstærke deres hold væsentligt.

Rusland kan forstærke med to europamestre

Rusland blev således kun nummer 6 i det indledende heat, men med EM-guldvinderne i 100 meter rygcrawl og 100 meter brystsvømning, Anastastia Fesikova og Yulija Yefimova, som mulige forstærkninger, bliver der anderledes kamp om at være hurtigst i aften.

Danskerne kan dog også forbedre formiddagens tid, der var over 3 sekunder fra den nu tidligere europarekord på 3.55,01 min., som i 2016 sikrede Danmark OL-bronze i Rio.

Europarekorden er siden slået af Rusland med 3.53,38 min. ved VM sidst

Mie Ø. Nielsen (59,95 sek. i dag) og Rikke Møller Pedersen (1.07.70 min. i dag) er dog knapt så hurtige som for to år siden, og selv om Emilie Beckmann var individuel EM-finalist i Glasgow, så mangler hun stadig en del for at være på niveau med Jeanette Ottesen, der svømmede butterfly-delen ved OL.

Blume var et sekund hurtigere end i OL-finalen

Pernille Blume har derimod flyttet sit niveau betragteligt siden det vanvittige døgn i Rio, hvor hun med en times mellemrum vandt guld i 50 meter fri og bronze i 4x100 meter fri.

For to år siden svømmede Pernille Blume på 53,21 sek. i OL-finalen, men siden har hun tre gange sat dansk rekord i den individuelle 100 meter fri, der nu lyder på 52,69 sek., og i dagens indledende heat svømmede hun de sidste 100 meter på 52,21 sek.

Det var uden at være presset i afslutningen, efter hun havde overhalet Storbritanniens Freya Anderson og svømmer Danmark fra anden- til førstepladsen.

Sverige manglede 2 hundrededele

I finalen slipper Danmark dog for at skulle matche et svensk hold forstærket med verdens p.t. hurtigste svømmer, Sarah Sjöström, der allerede har vundet tre guldmedaljer i Glasgow og er storfavorit i aftenens finale i 50 meter butterfly.

Uden Sjöström blev Sverige nummer 9 i det indledende heat, hvor to hundrededele sekund skilte Sverige fra en finaleplads.

Finalen i kvindernes 4x100 meter medley svømmes i aften klokken 19.07.