Yussuf vipper, Delaney vinder, Bendtner scorer og Watford fører

Direkte sport i tv DR 3 14.25 Para-atletik: EM TV 2 Sport 10.50 Motorsport: DTC 15.35 Cykling: La Vuelta - 2. etape 18.15 Håndbold: København-Esbjerg (k) 20.15 Håndbold: Skjern-Holstebro (m) TV3+ 15.00 Formel 1: Belgiens Grand Prix 18.00 Fodbold: FCK-SønderjyskE 20.00 Fodbold: FC Midtjylland-Randers TV3 Sport 09.30 Formel GP3: Belgiens Grand Prix 10.45 Formel 2: Belgiens Grand Prix 12.00 Motorsport: Porsche Super Cup 13.45 Fodbold: Helsingør-Lyngby 17.00 Fodbold: Bordeaux-Monaco 02.00 Amerikansk fodbold: Dallas-Arizona TV3 Max 12.00 Fodbold: FCN-AC Horsens 14.30 Fodbold: Watford-Crystal Palace 17.00 Fodbold: Newcastle-Chelsea 22.00 Amerikansk fodbold: Buffalo-Cincinnati Canal 9 16.00 Fodbold: Vendsyssel-Brøndby Eurosport 1 11.45 Motorsport: Porsche Super Cup 13.30 Cykling: Tour de l'Avenir 15.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 11.30 Motorsport: Endurance - VM-afdeling 14.00 Fodbold: Vejle-OB 15.30 Cykling: Deutschland Tour 18.00 Fodbold: Rosenborg-Strømsgodset Vis mere

Fodbold: Med et vip med ydersiden lagde Yussuf Poulsen op til RB Leipzigs føringsmål i første minut, men det var landsholdskollega Thomas Delaney og Borussia Dortmund, der vandt kampen i Bundesligaens første runde. Mahmoud Dahoud med hovedet, et hovedstødsselvmål af Marcel Sabitzer, Axel Witsel på en ripost efter Delaneys hovedstød og Marco Reus efter et dybdeløb scorede målene i 4-1-sejren.

Fodbold: For anden gang på fire dage scorede Nicklas Bendtner, da Rosenborgs norske mestre vandt 4-3 over Strømsgodset og overtog førstepladsen i Eliteserien fra SK Brann, der først spiller senere i dag. Bendtner scorede på en ripost til 3-1 og Mike Jensen øgede til 4-2 på et oplæg fra Bendtner. Ronnie Schwartz var en af 10 nye spillere hos Sarpsborg 08 i forhold til Europa League-kampen i torsdags, men trods en reducering af den danske angriber vandt udeholdet Kristiansund 2-1.

Foto: Adam Davy/AP Jose Holebas jubler efter sit supermål.

Jose Holebas jubler efter sit supermål. Foto: Adam Davy/AP

Fodbold: Det swinger igen i Watford. Premier League-klubben, som i 1970’erne og 1980’erne blev styret af rockmusikeren Elton John, kom via en 2-1-sejr på hjemmebane over Crystal Palace op på 9 point efter tre kampe. Dermed har Watford fået en sæsonstart som kun titelkandidaterne fra Liverpool og Chelsea (2-1-sejr i Newcastle) foreløbigt kan matche. Argentineren Roberto Pereyra åbnede scoringen med en velplaceret afslutning fra kanten af feltet, inden den tysk-græsk-uruguayanske back Jose Holebas øgede til 2-0 , da hans overraskende afslutning fra en typisk indlægsposition fuldstændigt overraskede gæsternes målmand. Wilfred Zaha reducerede. Watford møder Tottenham, der mandag møder Manchester United, i næste runde.

Håndbold: Mestrene København vandt 30-26 over pokalvinderne fra Esbjerg i kvindernes Super Cup i Skanderborg. Efterfølgende blev der trukket lod til kvartfinalerne i pokalturneringerne med følgende udfald:

Kvinder:

København - Randers HK

Viborg HK - Team Esbjerg

Silkeborg-Voel KFUM - Odense

Herning-Ikast - Nykøbing Falster

Mænd:

Skanderborg - Nordsjælland

Mors Thy - Aalborg

Bjerringbro-Silkeborg - GOG

TTH Holstebro - Århus

Cykling: Polakken Michal Kwiatkowski (Sky) overtog førertrøjen i Vuelta a Espana, da han som eneste mand kunne følge vinderen Alejandro Valverde (Movistar) på 2. etapes sidste meter. Kwiatkowski fører nu med 14 sekunder ned til Valverde.

Kajak: Emma Aastrand Jørgensen sikrede den første danske medalje ved VM i portugisiske Montemor-o-Velho. Emma Aastrand Jørgensen vandt sølv på den olympiske 200 meter enerkajak for andet år i træk. OL-guldvinderen Lisa Carrington fra New Zealand vandt VM for 6. gang i træk. Rene Holten Poulsen fulgte op med endnu en sølvmedalje i den ikke-olympiske 5.000 meter enerkajak, hvor portugiseren Fernando Pimenta vandt et spurtopgør mod danskeren. I firerkajakken nåede Pernille Knudsen, Line Langelund Eriksen, Julie Frølund Funch og Bolette Nyvang Iversen overraskende finalen, hvor det blev til en 8.-plads.

