Fodboldananalyse: Danmark risikerer at blive til grin i hele Europa Hvis de næste landskampe aflyses, vil det være både en tragedie og en farce med Mads Øland i hovedrolle.

ÅGE HAREIDES VM-HOLD levede op til forventningerne i slutrunden og nåede til 1/8-finalerne. Danmark er nummer ni på Fifa-ranglisten. Det er imponerende. Nu håber vi, at et eller flere af de klubhold – FCM, Brøndby og FCK – der var ude i de første playoff-opgør i aftes, kan spille sig videre ind i gruppespillene. Lykkes det, vil det, sammen med landsholdets resultater, aftvinge respekt ude omkring. Det vil imidlertid ske samtidig med, at mørke skyer trækker sig sammen over dansk fodbold og varsler ballade og konflikt, så DBU, Spillerforeningen med direktør Mads Øland i spidsen og fodboldmillionærerne på landsholdet, der hver fik 1,1 mio. kr. for de fire kampe i Rusland, bliver til grin i hele Europa.