Danske kvinder vinder sølv ved VM og EM

Orienteringsløb: Maja Alm kan tage endnu en medalje med fra VM i Letland. Ligesom det var tilfældet ved sidste års verdensmesterskab, var det kun svenskeren Tove Alexandersson, som var hurtigere end den 30-årige dansker. Maja Alm blev noteret for tiden 75 minutter og 31 sekunder, hvilket var næsten halvandet minut langsommere end den svenske vinder, men et minut hurtigere end schweizeren Sabine Hauswirth, der fik bronze. Danskeren kom skidt fra start, for hendes første mellemtid var kun den 12.-bedste. I resten af løbet satte danskeren kun 14 sekunder til i forhold til Tove Alexandersson. Lørdag i sidste uge vandt Maja Alm VM-guld på sprintdistancen, og i søndags var hun en andel af det danske stafethold, som hentede bronzemedaljer.

BMX: Simone Tetsche Christensen var hurtigste kører i semifinalerne, men måtte nøjes med sølvet, da der blev kørt om medaljer ved EM i Glasgow. Den regerende verdensmester Laura Smulders fra Holland førte fra start til mål en anelse foran danskeren, der til gengæld var eneste reelle konkurrent til europamesteren. Russeren Yaroslava Bondarenko var et godt stykke efter i mål som bronzevinder.

Atletik: Tre gange Ingebrigtsen var til start i finalen i 1500-meterløb ved EM i Berlin, men det blev den yngste, der vandt. 17-årige Jakob Ingebrigtsen distancerede alle konkurrenter og tog guldet i tiden 3 minutter og 38,10 sekunder.Med præstationen gjorde den unge nordmand sine brødre kunsten efter. Både Henrik og Filip Ingebrigtsen har vundet EM-guld på samme distance, og dermed er alle tre brødre blevet europamestre på distancen inden for de seneste seks år. »Nu var det vel min tur i forhold til Henrik og Filip. Jeg er 17 år og har allerede nået målet for min karriere. Jeg er tom for ord«, siger guldvinderen til NRK efter sin triumf.

Golf: Anden runde af majorturneringen PGA Championship var bedre end første for Thorbjørn Olesen. Den eneste dansker i den prestigefyldte turnering brugte 68 slag på de 18 huller, to slag under banens par, hvilket også er danskerens samlede score som nr. 32 foreløbig. Han må dog væbne sig med tålmodighed, før han ved med sikkerhed, hvilken plads han slutter på efter anden runde. Natten til lørdag blev runden sat på pause på grund af dårligt vejr og bliver først spillet færdig lørdag eftermiddag dansk tid. En samlet sejr virker dog langt væk for Thorbjørn Olesen. Amerikaneren Gary Woodland er ti slag under par før weekendens afgørende runder af majorturneringen. Bag ham lurer flere af hans landsmænd på at overtage føringen. Kevin Kisner, Brooks Koepka og Dustin Johnson, der også nåede at spille runden færdig, er henholdsvis ni, otte og syv slag under banens par.

Fodbold: 1. divisionsklubben Viborg FF har ophævet kontrakten med den finske landsholdsmålmand Walter Viitala, der har spillet for klubben i halvandet år og var med til at rykke ud af Superligaen i 2017. Det oplyser klubben. Bruddet kommer i kølvandet på, at Viborg torsdag hentede den islandske målmand Ingvar Jónsson til klubben.

Atletik: Præsidenten for Det Internationale Atletikforbund (IAAF), Sebastian Coe, opfordrer udøverne til at give lidt mere af sig selv i offentligheden. Der er opstået et tomrum, efter at den udadvendte jamaicanske sprinter Usain Bolt er gået på atletikpension, mener han. »Problemet er, at mange udøvere mangler personligheden til at udtrykke sig. Jeg mener, at de skal stoppe med at tænke på deres image, de skal være mere sig selv i stedet. De skal udtrykke tanker og holdninger - også om emner, som ikke berører sporten. Gør de ikke det, vil de ikke fremstå som interessante«, siger Sebastian Coe til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel.