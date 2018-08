Højbjerg ser rødt i nederlag til Leicester

Direkte sport i tv DR 3 14.25 Paraatletik: EM TV 2 Sport 13.00 Kano og kajak: VM - sprint 18.00 Cykling: La Vuelta - 1. etape 21.00 Tennis: Connecticut Open (k) TV3+ 15.00 Formel 1: Belgiens GP - kvalifikation 22.00 Boksning: D. Thorslund-Y. Munoz TV3 Sport 12.00 Formel 1: Belgiens GP - træning 15.30 Fodbold: Wolfsburg-Schalke 04 18.55 Speedway: Polens Grand Prix 23.05 Tennis: Winston-Salem Open (m) 02.00 Am. fodbold: Los Angel.-N. Orleans TV3 Max 14.25 MotoGP: Storbritanniens GP 16.40 Formel 2: Belgiens Grand Prix 18.30 Fodbold: Gladbach-Leverkusen 6'eren 13.30 Fodbold: Wolves-Manchester City 16.00 Fodbold: Arsenal-West Ham 18.30 Fodbold: Liverpool-Brighton Eurosport 1 11.30 Skihop: Summer Grand Prix 13.15 Cykling: Tour de l'Avenir 15.00 Cykling: Deutschland Tour 18.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 16.45 Rulleskiskydning: VM (k) Vis mere

Fodbold: Pierre-Emile Højbjerg fik en uheldig hovedrolle, da hans klub Southampton på hjemmebane tabte 1-2 til Leicester. Den danske midtbanespiller fik i 1. halvlegs 26. minut det gule kort, og da han 13 minutter før slutfløjtet igen pådrog sig dommerens opmærksomhed for at filme var det lige med rødt kort efter to advarsler. På det tidspunkt var stillingen 1-1. men i kampens sidste minut scorede den engelske landsholdsspiller Harry Maguire sejrsmålet for Leicester, der havde Kasper Schmeichel på mål. Southampton havde Jannik Vestergaard med i midterforsvaret hele kampen.

Fodbold: Manchester City satte for første gang i den endnu unge sæson point til i Premier League, da det på udebane blev 1-1 mod Wolverhampton Wanderers. City kom endda bagud, da hjemmeholdets Willy Boly scorede til 1-0 efter 12 minutter i 2. halvleg. Aymeric Laporte udlignede til slutresultatet 12 minutter senere.

Wolves havde flere store chancer og fik i 1. halvleg et mål underkendt på grund af offside. City har nu 7 point, mens oprykkerne fra Wolverhampton har to.

Fodbold: Frederik Rønnow holdt målet rent, da han debuterede i den tyske bundesliga for Eintracht Frankfurt. Pokalvinderne vandt 2-0 på udebane over Freiburg og fik dermed taget revanche for nederlaget til Bayern München i Super Cuppen samt nederlaget i 1. runde af denne sæsons pokalturnering. Begge oprykkere til Bundesligaen, Fortuna Düsseldorf og FC Nürnberg, tabte i 1. spillerunde. Düsseldorf hjemme 1-2 til Augsburg og Nürnberg ude 1-0 til Hertha Berlin.

Kajak: Med en 2. plads i det indledende heat efter slovakken Ivana Mladkova Emma Aastrand Jørgensen sikkert videre til søndagens semifinale i 200 meter enerkajak ved VM i Portugal.

Tennis: I sine to seneste turneringer har Caroline Wozniacki blandt andet på grund af skader blot spillet halvanden kamp, men den danske stjerne melder sig nu 100 procent klar til årets sidste Grand Slam-turnering, US Open.

»Det var helt sikkert mere foruroligende på det tidspunkt. Jeg har det godt nu. Jeg har spillet dueller og sæt og alt muligt i de seneste dag, og det føles godt. Jeg er glad for de fremskridt. Ja, jeg er på 100 procent nu«, siger Wozniacki til WTA's hjemmeside.

Danskeren, der i januar vandt Australian Open og to gange har været i US Open-finalen, møder i 1. runde 34-årige Samantha Stosur.

Kajak: René Holten Poulsen fik langtfra den VM-finale i den olympiske 1.000 meter enerkajak, han havde ønsket sig. Den tidligere verdensmester var kommet i VM-finalen i bedste tid, men en kikset start, hvor han nærmest sad fast i vandet, kostede alle muligheder for en topplacering. Før René Holten Poulsen fandt sin rytme, var resten af feltet stukket af med flere længder, og danskeren endte i lighed med VM sidste år på en 8. plads.

Hjemmebanehåbet og storfavoritten, Fernando Pimenta fra Portugal, vandt VM-guld fra spids, tyske Max Rendschmidt fik sølv og tjekken Josef Dostal bronze.

Håndbold: Efter tre år i Magdeburg vender den tidligere landsholdsspiller Mads Christiansen efter denne sæson tilbage til dansk håndbold. Den 32-årige højreback har skrevet en tre år lang kontrakt med Aalborg. Mads Christiansen var for to år siden med til at vinde olympisk guld i Rio de Janeiro, men stoppede efterfølgende på det danske landshold.