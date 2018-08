Nørderi: Især Brøndby spiller for at skaffe Danmark direkte i Champions League Et direkte opgør med en belgisk klub kan være afgørende for det danske mesterhold - i 2021.

I første omgang er det en sportslig og økonomisk lukrativ plads i Europa League-gruppespillet, det gælder i aften og på torsdag – for FC Midtjylland, Brøndby og FC København og alle de 39 andre hold i turneringens playoffrunde. Men som altid, når det handler om europæisk klubfodbold, har talnørdede statistikere næserne begravet i ranglister og fremtidige perspektiver, selv om beregningerne på nuværende tidspunkt tæller flere hvis’er end antallet af hjørnespark i aftenens 21 kampe. De 15 bedste får et ekstra hold Som nummer 12 på Uefa’s koefficientrangliste netop nu har Danmark bestemt en chance for at rykke op blandt de 15 nationer, der i 2020 får et ekstra hold med i kvalifikationen til Champions League. Læs også: Det giver de enkelte pladser på fodboldens Europa-rangliste adgang til Det er tæt, meget tæt, omkring Danmark, men med 3 tilbageværende klubber står dansk fodbold bedre end Østrig, der på 11.-pladsen kun har FC Salzburg og Rapid Wien tilbage af de oprindelige 5 hold. Holland (nr. 13) har ligeledes kun 2 (PSV Eindhoven og Ajax) tilbage af 5 klubber, Grækenland (nr. 14) har 3 af 5, og Kroatien (nr. 15) har kun Dinamo Zagreb tilbage af sine 4 deltagere. Seedningen var ingen fordel for FCK Af de danske klubber var kun FC København begunstiget af en seedning før lodtrækningen til playoffrunden, men den fik de ikke meget glæde af, da nummer 7 fra sidste sæsons Serie A, Atalanta, blev modstanderen. FC Midtjylland møder Malmö FF’s svenske mestre, der efter en skidt start på sæsonen er ubesejret i de seneste 8 kampe i Allsvenskan og ikke har tabt i sæsonens 6 europæiske kampe, men røg fra Champions League-kvalifikationen til Europa League efter 1-1 hjemme og 0-0 ude mod ungarske Vidi FC. Lige så formstærk er Brøndbys ubesejrede modstander, KRC Genk, der har 10 af 12 mulige point i ligaen og er kommet til playoffrunden med 4 sejre over Fola Esch fra Luxembourg og Lech Poznan fra Polen. Danmark jagter Belgien Netop Brøndbys direkte duel med en belgisk klub kan vise sig ekstremt vigtig, når de tunge briller med de vidtrækkende perspektiver lægges belastende på næsen. De foregående tre sæsoner har dansk fodbold gjort det godt med koefficienter på 5,500, 8,500 og 5,250, og i den igangværende har de danske klubber foreløbig samlet 3,500 point. Næste sæson forsvinder det dårlige resultat fra 2014/2015 på 2,900, og så kan dansk fodbold med medvind i alle kampe, knivskarpe snørebånd og et udgangspunkt som nummer 11 skimte Uefa-ranglistens 10.-plads, som giver det danske mesterhold i 2021 direkte kvalifikation til Champions League-gruppespillet. En 10.-plads, som på nuværende tidspunkt indehaves af – Belgien. Alle fem belgiske hold er stadig med Belgien mister næste sæson 9,600 point fra 2014/2015 og skal de næste fire år trækkes med sidste sæsons ’katastrofe’, der gav en koefficient på 2,600. Efter nogle magre år, hvor Genks kvartfinale i Europa League i 2017 er undtagelsen, synes belgisk klubfodbold dog at være på rette vej med alle 5 klubber tilbage i årets turneringer. Club Brugge er som mesterhold direkte i CL-gruppespillet, Standard Liège tabte godt nok samlet til Ajax i CL-kvalifikationen, men fik som trøst en direkte plads i Europa Leagues gruppespil, hvor også Anderlecht er med, mens Genk og Gent (mod franske Bordeaux) spiller kvalifikation.