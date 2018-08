Atleterne bliver ofre, når det bedre kan betale sig at tabe end at vinde

Tour de France er overstået – og Vuelta à Espana nærmer sig. Det giver en interessant mulighed for at holde dansk idræts matchfixingregler om »manipulation af idrætskonkurrencer og tilsvarende uetisk adfærd« op mod idrætsbegivenheder med mange forskellige indbyggede dilemmaer.

Et etapeløb i landevejscykling er både holdidræt og individuel idræt. Det er dels en samlet konkurrence (klassementet), dels en serie af individuelle konkurrencer (de enkelte etaper).

Om skribenten Jesper Frigast Larsen Juridisk konsulent i Anti Doping Danmark, som huser sekretariatet for den Nationale Platform mod matchfixing under Kulturministeriet. Han er tidligere chef de mission for det danske OL-hold ved 8 olympiske lege.

Etaperne er fordelt på flade sprinteretaper, egentlige bjergetaper, lettere bjergetaper og enkeltstarter. Det vil sige vidt forskellige cykelløb, der tilgodeser ryttere med særlige kompetencer, men som alle indgår i det samlede klassement.

Som oftest sker der det, at en rytter sikrer sig et forspring i bjergene, som han og hans hold skal søge at beskytte på de afsluttende etaper frem mod den samlede sejr.

Er der nogen, der råber »matchfixing« eller »bevidst underpræstation«, hvis en bjergrytter ligger og gemmer sig i feltet på en sprinteretape, eller hvis en sprinter ikke kører livet af sig på en bjergetape, men er tilfreds med at komme i mål inden for tidsgrænsen?

Naturligvis ikke!

Det er en kendt og anerkendt del af kulturen i landevejscykling, at ikke alle ryttere kører efter sejren på alle etaper. Der er – bogstavelig talt – stjerner og vandbærere, klassementsryttere og hjælperyttere og fast definerede roller, der skal spilles inden for rammerne af de enkelte hold og løbets struktur.

Strukturen er problemet

Men lad os så vende blikket mod Superligaen i fodbold 2017-18.

14 hold spillede en samlet konkurrence (mesterskabet), der var fordelt på et grundspil, hvor hvert hold spillede 26 enkeltstående konkurrencer (de enkelte kampe) samt et slutspil, hvor holdene efter resultaterne blev fordelt i et mesterskabsspil (6 hold) og et nedrykningsspil, hvor de 8 nederste hold blev fordelt på to puljer à 4 hold. De to dårligste i hvert nedrykningsspil skulle efterfølgende spille mod de bedste fra 1. division om de sidste 4 pladser i den kommende sæsons Superliga.

Som udgangspunkt er der altså visse ligheder mellem et etapeløb som Tour de France og Superligaen.

Begge består af en samlet konkurrence og en række delkonkurrencer. Men hvor der som nævnt ikke er nogen forventning om, at alle deltagere kæmper for at vinde hver enkelt etape i Tour de France, er der åbenbart en klar – og kulturelt betinget – forventning om, at alle hold i Superligaen kæmper for at vinde hver eneste kamp i turneringen.

Men hvad nu, hvis det ikke nødvendigvis kan betale sig at vinde hver eneste kamp?

Eller hvis det bare ikke er nødvendigt at spille for at vinde den enkelte kamp, fordi man allerede er sikret en plads i slutspillet med flere kampe igen?

Er forventningen stadig, at man naturligvis skal gøre alt for at vinde den enkelte kamp, uanset at det ikke er nødvendigt eller måske ikke engang attraktivt i forhold til den samlede turnering?

Eller vil det kunne anerkendes, at et hold i så fald sparer sine bedste spillere af frygt for skader, giver 2. målmanden spilleminutter, prøver alternative taktiske oplæg og i det hele taget viser sig ligeglad med denne kamps resultat?

Vil det ligefrem kunne anerkendes, at et fodbold- eller håndboldhold taber med vilje (altså »ofrer en delkonkurrence«), hvis et nederlag bedst kan betale sig i forhold til hovedmålet: Det bedst mulige resultat i den samlede turnering?

Det er spørgsmålet. Og det blev som bekendt aktualiseret, da DIF's matchfixingsekretariat undersøgte, om der var tale om en overtrædelse af DIF's matchfixinglovregulativ fra Sønderjyskes side, da holdet i sidste spillerunde i grundspillet mod kampens slutning virkede påfaldende uinteresserede i at holde den uafgjorte stilling mod FC Midtjylland, der da også kom foran 2-1 kort før tid og vandt kampen.

DIF's undersøgelse blev henlagt pga. bevisets stilling, og i den forbindelse lød det i en pressemeddelelse fra DIF: »Matchfixing er en stor trussel mod idrættens væsen. Tilskuere skal kunne stole på, at der er tale om en ærlig kappestrid, når to hold mødes på banen – det er hele kernen i idrætten. Derfor var vi også forpligtet til at gå ind i sagen og lave en grundig undersøgelse«.

