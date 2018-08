Vognstyreren fra Tårup jagter derbysejr Lånekusken René Kjær har kvalificeret tre hingste til det største løb i dansk travsport – derbyet – iCharlottenlund. Han overholder sin aftale om at køre Chief One i dag.

René Kjær er Danmarks flittigste travkusk. Han farer land og rige rundt for at køre væddeløb for både amatørtrænere og professionelle – som catchdriver eller lånekusk. Resultaterne udebliver ikke, for han er netop nu sæsonens oftest sejrende i landet.