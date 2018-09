Den larmende birdiefest har skabt et pivende inferno Lucas Bjerregaard er stadig bedste dansker, men skal bruge en »mirakelrunde« for at vinde i morgen.

Skovområdet i Resenbro uden for Silkeborg har været hjemsøgt af højlydt pivende plasticfugle de seneste tre dage.

Tilskuerne til European Tour-turneringen kan støtte velgørenhedsorganisationen Kid’s Aid ved at købe pivfuglene, der trykkes på, når der laves endnu en birdie på golfbanen, og eftersom to ting er gået igen og igen, når spillerne efter runderne stiller sig op foran den røde sponsorvæg og fortæller om deres oplevelser, forstår man årsagen til det pivende inferno.

Der er masser af birdies derude, fortæller spillerne kontinuerligt med en fællesforståelse af, at ’derude’ betyder på golfbanen, og så er alle som en voldsomt begejstrede for stemningen uden for de reb, der adskiller spillerne fra de taknemmeligt klappende tilskuere.

41 eagles og 1.464 birdies

Og statistikken dokumenterer spillernes fornemmelse. Næsten 50.000 tilskuere er gået gennem indgangen de seneste fire dage, og under tre dages turneringsgolf er de blevet belønnet med - hold lige fast: 41 eagles og 1.464 birdies. Til førstnævnte tæller Joachim B. Hansens hole-in-one i dag, turneringens hidtil eneste.

Lucas Bjerregaard har lavet de 15 birdies, og med en score på 11 slag under par er han for tredje dag i træk bedste dansker på en delt 8.-plads, 5 slag efter den førende Lee Westwood, der med en afsluttende dobbeltbogey i går gjorde finalerunden noget mere spændende for en hel række spillere bag den 45-årige englænder, hvis 23. og seneste sejr er fire år gammel.

Made in Denmark Topstillingen og danskerne Placering Par Runder 1. Lee Westwood, England -16 68-65-67 2. Jonathan Thomson, England -15 64-69-68 2. Steven Brown, England -15 70-68-63 2. Thomas Detry, Belgien -15 67-68-66 5. Matt Wallace, England -14 68-68-66 6. Christian Bezouidenhout, Sydafrika -13 66-65-73 6. Callum Shinkwin, England -13 71-66-67 8. Lucas Bjerregaard -12 66-71-68 17. Nicolai Tinning -9 69-68-70 23. Søren Kjeldsen -8 73-66-69 30. Thorbjørn Olesen -7 73-69-67 36. Thomas Bjørn -6 70-69-71 43. Frederik Dreier -5 72-69-70 61. Joachim B. Hansen -3 72-70-71 68. Niklas Nørgaard Møller -2 69-73-72

»Det var et skridt i den rigtige retning, men jeg kommer til at være et stykke bagefter, så der skal lidt af en mirakelrunde til, hvis jeg skal vinde«, sagde Lucas Bjerregaard efter sin runde i 68 slag, der blev fulgt af en massiv tilskuermængde.

»Det er fornøjelse at være her og fedt at se, hvor mange mennesker, der er derude. På 18. hul kunne jeg knapt se træerne for tilskuere, og man må jo give dem noget tilbage. Aftensmaden smager betydeligt bedre efter en birdie på sidste hul«, som Lucas Bjerregaard konstaterede.

Tilskuerne gør en kæmpe forskel

I sidste uge spillede Lucas Bjerregaard med i Prag, hvor der som på så mange andre baner i løbet af sæsonen var langt mellem tilskuerne.

»Der er kæmpe forskel. Det er svært at sætte ord på, hvor fantastisk det er at gå derinde. Der er andre turneringer med mange tilskuere, men for os danskere er det helt specielt at mærke den enorme opbakning«, sagde den langtslående frederikshavner, der for lige under et år siden hentede sin første European Tour-sejr i Portugal Masters.

Da denne uges hjemmebanehelt Thomas Bjørn teede ud til tredje runde, måtte de sidst ankomne op på tåspiderne blot at få et glimt af slaget, da tilskuerne stod tæt hele vejen rundt om det 180 meter lange par-3-hul.

Kaptajnen vågnede og lavede en fejl

»Den her turnering bliver bare ved med at give noget til golfsporten i Danmark, og der er nogle mennesker, der leverer et fantastisk stykke arbejde, som man skal værdsætte og ikke bare tage for givet«, sagde Thomas Bjørn med 71 slag at være gået sin tredje runde i træk under par, hvilket placerer ham som nummer 36.