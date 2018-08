Cornelius om sit brændte straffespark: »Jeg troede jo, at jeg ville score« Andreas Cornelius endte med at brænde Atalantas sidste straffespark på sin gamle hjemmebane.

Andreas Cornelius fik både en flot og hård hjemkomst til Parken. Flot, fordi han modtog en stående klapsalve af FCK-fansene, da han blev skiftet ind i anden halvleg.

Hård, fordi han lidt over en time senere brændte Atalantas sidste spark i straffesparkskonkurrencen.

Er du manden, der går ind og siger, jeg napper det sidste straffespark?

»Ja. Jeg troede jo, jeg ville score. Vi havde fire sparkere klar, og så blev der spurgt et par gange, hvor folk kiggede på hinanden. Der var ikke rigtigt nogen, der ville tage det femte, og så tænkte jeg, den tager jeg«, sagde Cornelius.

Han var naturligvis skuffet over kampens udfald, men virkede langtfra sønderknust i mixed zone, hvor han nåede både at kramme på tidligere holdkammerater og FCK-ansatte.

»Set over to kampe er vi bedre end dem, det synes jeg. Vi var også så meget stærkere end FCK i den første kamp i Italien, men vi spiller en meget jævn kamp i dag. Det er meget lige, og FCK er gode – det vidste jeg godt. Så i dag var det meget lige og kunne gå begge veje«.

Hvordan var det at løbe ind og spille i Parken?

»En mærkelig følelse. Nu fik jeg heldigvis en flot velkomst, og det er jeg glad for«.

Hvordan var det at forlade banen?

»Jeg er selvfølgelig irriteret over, vi er røget ud. Men man kan sige, at hvis der var et hold, vi skulle ryge ud til, så er jeg glad på deres vegne. Men jeg er stadig irriteret over, vi ikke tog sejren«.