Men interessant nok opfordrede DIF også til, at strukturen i Superligaen laves om:

»Der er ingen tvivl om, at den nuværende struktur i Alka Superliga har sat flere klubber, trænere og spillere i en vanskelig situation og skabt grobund for en uhensigtsmæssig diskussion om, hvorvidt det kunne betale sig at spille for at vinde. Sekretariatet skal derfor opfordre til, at ligastrukturen ændres på en sådan måde, at nederlag ikke kan medføre en sportslig fordel«, lød det fra DIF.

Det er interessant, at DIF på den ene side fandt, at ligastrukturen medførte, at nederlag i visse tilfælde kunne medføre en sportslig fordel, men på den anden syntes at mene, at uanset hvordan et forbund har skruet en turnering sammen, skal idrætsfolkene altid gøre deres bedste for at vinde, også selv om et nederlag kan medføre en sportslig fordel.

Dette kan nemlig i høj grad diskuteres.

Efter min bedste overbevisning ligger ansvaret for at undgå disse situationer hos de forbund, der udskriver turneringerne og ikke hos idrætsfolkene.

Men det er bare ikke så enkelt, som man skulle tro. Hvis man ville sikre, at det altid skulle kunne betale sig at vinde, skulle alle turneringer jo udskrives som cupturneringer. Vind eller forsvind. Men der er mange andre hensyn at tage til publikum, sponsorer, tv og så videre, som kan tale for en anden og i normalsituationen mere attraktiv struktur.

Opstilling og indstilling

I den klassiske ligastruktur, som de fleste europæiske fodboldligaer inklusive Premier League og Bundesligaen stadig følger, kan det som udgangspunkt altid betale sig at vinde. I værste fald kan denne struktur medføre nogle betydningsløse kampe mod slutningen af sæsonen for hold, der ikke kan nå noget i toppen, og som ikke er i nedrykningsfare. De har, som man siger, »kun æren at spille for«. Og det gør de så. Forhåbentlig.

Men lige så snart, der anvendes et system med grundspil og slutspil, som vi for eksempel har set i dansk ligahåndbold i mange år, åbnes der op for, at tophold, der er sikre på at gå videre til slutspillet, holder igen med både opstillingen og indstillingen i den eller de sidste kampe i grund- eller mellemspillet.

Er det odiøst?

Det kan i hvert ofte få en uheldig indflydelse på nedrykningsstriden, hvor bundhold kan redde sig, fordi de får ’foræret’ points mod tophold, som de under normale omstændigheder ville have tabt til. Dette har fundet sted i årevis i håndbolden i relativ ubemærkethed og må derfor også anses for at være et kulturelt anerkendt forhold, der ikke overtræder matchfixingreglerne.

Der blev da heller ikke råbt »matchfixing«, da Skjern sparede stort set hele sin startsyver i kampen mod Aalborg den 6. maj i år for at spare de bedste spillere til semifinalerne.

Det, der var særligt ved de seneste års Superligastruktur, var, at der kunne være kampe, hvor det ikke kunne betale sig for et bundhold at vinde eller spille uafgjort, hvis holdet skulle optimere sin chance for overlevelse i ligaen.

Herved kunne der opstå den usædvanlige situation, at et bundholds manglende vilje til at kæmpe for point kunne få indflydelse på topstriden om guldmedaljerne. Og skulle dette – helt teoretisk –have været situationen i kampen FCM-Sønderjyske, er det vel ikke for meget sagt, at FC Midtjylland i guldstriden med Brøndby havde endog særdeles meget gavn af de tre points, de fik ud af den kamp…

Er der nogen, der er klar over disse problemstillinger, er det spilleselskaberne. De skal tænke forretningsmæssigt og holder af gode grunde igen med både størrelsen på odds og maksimale indskud på de ’tvivlsomme’ kampe. Men de udbyder stadig spil på kampene, formentlig fordi de også kan se en interesse i at medvirke til at bevare illusionen om, at der i alle kampe altid finder en »ærlig kappestrid« sted, for nu at bruge DIF's ord.

I realiteten er der næppe nogen tvivl om, at forbundene udmærket godt ved, at situationer med mere eller mindre bevidste underpræstationer kan opstå, når de for eksempel udbyder turneringer med grundspil og slutspil.

Det vigtige er, at forbundene gør det med åbne øjne, søger at minimere risikoen for manipulation og undlader at hykle, hvis nogen i den højere sags tjeneste (det samlede resultat) ikke drejer gashåndtaget helt i bund i enkelte kampe. Og at spillerne ikke efterfølgende gøres til syndebukke for ledernes taktiske dispositioner.

At underpræstere for at optimere resultatet

For kan man overhovedet tale om en bevidst underpræstation, hvis et hold taber en ligakamp med vilje (eller undlader at gøre alt for at vinde), hvis formålet åbenlyst er at optimere sine chancer i den samlede turnering?