Formel 1: Kevin Magnussen og Haas-kollegaen Romian Grosjean skrev historie for det lille amerikanske mandskab ved det belgiske grandprix. Med Grosjean som nr. 7 og Magnussen som nr. 8 scorede begge kørere for andet løb i træk VM-point - og det er aldrig sket tidligere i holdets snart tre år lange levetid. På Spa-banen sejrede Sebastian Vettel (Ferrari) foran Lewis Hamilton (Mercedes) efter en ultradramatisk start med Fernando Alonsos McLaren-racer flyvende hen over flere rivalers biler. Vettel skar med sin 52. grandprixsejr lidt af britens forspring i VM-serien, hvor Hamilton nu kun fører med 231 point mod Vettels 214. Magnussen er nr. 8 med 49 point.

Trav: Den 41-årige svenske travchampion Björn Goop vandt for anden gang på fem år det danske Trav-derby i Charlottenlund. Sejren blev vundet efter en offensiv indsats fra bagfeltet med et afsluttende pres på den førende favorit Cuba Libra Ice (Johan Untersteiner). Goop var hyret som gæstekusk til den af Steen Juul trænede Chock Nock, der udbetalte odds 11,31 til spillerne. Hesten ejes ligesom fjorårets vinder af Mona Zaremba, der fik en præmie på 605.000 kr.

Cykling: Efter succes i forårsklassikerne var der også lidt at hente i den anden ende af sæsonen for Michael Valgren (Astana). Amstel Gold Race-triumfatoren blev søndag nr. 2 i det 257 km lange franske endagsløb Bretagne Classic. Belgieren Oliver Naesen (Ag2r) vandt i en tremandsfinale, hvor hans landsmand Tim Wellens (LottoSoudal) blev 3'er.

Golf: 29-årige Andrea Pavan blev førstegangsvinder på European Tour, da italieneren med fremragende spil på de sidste 9 huller forhindrede den 18 år ældre Padraig Harrington i at vinde sin anden sejr siden den tredje majortriumf i 2008. Harrington førte med 3 slag halvvejs i finalerunden, men Pavan lavede 5 birdies og vandt dermed med 2 slag efter Harringtons birdieputts på både 17. og 18. var misset med få centimeter. Efter en skidt tredje runde kom Jeff Winther flot tilbage i finalen og sikrede karrierens næstbedste resultat med en 9.-plads, som han deler med blandt andre Lucas Bjerregaard.

Fodbold: Der skulle gå over en time, før de fandt vejen til nettet, men da vejen så var fundet, blev den brugt flittigt. Malmö FF, der torsdag skal prøve et stikke en kæp i hjulet på FC Midtjyllands Europa League-drømme, scorede en håndfuld gange på bare 26 minutter mod Sirius, vandt 5-0 og er nu nummer 4 i Allsvenskan. Anders Christiansen headede ind til 4-0 et minut efter, han var blevet skiftet ind. Det var den danske midtbanespillers første mål, siden han vendte tilbage til svenskerne i sidste måned efter et mindre godt ophold i Belgien hos Gent.

Fodbold: 22.000 tilskuere havde fundet vej til kultklubmødet i den næstbedste tyske række i Berlin mellem Union og Hamburg-klubben St. Pauli. Det møde trak Union Berlin sig sejrrigt ud af efter tre scoringer på under et kvarter midtvejs i opgøret.

Foto: Andrea Comas/AP Ousmane Dembele blev matchvinder for FC Barcelona i Valladolid.

Ousmane Dembele blev matchvinder for FC Barcelona i Valladolid. Foto: Andrea Comas/AP

Fodbold: Det var en nervepirrende afslutning for FC Barcelona, men de fik sejren. Ousmane Dembélés enlige scoring efter en times spil afgjorde udekampen i La Liga mod oprykkerne fra Valladolid, der i tillægstiden havde bolden i mål, men efter en VAR-dom ikke fik godkendt scoringen. En anden titelkandidat, Atlético Madrid, vandt 1-0 hjemme over Rayo Vallecano på Antoine Griezmanns mål i 63. minut.

Fodbold: HB Køge fik hurtigt revancheret sæsonens første nederlag i torsdags, da det i en superspændende kamp blev 4-3 over ellers ubesejrede Hvidovre, der efter at have været bagud 4-1 brændte to kæmpe chancer ved stillingen 4-3. Dermed er HB Køge 6 point foran de næstbedste i 1. division, hvor Fremad Amager med 1-0 ude over Nykøbing FC fik sæsonens første sejr. Det var FC Roskilde også på kurs mod, men så straffede finnen Sakari Tukiainen en dårlig tilbagelægning og sikrede med sit andet mål Thisted 2-2. Viborg var foran 2-0, men måtte også nøjes med 2-2 mod Fredericia, og så vandt FC Helsingør med ny træner efter Christian Lønstrups fratræden 2-1 over Lyngby i et nedrykkeropgør. Silkeborg har også skiftet træner siden nedrykning, og Michael Hansen har vundet 2 af 3 kampe som ny træner, efter det i dag blev 3-1 over Næstved.

Fodbold: FC Nordsjælland-backen Mads ’Mini’ Pedersen melder sig klar til et udlandseventyr. De to franske klubber Bordeaux og Lille samt spanske Espanyol følger angiveligt den 21-årige. »Det lyder spændende. Både den franske og spanske liga er spændende ligaer, som jeg kan se mig selv spille i. Det kunne være et dejligt og stort skridt at prøve at spille i udlandet«, siger backen ifølge Ritzau.